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FotoÄŸraf: MA
Beykent Ãœniversitesi kampÃ¼sÃ¼nde iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±
11 Temmuz 2018 13:49
Ä°stanbul Beykent Ãœniversitesi Esenyurt KampÃ¼sÃ¼ inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, Ã¼cretlerini alamadÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸ bÄ±raktÄ±.
Ä°stanbul HadÄ±mköy’de yapÄ±mÄ± süren Beykent Üniversitesi Esenyurt Kampüsü inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k kÄ±rk iÅŸçi, dört aydÄ±r ödeme alamadÄ±klarÄ± için iÅŸ bÄ±rakma eylemi baÅŸlattÄ±.
“Ä°ÅŸçi parasÄ±nÄ± ödemeyen eÄŸitim veremez emek hÄ±rsÄ±zÄ±”, “Grev var CumhurbaÅŸkanÄ± duy sesimizi”, “Beykent üniversitesi iÅŸçilerin parasÄ±nÄ± öde” afiÅŸlerinin asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kampüs önünde bekleyen iÅŸçiler, ücretlerini alana kadar eylemlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. (Ä°stanbul/MA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 13:53
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