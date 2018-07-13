Ä°hraÃ§ edilen akademisyen Uysal'Ä±n eÅŸyalarÄ±nÄ± almasÄ±na izin verilmedi

Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi'nden KHK ile ihraÃ§ edilen barÄ±ÅŸ akademisyeni Prof. Dr. AyÅŸen Uysal'Ä±n odasÄ±ndaki eÅŸyalarÄ± almasÄ±na izin verilmedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden OHAL KHK'si ile ihraç edilen barÄ±ÅŸ akademisyeni Prof. Dr. AyÅŸen Uysal'a odasÄ±ndaki eÅŸyalarÄ± almasÄ± için izin verilmedi. Üniversite yönetimi gerekçe olarak savcÄ±lÄ±k kararÄ± olmamasÄ±nÄ± gösterdi. YaÅŸananlar üzerine açÄ±klama yapan Uysal, "Bizi bu vicdansÄ±z uygulamalardan umut kurtaracak" dedi.

GeçtiÄŸimiz pazar günü yayÄ±nlanan 701 sayÄ±lÄ± KHK ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 12 barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± akademisyen, görevlerinden ihraç edildi. Ä°hraç edilen akademisyenler arasÄ±nda yer alan Ä°ktisadi Ä°dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ÖÄŸretim Görevlisi Prof. Dr. AyÅŸen Uysal bugün eÅŸyalarÄ±nÄ± almak için fakülteye gitti.

Bu talep fakülte yönetimi tarafÄ±ndan kabul görmedi ve Uysal'Ä±n 12 yÄ±ldÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ± odasÄ±na girmesine ve eÅŸyalarÄ±nÄ± almasÄ±na izin verilmedi. Gerekçe olarak ise savcÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± olmamasÄ± gösterildi.

Fakülte yönetimi ile görüÅŸen Uysal'Ä±n avukatÄ± Arif Ali CangÄ±'ya, konunun savcÄ±lÄ±ÄŸa intikal ettirileceÄŸi ve savcÄ±nÄ±n vereceÄŸi karar doÄŸrultusunda hareket edileceÄŸi söylendi.

SavcÄ±lÄ±k, arama yapmak isterse Ege Üniversitesi'ndeki gibi akademisyenlerin odalarÄ± aranacak. Gerek görmez ise eÅŸyalar teslim edilecek.

'BÄ°ZÄ° UMUT KURTARACAK'

Uysal'Ä± akademisyen dostlarÄ± ve öÄŸrencileri yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Fakülte kantini önünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma ile düÅŸüncelerini dile getiren Uysal, odasÄ±nÄ±n meslektaÅŸlarÄ±na sürekli açÄ±k olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. "Hiç bir zaman sadece benim odam olmadÄ± ve yaÅŸayan bir oda oldu, dört duvar olmadÄ±" diyen Uysal sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Hiç bir zaman boÅŸ kalmadÄ±. Bir çok toplantÄ± ve ders yaptÄ±k. Güzeldi. Buradan ayrÄ±lÄ±yoruz. Mekanlar bizimler güzel. BurayÄ± terk ediyoruz. BaÅŸka mekanlarÄ± güzelleÅŸtireceÄŸiz. Güzelliklere birlikte yürüyeceÄŸimize inanÄ±yorum. 12 yÄ±lda binlerce öÄŸrencinin hayatÄ±na deÄŸdik. Umut orada aslÄ±nda ve bizi o umut kurtaracak. Bu uygulamalardan vicdanlarÄ± rahatsÄ±z olan öÄŸrencilerimiz kurtaracak. Birlikte kurtulacaÄŸÄ±z birlikte mutlu olacaÄŸÄ±z. Ben buna çok inanÄ±yorum." (Ä°zmir/EVRENSEL)

DEÃœ'den ihraÃ§ edilen barÄ±ÅŸ akademisyenleri: Ä°mzamÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 15:54

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