Ece Ayhan ve 50. yÄ±lÄ±nda Ortodoksluklar ÅŸiiri Ã¼zerine

Sedat GÃ¼lmez, Ä°kinci Yeniâ€™nin aykÄ±rÄ± ÅŸairi Ece Ayhanâ€™Ä± ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸiir kitabÄ± 'Ortodoksluklar'Ä± yazdÄ±.

Sedat GÜLMEZ

Ä°kinci Yeni’nin aykÄ±rÄ± ÅŸairi Ece Ayhan’Ä±n üçüncü ÅŸiir kitabÄ± “Ortodoksluklar” 1968 yÄ±lÄ±nda Mehmet Fuat yönetimindeki de YayÄ±nevi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±. Ä°lk yayÄ±mlanmasÄ±ndan elli yÄ±l sonra YKY tarafÄ±ndan özel bir baskÄ±yla mayÄ±s ayÄ±nda yeniden okurla buluÅŸtu. Ortodoksluklar numaralandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ 27 düzyazÄ±-ÅŸiirden oluÅŸmaktadÄ±r. “Ortodoksluklar”daki ÅŸiirler, mevcut ÅŸiire baÅŸkaldÄ±ran, doÄŸal dili parçalayan, ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± yerle bir eden bir yapÄ± ve izleÄŸe sahiptir.

Ece Ayhan “Ortodoksluklar” kitabÄ±yla ÅŸairlik gömleÄŸini tersten giymiÅŸtir. Åžiir dilinin yeniden kurulmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünen Ece Ayhan’Ä±n bu kitaptaki ÅŸiirleri bir anlam-anlamsÄ±zlÄ±k savaÅŸÄ± veriyor. Çapraz bir dille yazÄ±lan ÅŸiirlerinde anlam zaman zaman kaybolabiliyor ve yerini ritme bÄ±rakabiliyor.

‘ORTODOKSLUKLAR’ ANLAMSIZLIÄžIN ÅžÄ°Ä°RÄ° MÄ°?

DiÄŸer ÅŸiir kitaplarÄ±na nazaran daha kapalÄ± bir dil, açÄ±klamaya ve anlamlandÄ±rmaya muhtaç daha çok sözcüÄŸün olmasÄ± yadsÄ±namaz bir gerçektir. Bu yeni baskÄ±da, kitabÄ±n sonuna Erden Erenel tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan “Ece Ayhan SözlüÄŸü”nün konmasÄ±nÄ±n amacÄ± da bu anlamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± alt etmek deÄŸil de nedir? Erden Erenel, bu sözlüÄŸü oluÅŸturma amacÄ±nÄ± söyle dile getirir: “Üç ÅŸiir kitabÄ± çÄ±karmasÄ±na karÅŸÄ±n Ece Ayhan hem okurlardan, hem de eleÅŸtirmenlerden gereken ilgiyi görmedi. Bunun nedeni, anlaÅŸÄ±lmasÄ± güç deÄŸiÅŸik bir ÅŸiir yazmasÄ±.”

Ahmet Soysal, Ece Ayhan ÅŸiirinin anlaÅŸÄ±lmamasÄ±nÄ± eleÅŸtirmenlere baÄŸlar ve bu kapalÄ± ÅŸiir için ÅŸöyle der: “Bu ÅŸiirin henüz karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeterince bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmeliyim. Bu durum, genellikle, belli bir eleÅŸtirmen tembelliÄŸinden ileri gelmektedir.”

Haydar Ergülen “Ece’ye Mektup” adlÄ± yazÄ±sÄ±nda, ilk kez orta ikide ÅŸiirini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ece Ayhan’Ä±n yeni çÄ±kan “Ortodoksluklar” ÅŸiiri için ÅŸöyle der: “Ortodoksluklar o yÄ±l çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ± ve doÄŸrusu onu okumayÄ± seviyor ama hiçbir ÅŸey anlamÄ±yordum.”

