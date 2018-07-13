Adana'da inÅŸaat halindeki binada yÃ¼k asansÃ¶rÃ¼ dÃ¼ÅŸtÃ¼, 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

FotoÄŸraf: Mutlu Güney/AA

Adana'da inÅŸaat halindeki binada yÃ¼k asansÃ¶rÃ¼ dÃ¼ÅŸtÃ¼, 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

    • 13 Temmuz 2018 12:10

    Adana'da inÅŸaat halindeki binada halatÄ± kopan yÃ¼k asansÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

    Adana'da Merkez Çukurova ilçesi GüzelyalÄ± Mahallesi'ndeki inÅŸaat halindeki bir binada, içinde 3 iÅŸçinin bulunduÄŸu yük asansörü halatÄ±nÄ±n kopmasÄ± sonucu 7. kattan düÅŸtü.

    Asansörde bulunan sÄ±va ustasÄ± Erkan Özcan (30), Cihat Özcan (20) ve Yakup Demir (45) yaralandÄ±.

    YaralÄ±lar, 12 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Adana/AA)

    BakÄ±rkÃ¶y'de yÃ¼k asansÃ¶rÃ¼ dÃ¼ÅŸtÃ¼, 4 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

    Ä°nÅŸaatta yÃ¼k asansÃ¶rÃ¼ dÃ¼ÅŸtÃ¼ 2 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 12:17
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