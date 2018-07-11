Ä°hraÃ§ edilen akademisyen ArÄ±: Ãœretimde tek alternatif Ã¼niversite deÄŸil

BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ihraÃ§ edilen akademisyen AydÄ±n ArÄ±, 'Ã–rgÃ¼tlÃ¼, bilimsel ve eÄŸitsel Ã¼retim Ã§abasÄ±nÄ± yÃ¼kselteceÄŸiz' dedi.

BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±ÄŸÄ± için ihraç edilen akademisyen AydÄ±n ArÄ±, piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Ülkenin bir tarafÄ±nda insanlar ölürken, o insanlar ölmesin diye imza atmak her zaman mümkün” dedi.

Ege Üniversitesi ve Ä°zmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 28 Haziran 2016 tarihinde “Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z” barÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±klarÄ± için 12 akademisyen 701 No’lu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi. Bildiriye imza atanlardan Dokuz Eylül Üniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bölümünden AydÄ±n ArÄ± da ihraç edilenler arasÄ±nda. SözleÅŸmeleri yenilenmeyerek görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan akademisyenlerin, bugüne kadar ifadelerine dahi baÅŸvurulmadÄ±. Bildirinin üzerinden iki yÄ±l geçtiÄŸi halde haklarÄ±nda adli ya da disiplin soruÅŸturmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ArÄ±, “Söylememiz gereken sözü söylediÄŸimiz için ihraç edilmekten dolayÄ± herhangi bir üzüntü duymuyoruz. BarÄ±ÅŸ bildirisini imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için KHK’yle üniversiteden atÄ±lmÄ±ÅŸ olmamÄ±zdan onur duyuyoruz sadece” diye konuÅŸtu.

ÜNÄ°VERSÄ°TE BÄ°NALARI TEK ALTERNATÄ°F DEÄžÄ°L

Ä°hraç edilen akademisyenlerle birlikte mücadele etmeye devam ettiklerini belirten ArÄ±, bilimin sadece duvarlar arasÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bilimin doÄŸa ve topluma iliÅŸkin bir merakÄ±n peÅŸinden koÅŸmak olduÄŸunu vurgulayan ArÄ±, öÄŸrenmek için üniversitelerin tek mekan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi. Ä°zmir’de kurulan “DayanÄ±ÅŸma Akademisi”ni hatÄ±rlatan ArÄ±, “Örgütlü bilimsel ve eÄŸitsel üretim çabasÄ±nÄ± yükselteceÄŸiz. Ä°hraçlarÄ±n bu bakÄ±mdan bir fÄ±rsat verdiÄŸini de düÅŸünüyorum” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AKADEMÄ° Ä°ÇÄ°N MÜCADELEYE DEVAM

Akademideki gidiÅŸatÄ± iki yÄ±l önce baÅŸlayan ihraçlarla birlikte gerilediÄŸini söyleyen ArÄ±, OHAL’den sonra Türkiye’de üniversite mücadelesinin büyük bir darbe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. ArÄ±, “Akademinin gerçekten akademi olabilmesi için anlaÅŸÄ±lan daha uzun yÄ±llar mücadele etmemiz gerekecek” diye konuÅŸtu. (Ä°zmir/MA)

DEÃœ'den ihraÃ§ edilen barÄ±ÅŸ akademisyenleri: Ä°mzamÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 18:21

www.evrensel.net