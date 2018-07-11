Cezaevinde kalan Ã§ocuklar iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±: Toplumsal duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶sterilsin

HDP Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan Ã§ocuklar iÃ§in toplumsal duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ktidarÄ±n, Urfa Cezaevinde bir yaÅŸÄ±ndaki astÄ±m hastasÄ± kÄ±zÄ± Arin ile birlikte kalan tutuklu Esma YÄ±lmaz’a sessiz kalmasÄ±nÄ±n kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, toplumsal duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Urfa 2 No’lu T Tipi KapalÄ± Cezaevinde annesiyle birlikte kalan astÄ±m hastasÄ± bir yaÅŸÄ±ndaki Arin bebeÄŸin durumu cezaevlerinde büyüyen çocuklar meselesini yeniden gündeme getirdi. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2017 verilerine göre, 0-6 yaÅŸ arasÄ± 560 çocuk annesiyle birlikte cezaevlerinde kalÄ±yor. Ceza infaz kurumlarÄ±nda çocuÄŸuyla kalan 171’i tutuklu, 345’i hükümlü olmak üzere 516 kadÄ±n bulunuyor. HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, cezaevlerinde artan hak ihlalleri ve anneleriyle birlikte kalan çocuklarÄ±n durumlarÄ±nÄ± MA’ya deÄŸerlendirdi.

‘ARÄ°N BEBEK ÖLÜME TERK EDÄ°LMÄ°Åž DURUMDA’

AstÄ±m hastasÄ± olan Arin gibi onlarca çocuÄŸun cezaevinde büyüdüÄŸünü kaydeden BaÅŸaran, “6 aylÄ±kken cezaevine giren Arin bebek ÅŸimdi bir yaÅŸÄ±nda ve astÄ±mÄ± ilerlemiÅŸ durumda. Cezaevi koÅŸullarÄ± bir büyüÄŸün bile saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamasÄ± için uygun deÄŸil. YetiÅŸkin insanlar için bile saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaratan koÅŸullar bir yaÅŸÄ±nda ve astÄ±m hastasÄ± olan bir bebek için ise ölüme terk edilme anlamÄ± taÅŸÄ±r. Çünkü cezaevlerinde doktorlar yok” dedi.

Bu kadar kritik bir vakada iktidarÄ±n sessiz kalmasÄ±nÄ±n kabul edilemez bir durum olduÄŸunu belirten BaÅŸaran, Esma YÄ±lmaz’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ya da infazÄ±nÄ±n ertelenmesi için kamuoyu yaratmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyerek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Meclisin gündemine alarak, oluÅŸacak Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonunun gündeminde tutmaya devam edeceÄŸiz. Bu sadece hukukla çözülebilecek bir durum deÄŸil. Åžu an onlarca binlerce çocuk cezaevi koÅŸullarÄ±nda büyüyor. Çocuklar anneleriyle birlikte cezalandÄ±rÄ±lÄ±yorlar. Bunun için hukuki çabalar sarf ediliyor ama bunun için toplumsal duyarlÄ±lÄ±k ve seferberlik yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.” (HABER MERKEZÄ°)

â€˜Arin bebeÄŸe cezaevinde yanlÄ±ÅŸ ilaÃ§lar verildiâ€™ iddiasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 18:51

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