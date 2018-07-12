Direnirsen baÄŸ olur: 'YalnÄ±z Efe' topraklarÄ±nÄ± satmadÄ±, kazandÄ±

AltÄ±n Madeni YalnÄ±z Efeâ€™nin baÄŸÄ±na el koyamadÄ±. DireniÅŸ ve on yÄ±l sÃ¼ren hukuk mÃ¼cadelesi olmasaydÄ± Ã¼zÃ¼m baÄŸlarÄ± sÃ¶kÃ¼lÃ¼p maden alanÄ± yapÄ±lacaktÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir’in içme suyu havzasÄ±na komÅŸu Efemçukuru köyünde iÅŸletilen altÄ±n madenine topraklarÄ±nÄ± satmayan tek köylü olan “YalnÄ±z Efe” lakaplÄ± Ahmet Karaçam direndi ve kazandÄ±. Ahmet Karaçam acele kamulaÅŸtÄ±rma ile el konulan baÄŸÄ±na el konulmasÄ± kararÄ±nÄ± on yÄ±lÄ± aÅŸan bir mahkeme sürecinden sonra iptal ettirdi.

Ä°ÇME SUYU HAVZASINDAKÄ° ALTIN MADENÄ°

Ä°zmir kent merkezine kuÅŸ uçuÅŸu 20 km uzaklÄ±ktaki Efemçukuru AltÄ±n Madeni 6 yÄ±la yakÄ±n bir zamandÄ±r faaliyetini sürdürüyor. Kente 700 metre yükseklikte bulunan Efemçukuru, üzüm baÄŸlarÄ± ile ünlü bir köy. Ä°zmir’in içme suyunun önemli bir kÄ±smÄ±nÄ± saÄŸlayan TahtalÄ± BarajÄ±na komÅŸu olan Efemçukuru, yapÄ±mÄ± altÄ±n madeni nedeniyle iptal edilen ÇamlÄ± BarajÄ±’nÄ±n da uzak mesafe koruma havzasÄ±nda yer alÄ±yor.

FotoÄŸraf: Evrensel

BAKANLAR KURULU ÅžÄ°RKETÄ°N ÖNÜNÜ AÇTI

El Dorado Gold TÜPRAG ÅŸirketi tarafÄ±ndan iÅŸletilmek istenen madene yÄ±llarca direnen köylüler, Bakanlar Kurulu’nun 2008 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± acele kamulaÅŸtÄ±rma karalarÄ± sonrasÄ± çözüldüler. Bakanlar Kurulu madene arazilerini satmayan köylülerin 35 parsel taÅŸÄ±nmazÄ±na acele kamulaÅŸtÄ±rma ile el koyarak ÅŸirketin üretime baÅŸlamasÄ±nÄ±n yolunu açtÄ±.

YalnÄ±z Efe kazandÄ± ama Ä°zmir hala kaybediyor!

DAVANIN SÜREÇLERÄ°

KamulaÅŸtÄ±rÄ±lan taÅŸÄ±nmazlar arasÄ±nda iki baÄŸÄ± bulunan keçi çobanÄ± “YalnÄ±z Efe” lakaplÄ± Ahmet Karaçam, bu kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±na karÅŸÄ± DanÄ±ÅŸtay’da dava açtÄ±. Karaçam’Ä±n avukatÄ±, EGEÇEP Hukuk Komisyonu üyesi Av. Arif Ali CangÄ± tarafÄ±ndan açÄ±lan davada kamulaÅŸtÄ±rmalarÄ±n yasal koÅŸullarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve kamu yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ileri sürülerek kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ±n yürütmesinin durdurulmasÄ± istendi. DanÄ±ÅŸtay 6.Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararÄ±nÄ± reddetmesi üzerine DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kurulu’na (DÄ°DDK) yapÄ±lan itiraz sonrasÄ± acele kamulaÅŸtÄ±rma iÅŸleminin yürütülmesinin durdurulmasÄ±na karar verildi.

