Real Madrid, Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus'la anlaÅŸtÄ±

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus'la anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°spanyol kulübü Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Ä°talyan ekibi Juventus'la anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Real Madrid'in internet sitesinde Cristiano Ronaldo'nun veda notu paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ronaldo'nun veda mesajÄ±nda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

Real Madrid'de ve bu ÅŸehirde muhtemelen hayatÄ±mÄ±n en yÄ±llarÄ±nÄ± geçirdim.

Bu kulüp ve bu ÅŸehre dair büyük ÅŸükran duygularÄ±m var. Sevginiz için hepinize teÅŸekkür ederim.

Ancak hayatÄ±mda yeni bir sayfa açmanÄ±n zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸine inanÄ±yorum ve taraftarlardan beni anlamalarÄ±nÄ± rica ediyorum.

Sahada ve soyunma odasÄ±nda muhteÅŸem takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m vardÄ±, inanÄ±lmaz bir kalabalÄ±ÄŸÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettim.

Bütün kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸarÄ±lar kulübün, baÅŸkanÄ±n, yöneticilerin, meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n, tüm teknisyenler,in doktorlarÄ±n, fizikçilerin ve inanÄ±lmaz çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin sayesinde.

Tabii ki, hepimiz ve 9 sene önce stadyumda ilk defa dediÄŸim gibi: Hala Madrid! (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Real Madrid'den yapÄ±lan açÄ±klamada Ronaldo'ya teÅŸekkür edilirken Portekizli oyuncunun Real Madrid'de dünya ve kulüp tarihinin en parlak performanslarÄ±ndan birini gösterdiÄŸi kaydedildi. Öte yandan yapÄ±lan açÄ±klamada, Cristiano Ronaldo için "Real Madrid her zaman senin evin" ifadesi de kullanÄ±ldÄ±.

9 yÄ±l önce dönemin rekor bonservis bedeliyle Manchester United'tan Real Madrid'e transfer olan Ronaldo, bu süreç içerisinde Real Madrid formasÄ±yla 4 kez Ballon d'Or ödülünü alÄ±rken 4 UEFA Åžampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga, 2 Ä°spanya Süper KupasÄ±, 2 Ä°spanya KupasÄ± ve 3 FIFA Dünya Kulüpler KupasÄ± kazandÄ±. AyrÄ±ca Ronaldo, Real Madrid tarihinin en çok gol atan oyuncusu olmayÄ± baÅŸardÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 19:11

www.evrensel.net