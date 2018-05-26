Bakırköy'de yük asansörü düştü, 4 işçi yaralandı

İstanbul Bakırköy'de, yük asansörünün düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Bakırköy İncrli Caddesi’nde inşaatı devam eden binanın yük asansörü düştü ve olayda 4 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İncirli Caddesi'nde inşaatı devam eden binanın alt katındaki araç otoparkına malzeme taşınan yük asansörü, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kazada asansördeki 4 işçi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçiler asansör boşluğundan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polisin bölgedeki incelemeleri sürerken, asansörün bulunduğu alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 11:26

www.evrensel.net