Ece Ayhan,”Ortodoksluklar”da düzyazÄ±larÄ± hikaye etme uÄŸraÅŸÄ±nda olan bir ÅŸair portresiyle karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Bu uÄŸraÅŸÄ±na daha önce “BakÄ±ÅŸsÄ±z Bir Kedi Kara” kitabÄ±nda rastlamÄ±ÅŸtÄ±k. Hikâye ederek yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirlerini kendine has bir tarza dönüÅŸtürmek için ustaca ve amansÄ±z bir çaba içine girmiÅŸtir. Åžiirlerinde kendine has cümle kurma uÄŸraÅŸÄ± onu Ä°kinci Yeni ÅŸairlerinden ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

ÅžÄ°Ä°RLERÄ°NÄ° AYKIRI BÄ°R BÄ°ÇEM ÜZERÄ°NE KURAR

Ece Ayhan ÅŸiirlerini aykÄ±rÄ± bir biçem üzerine kurar. Sözcükleri parçalar, birleÅŸtirir, deÄŸiÅŸtirir, uydurur ve eÄŸip bükerek kendi ÅŸiiri için uygun hale getirir. Åžiiri kelimelerle oluÅŸturulan karmaÅŸÄ±k bir yapÄ±ya dönüÅŸtürme uÄŸraÅŸÄ± içerisindedir. Cemal Süreya’nÄ±n “ÇaÄŸdaÅŸ ÅŸiir geldi kelimeye dayandÄ±. ÇaÄŸdaÅŸ ÅŸairler kelimeleri bile sarsÄ±yorlar” ifadesi bu durumu özetler niteliktedir. “Ortodoksluklar” ÅŸiirinde daha önce karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z; yüzükuylu, sarÄ±lÄ±ptÄ±r, dimdoÄŸru, güzeligeliÅŸ, duruÅŸuyoruz, dingildediÄŸi, Ä±ssÄ±zlÄ±ksÄ±z vb. sözcüklerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz.

Sebahattin EyüboÄŸlu kendisi için “Åžiiri rahat bÄ±raksÄ±n!” dese de o ÅŸiiri hiçbir zaman rahat bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ece Ayhan, kullandÄ±ÄŸÄ± kelimelere takÄ±lanlara da ÅŸöyle cevap verir. “KaraÅŸÄ±n sözcüÄŸünü benim ortaya attÄ±ÄŸÄ±mÄ± sanÄ±yorlar, halbuki öyle deÄŸil. ‘KaraÅŸÄ±n’ sözlükte var, ‘sarÄ±ÅŸÄ±n’Ä±n tersi!”

“Ortodoksluklar” geleneklerden, alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan, kalÄ±plardan sÄ±yrÄ±lan; bilinen gerçeklik dÄ±ÅŸÄ±nda kendince bir gerçeklik algÄ±sÄ± oluÅŸturan ÅŸiirlerden oluÅŸuyor. Ece Ayhan, bu ÅŸiirlerinde bilinçaltÄ±ndakileri yüzeye çÄ±karan sürrealist bir ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±na yaslanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ahlak kaygÄ±sÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, içinden gelen ÅŸiiri yazmÄ±ÅŸtÄ±r. “Ortodoksluklar” kutsalÄ± darbeden bir ÅŸiirdir. “Ortodoksluklar” politik bir ÅŸiirdir, anarÅŸist bir ÅŸiirdir. Yöneticileri, hiyerarÅŸiyi reddeder. Saltanat karÅŸÄ±tÄ±dÄ±r. Sivil ÅŸiirdir, bireycidir, öz yönetimi savunur.

