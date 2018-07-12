Beykent Ãœniversitesinde Ã§alÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸÃ§iler paralarÄ±nÄ± istiyor

Eren ERGÄ°NE

Ä°stanbul

Beykent Üniversitesi Esenyurt yerleÅŸkesinin büyük bölümü tamamlandÄ± ve yerleÅŸkenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± ÅŸaÅŸaalÄ± bir etkinlikle yapÄ±larak kayÄ±tlar alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Ancak 70 gurbetçi iÅŸçi ile birlikte yaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸi aylardÄ±r ücretlerini alamÄ±yor. AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸantiye bahçesinde gurbetçi iÅŸçilerin kalmasÄ± için kurulu olan konteynerler de kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler, yerleÅŸkenin bahçesine attÄ±klarÄ± yataklarda yatÄ±yor. Beykent Üniversitesi kurucusu olan Adem Çelik’ten 25 milyon lira alacaÄŸÄ± olduÄŸunu belirten yüklenici firma olan Arel Peyzaj MimarlÄ±k yetkilileri, ödeme alamadÄ±klarÄ±nÄ± ileri sürüyor. Borç içinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler ise “Adem Çelik milyonluk arabalara biniyor, mangal partileriyle açÄ±lÄ±ÅŸ yapÄ±yor ama iÅŸçiler aç, sigara dahil alacak parasÄ± yok. Biz sadaka istemiyoruz, çalÄ±ÅŸtÄ±k, hakkÄ±mÄ±zÄ± versinler” diyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN EÄžÄ°TÄ°M HAKKINI ELÄ°NDEN ALIYOR'

Åžantiyenin aÅŸçÄ±sÄ± olan ve yaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r ücret alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AyÅŸe Alp de diÄŸer gurbetçi iÅŸçiler gibi bahçeye kurulan yatakta yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Zor koÅŸullarda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Alp “HakkÄ±mÄ± almak için buradan ayrÄ±lmÄ±yorum, evimin kirasÄ±nÄ± ödeyemediÄŸim için ev sahibi evden çÄ±kardÄ±, 2 çocuÄŸum var, küçük kÄ±zÄ±mÄ±n yurt parasÄ±nÄ± ödeyemedim” diyerek aylardÄ±r ödenmeyen ücretini istedi.

Televizyon programlarÄ±nda Adem Çelik’in gururla yapÄ±lan Beykent Üniversitesini anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ramazan Er de “O binayÄ± diken iÅŸçinin parasÄ±nÄ± vermiyor, eÄŸer gururla anlatÄ±yorsan o zaman iÅŸçinin hakkÄ±nÄ± da vereceksin, iÅŸçinin parasÄ±nÄ± ödemeyen eÄŸitim verebilir mi?” dedi. 3 çocuk babasÄ± olan Er, çalÄ±ÅŸmak için Aksaray’dan gelmiÅŸ. 1 yÄ±ldÄ±r Beykent Üniversitesi inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 6 aydÄ±r ücretini alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. 2 çocuÄŸunun okuduÄŸunu söyleyen Er, biriktirdikleri bozuk paralarÄ± göstererek sigara alacak paralarÄ±nÄ±n daji olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti: Adem Çelik çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n eÄŸitim hakkÄ±nÄ± elinden alÄ±yor, insanlar zor koÅŸullarda yaÅŸÄ±yor, evlerine para gönderemiyor. Ä°ÅŸçiler çevrelerinden aldÄ±klarÄ± borç ile hayatÄ±nÄ± devam ettiriyor, kirada olanlarÄ±n ise durumu daha zor. Benim evim kira deÄŸil, ben biraz daha rahatÄ±m.

'ÇOCUÄžUMUN BEZÄ°NÄ° DAHÄ° ALAMIYORUM'

2 gündür yerleÅŸkenin bahçesinde bekleyen iÅŸçiler, çaÄŸrÄ±larÄ±na yanÄ±t vermeyen patrona da sitem ediyor. “Ä°nsanlar maÄŸdur edildi” diyen bir kadÄ±n iÅŸçi ÅŸöyle devam etti: Kendi rahat, keyfi yerinde. AylardÄ±r maaÅŸ almÄ±yoruz, ÅŸimdi bizim ödenmeyen maaÅŸlarÄ±mÄ±zdan dolayÄ± biriken borçlarÄ±mÄ±zÄ±n faizini ödeyecekler mi?”

Evine ekmek götüremediÄŸi için eÅŸini memlekete, annesinin yanÄ±na gönderdiÄŸini belirten Cengiz Acar ise 2 yaÅŸÄ±nda çocuÄŸunun bezini dahil alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸler yoluna girene kadar eÅŸini annesinin yanÄ±na gönderdiÄŸini anlattÄ±.

TAÅžERON SÄ°STEMÄ°NÄ°N ACI GERÇEÄžÄ°

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut, yaÅŸananlarÄ±n taÅŸeron sisteminin acÄ± gerçeÄŸi olduÄŸunu belirtti. Karabulut, "YÄ±llardÄ±r taÅŸeron sistemi yasaklansÄ±n diyen sendikalarÄ±n mücadelesi ne yazÄ±k ki güçlü bir karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yaratamadÄ± ve taÅŸeron meselesi sadece kamuda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler olarak algÄ±landÄ±. Fakat burada en büyük maÄŸduriyet inÅŸaat sektöründe yaÅŸanÄ±yor. Ä°ÅŸçilerin neredeyse yüzde 85’i taÅŸeron firmalarda çalÄ±ÅŸmakta. Hatta Beykent Üniversitesinde olduÄŸu gibi çoÄŸu zaman iÅŸçi, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± taÅŸeronun adÄ±nÄ± bile bilmemekte, 'Beykent Üniversitesi iÅŸçisiyim' diyor. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± firmanÄ±n ismi deÄŸiÅŸse de özünde doÄŸru bir ÅŸey söylüyor, ana sorumlu burada Beykent Üniversitesi. Üniversite, taÅŸeron firmaya ödeme yapmadÄ±ÄŸÄ±ndan iÅŸçiler de firmadan ödeme alamÄ±yor, maÄŸdur oluyor. Burada bizim üzerimize düÅŸen örgütlülüÄŸü büyütmek ve güçlendirmek. Ä°ÅŸçi, en doÄŸal hakkÄ± olan ücretini bile alamÄ±yor. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi yok. Tabiri caizse ölümüne çalÄ±ÅŸmakta. Soma davasÄ±nda da gördük, tüm çÄ±plaklÄ±ÄŸÄ±yla katliamÄ± hafifleterek patronlara taksirle ölüme sebep olmaktan karar verildi. TaÅŸeron sistemini kaldÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece bu hak kayÄ±plarÄ±nÄ± yaÅŸamaya mahkum olacaÄŸÄ±z. Bizler, burada ücret hakkÄ± için direnen iÅŸçilerin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Beykent Ãœniversitesi kampÃ¼sÃ¼nde iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 16:13

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