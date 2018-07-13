ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 12:17
FotoÄŸraf: Mutlu Güney/AA
Adana'da inÅŸaat halindeki binada yÃ¼k asansÃ¶rÃ¼ dÃ¼ÅŸtÃ¼, 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±
13 Temmuz 2018 12:10
Adana'da inÅŸaat halindeki binada halatÄ± kopan yÃ¼k asansÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
Adana'da Merkez Çukurova ilçesi GüzelyalÄ± Mahallesi'ndeki inÅŸaat halindeki bir binada, içinde 3 iÅŸçinin bulunduÄŸu yük asansörü halatÄ±nÄ±n kopmasÄ± sonucu 7. kattan düÅŸtü.
Asansörde bulunan sÄ±va ustasÄ± Erkan Özcan (30), Cihat Özcan (20) ve Yakup Demir (45) yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, 12 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Adana/AA)
BakÄ±rkÃ¶y'de yÃ¼k asansÃ¶rÃ¼ dÃ¼ÅŸtÃ¼, 4 iÅŸÃ§i yaralandÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 12:17
Ä°nÅŸaatta yÃ¼k asansÃ¶rÃ¼ dÃ¼ÅŸtÃ¼ 2 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
www.evrensel.net