“Ortodoksluklar” karanlÄ±ÄŸÄ±n ve kasvetin içinde büyüyen bir cinsel ÅŸiddet ÅŸiiridir. “BakÄ±ÅŸsÄ±z Bir Kedi Kara” kitabÄ±na nazaran “Ortodoksluklar”da cinsellik daha alenidir. Bu ÅŸiirlerde; sado-mazoÅŸistlik, eÅŸçinsellik, ensestlik, zoofili, genelev kadÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± cinsel ÅŸiddet ve horlanmÄ±ÅŸlÄ±klar, kaybolan ve fuhÅŸa zorlanan kÄ±zlar, çocuklara uygulanan cinsel ÅŸiddet, sömürülen birey gibi temalar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak iÅŸlenmiÅŸtir. Åžiirde eÅŸcinsellik hep ön plandadÄ±r. Türkiye doÄŸumlu Yahudi Yazar Chris King, “Ortodoksluklar”dan “Deneyselci bir Türk eÅŸcinsel ÅŸiiri” olarak söz eder.

Ece Ayhan’Ä±n resmi kültürün öteki algÄ±sÄ±nÄ± yÄ±kma ve ötekilerin sesini duyurma uÄŸraÅŸÄ±, bilinçli ve planlanmÄ±ÅŸ bir uÄŸraÅŸtÄ±r. Susmak yerine konuÅŸmayÄ± bir aydÄ±n tavrÄ± olarak görür. Sahici bir dünyayÄ± bütün çÄ±plaklÄ±ÄŸÄ±yla önümüze serer. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplumun panoramasÄ±nÄ± izlettirir ÅŸiirleriyle. Ece Ayhan, bu karmaÅŸÄ±k erotizmden özgün sanatÄ±n estetizmini yaratmayÄ± bilmiÅŸtir.

Ä°KÄ° MEDENÄ°YETÄ°N Ä°ÅžGALÄ° ALTINDADIR

“Ortodoksluklar” ÅŸiiri, iki medeniyetin iÅŸgali altÄ±ndadÄ±r. Bu medeniyetler, Bizans ve OsmanlÄ± medeniyetleridir. Bizans ve OsmanlÄ± müzik terimlerine sÄ±klÄ±kla rastlÄ±yoruz. Åžiirlerde bu iki medeniyetin inanÄ±ÅŸ ritüellerine göndermeler vardÄ±r. XVI. ÅŸiirde yer alan Baba Hamparsum, “Ortodoks gibi düÅŸünüp OsmanlÄ± gibi ÅŸakÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r.”

“Ortodoksluklar” tarihi ve mitolojik kahramanlara ve bunlarÄ±n ardÄ±nda yatan öykülere de sÄ±klÄ±kla yer vermiÅŸtir. Bu kahramanlar, baÅŸat kahramanlar deÄŸil tarihin küçük figüranlarÄ±dÄ±r.

Enis Batur yaratÄ±cÄ±lÄ±k sorunlarÄ± üzerine yatay, dikey ve sarmal iliÅŸkileri sorguladÄ±ÄŸÄ± “BaÅŸkalaÅŸÄ±mlar” adlÄ± kitabÄ±nda “Ortodoksluklar” üzerinde yaptÄ±ÄŸÄ± metin çözümlemesi, bu ÅŸiirlerin bugün piyasada pek olmayan üç kitaptaki metinlere dayandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r. Bu kitaplar: Bizans Tarihi, Metin And; HayatÄ±m, Prototip Avvakum; HoÅŸ Sadâ, Ä°bnülemin Mahmut.

Son bir anekdot: Kendisine marjinal ÅŸair diyenlere “Ben ÅŸair deÄŸilim, tarihçi de deÄŸilim, etikçiyim.” demiÅŸtir. Metin ÜstündaÄŸ, Ece Ayhan için, “EdebiyatÄ±n ters direklerinden biri” der. Ece Ayhan, hasta topluma hasta ÅŸair olarak geldi ve okuru da ÅŸiiriyle hasta ederek gitti. Hadi durmayalÄ±m. Ece Ayhan’ca düÅŸünelim ve Ece Ayhan ÅŸiirini çözeduralÄ±m.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 23:01

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