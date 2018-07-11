â€˜ODTÃœ'de Ã¶ÄŸrenci ve akademisyenler baskÄ±lara karÅŸÄ± ortak tutum almalÄ±â€™

Akademisyenler ve Ã¶ÄŸrenciler, ODTÃœ mezuniyet tÃ¶reninde RektÃ¶r GÃ¼r ve ErdoÄŸan'Ä± protesto eden Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik gÃ¶zaltÄ±lara tepki gÃ¶sterdi.

Hazal GÖÇMEN

Ankara

ODTÜ mezuniyet töreninde rektörü protesto ettikleri için öÄŸrencilerin saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ± ve beraat eden karikatür nedeniyle yaÅŸanan gözaltÄ±lara tepkiler sürüyor. Akademisyenler, öÄŸrenci ve öÄŸrenci topluluklarÄ± gözaltÄ±ndakilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Rektörün protesto edilmesi nedeniyle ODTÜ ÖTK BaÅŸkanÄ± Özgür Mehmet Gür bir gün gözaltÄ±nda tutularak serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, hakkÄ±nda soruÅŸturma yürütülen diÄŸer 12 öÄŸrenci de ifade verecek. Öte yandan mezuniyet töreninde açtÄ±klarÄ± “Tayyipler Alemi” karikatürü nedeniyle üçü öÄŸrenci biri pankartÄ± basan esnaf olmak üzere 5 kiÅŸi gözaltÄ±nda bulunuyor.

ODTÜ’de konuÅŸtuÄŸumuz öÄŸrenci ve akademisyenler yaÅŸananlara tepkili. ÖÄŸrencilere açÄ±lan soruÅŸturmalar ve kanun hükmünde kararnamelerle akademisyenlerin ihraç edilmesi nedeniyle kimse ismini vermek istemiyor. Kimya bölümünden bir öÄŸrenci “Daha önce böyle bir ÅŸey yaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±k. Mezuniyette özel güvenlik biriminin öÄŸrencilere saldÄ±rmasÄ±, daha sonrasÄ±nda yaÅŸananlar rektörlüÄŸün tutumunu açÄ±kça gösteriyor.” dedi. GÄ±da MühendisliÄŸi Bölümü’nden bir öÄŸrenci ise medyanÄ±n olaylarÄ± çok farklÄ± bir biçimde yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Ä°nÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü’nden bir öÄŸrenci de üniversite ve Türkiye’de rahatsÄ±z olduklarÄ± çok ÅŸey olduÄŸunu fakat birleÅŸebilecek ortak bir paydayÄ± bulamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

‘BÄ°RLÄ°KTE OLMAMIZ GEREK’

Fizik Bölümü’nden ismini vermek istemeyen bir akademisyen de “ODTÜ’yü bir son kale olarak deÄŸil de Türkiye’deki özgürlük ve demokrasi mücadelesine bir Ä±ÅŸÄ±k tuttuÄŸu gerçeÄŸinden görmek gerekiyor. Burada ise en önemli nokta, ODTÜ öÄŸrencisi ve akademisyenlerinin yan yana olmasÄ± ve ortak bir tutum almasÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. MimarlÄ±k fakültesinden bir akademisyen ise ODTÜ’nün mücadeleci sembolik deÄŸerini yÄ±kmak için ilk olarak ODTÜ’ye rektör atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Daha sonrasÄ±nda, idari ve akademik personeli ÅŸekillendirme çabasÄ± baÅŸladÄ±. OHAL bahanesiyle bir takÄ±m yaptÄ±rÄ±mlar uygulandÄ±. Yani aslÄ±nda ODTÜ’ye polis girmesi iktidarÄ±n güç göstergesi” dedi. Åžehir ve Bölge Planlama Bölümünden bir asistan da rektörün tutumunu ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iktidarÄ±n ülke üzerindeki politikalarÄ±nÄ±n bir yansÄ±masÄ± olarak rektörlüÄŸün de ODTÜ’nün tüm bileÅŸenlerini baskÄ± altÄ±nda tutmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

’SALDIRI ADALET VE DEMOKRASÄ° Ä°STEYENLERE’

ODTÜ’de Biyoloji ve Genetik TopluluÄŸu, ODTÜ DaÄŸcÄ±lÄ±k ve KÄ±ÅŸ SporlarÄ± Kolu, ODTÜ LGBTÄ°+ DayanÄ±ÅŸmasÄ± ve ODTÜ MimarlÄ±k topluluÄŸu geliÅŸmelere iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. MimarlÄ±k TopluluÄŸu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, özel güvenlikler tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n sadece pankart taÅŸÄ±yan öÄŸrencilere deÄŸil adalet, barÄ±ÅŸ ve demokrasi isteyen herkese yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Biyoloji ve Genetik TopluluÄŸu da taÅŸÄ±nan pankartta öÄŸrencilerin ifade özgürlüklerini kullandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. ODTÜ DaÄŸcÄ±lÄ±k ve KÄ±ÅŸ SporlarÄ± Kolu ise mezuniyet töreni ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n kabul edilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. AçÄ±klamada, haksÄ±z yere gözaltÄ±nda olan öÄŸrencilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talep edildi. LGBTÄ°+ DayanÄ±ÅŸmasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada da “DayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± ve LGBTÄ°+ aktivizmini hiçbir sekteye uÄŸratmadan bütün yasaklara ve gözaltÄ±lara raÄŸmen devam ettireceÄŸiz. Bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hemen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve bu yÄ±ldÄ±rma çabasÄ±nÄ±n bitmesini talep ediyoruz.” denildi.

ODTÃœ Medya TopluluÄŸu'nun ekipmanlarÄ±na el koydular

ODTÃœ Medya TopluluÄŸu'nun ekipmanlarÄ±na el koydular

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan karikatÃ¼rÃ¼ pankartÄ±' gÃ¶zaltÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 18:58

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