â€˜EfemÃ§ukuru meselesi hukuk zemininden Ã§Ä±ktÄ±â€™

ÅžÄ°RKET BAÄžI SÖKERSE…

DÄ°DDK’nÄ±n bu kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan yargÄ±lamada DanÄ±ÅŸtay 6.Dairesi davanÄ±n reddine karar verdi. 6. Dairenin bu kararÄ± da yürütmeyi durdurma istemli olarak temyiz edilirken, BakanlÄ±k 2009 yÄ±lÄ±nda kamulaÅŸtÄ±rÄ±lan taÅŸÄ±nmazlarÄ±n deÄŸerinin tespit edilmesi ve acele el konulmasÄ± için Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi’ne baÅŸvurdu. El konulan baÄŸlarÄ±n sökülüp ÅŸirkete verilmesi anlamÄ±na gelen bu çabaya karÅŸÄ± yapÄ±lan itirazlarda, baÄŸlarÄ±n ÅŸirkete teslim edilmesi durumunda ÅŸirketin baÄŸlarÄ± sökeceÄŸi, bundan sonra davanÄ±n kazanÄ±lmasÄ± durumunda bile zararÄ±n telafisinin mümkün olmayacaÄŸÄ± dile getirildi. Mahkemeden DanÄ±ÅŸtay’daki iptal davalarÄ±nÄ±n sonucunun beklenmesi talep edildi. Uzun uÄŸraÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi DanÄ±ÅŸtay’daki iptal davalarÄ±nÄ±n bekletici mesele yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Bir yandan el koyma davasÄ± devam ederken, diÄŸer yandan acele kamulaÅŸtÄ±rmanÄ±n iptali davasÄ±nda çok uzun zamana yayÄ±lan bir süreç yaÅŸandÄ±. Sonunda DÄ°DDK DanÄ±ÅŸtay 6.Dairesi’nin ret karalarÄ±nÄ±n bozulmasÄ±na karar verince, DanÄ±ÅŸtay 6. Daire’de kamulaÅŸtÄ±rma iÅŸleminin iptaline karar verdi. Karara yapÄ±lan itirazlar da reddedilince geçtiÄŸimiz günlerde karar kesinleÅŸti.

ON YIL ALTI AY SÜREN MAHKEME!..

Bugün Menderes Adliyesinde görülen davada da Ahmet Karaçam'Ä±n acele kamulaÅŸtÄ±rma davalarÄ±ndan birisinde mahkeme acele el koyma davasÄ±nÄ± reddetti. Mahkeme, kamulaÅŸtÄ±rmalar için depo edilen kamulaÅŸtÄ±rma parasÄ± da idareye iadesine kesin olarak karar verdi. Karaçam’Ä±n avukatÄ± CangÄ±, bir parsel için 10 yÄ±l 6 aylÄ±k acele kamulaÅŸtÄ±rma serüveni Ahmet Karaçam'Ä±n zaferi ile sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. CangÄ±, “Bu dava hukuksuzluÄŸun dibe vurduÄŸu acele kamulaÅŸtÄ±rma uygulamalarÄ± ile ilgili olumlu bir içtihat oluÅŸturdu” dedi.

YALNIZ EFE KAZANDI AMA…

Bu kararla baÄŸÄ±na altÄ±n madeni tarafÄ±ndan el konulmasÄ±na karÅŸÄ± inat ve kararlÄ±lÄ±kla direnen, köyde arazilerini madene satmayan tek köylü olduÄŸu için de “YalnÄ±z Efe” denilen Ahmet Karaçam’Ä±n direniÅŸi baÅŸarÄ±yla sonuçlandÄ±. Öte taraftan Karaçam’Ä±n bu baÅŸarÄ±sÄ± Ä°zmir’in içme suyunu kirlettiÄŸi bilimsel olarak ortaya konan altÄ±n madeninin çalÄ±ÅŸmasÄ±na herhangi bir etkide bulunmuyor. Karaçam’Ä±n direniÅŸini kÄ±ramayan ÅŸirket, madenin saÄŸlÄ±k koruma bandÄ±nÄ± Karaçam’Ä±n baÄŸlarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da kalacak ÅŸekilde geri çekerek üretimine devam etti. Maden 6 yÄ±la yakÄ±n bir zamandÄ±r yörede altÄ±n üretimini sürdürüyor.

'EfemÃ§ukuru'nda gizli gizli siyanÃ¼r kullanÄ±lÄ±yor!'

EfemÃ§ukuru altÄ±n madeni: KeÅŸif deÄŸil turistik gezi yaptÄ±lar

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 14:28

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