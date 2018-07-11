Ankaraâ€™daki LGBTÄ°+ etkinlik yasaÄŸÄ± AÄ°HMâ€™ye taÅŸÄ±ndÄ±

Kaos GL, Ankara ValiliÄŸinin sÃ¼resiz LGBTÄ°+ etkinlik yasaÄŸÄ±nÄ± Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesiâ€™ne taÅŸÄ±dÄ±.

Ankara ValiliÄŸinin süresiz LGBTÄ°+ etkinlik yasaÄŸÄ± AÄ°HM’ye taÅŸÄ±ndÄ±. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin ihlal edildiÄŸini belirten Kaos GL, mahkemeden tedbir kararÄ± talep ediyor.

Kaos GL DerneÄŸi, Ankara’da KasÄ±m 2017’de ilan edilen “süresiz LGBTÄ°+ etkinlik yasaÄŸÄ±nÄ±” Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’ne (AÄ°HM) taÅŸÄ±dÄ±. Kaos GL geçtiÄŸimiz aylarda yasakla ilgili Ankara 4. Ä°dare Mahkemesi’ne baÅŸvurmuÅŸ, mahkemenin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne baÅŸvurmuÅŸtu. Kaos GL’den YÄ±ldÄ±z Tar’Ä±n haberine göre AYM’nin de tedbir talebini reddetmesinin ardÄ±ndan iç hukuk yollarÄ±nÄ±n tükenmesiyle, Kaos GL AÄ°HM’ye gitti.

Kaos GL DerneÄŸi adÄ±na Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± avukat Yasemin Öz ile avukatlar Hayriye Kara ve Kerem Dikmen’in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda, Ankara ValiliÄŸi’nin “toplumsal hassasiyet ve duyarlÄ±lÄ±klar”, “kamu güvenliÄŸi”, “genel saÄŸlÄ±k ve ahlakÄ±n korunmasÄ±” ve “baÅŸkalarÄ±nÄ±n hak ve özgürlüklerinin korunmasÄ±” gerekçeleriyle Ankara’daki LGBTÄ°+ etkinliklerini süresiz olarak yasaklamasÄ±nÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin (AÄ°HS) çeÅŸitli maddelerini ihlal ettiÄŸi belirtildi. Avukat Dikmen, baÅŸvuruya iliÅŸkin “EÄŸer AÄ°HM tedbir kararÄ± verirse bu yürütmeyi durdurma kararÄ±nÄ±n üreteceÄŸi sonuçla aynÄ± sonucu üretecek ve geç kalÄ±nmÄ±ÅŸ da olsa hak ihlallerinin önüne geçilmesini saÄŸlayacak” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 17:56

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