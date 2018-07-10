Genelkurmay 2. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Orgeneral Ãœmit DÃ¼ndar, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.

Genelkurmay 2. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.

Dündar, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Orgeneral Hulusi Akar görevine dönene kadar Genelkurmay BaÅŸkan Vekili sÄ±fatÄ±yla operasyonlarÄ± yönetti.

ÜMÄ°T DÜNDAR KÄ°MDÄ°R?

Orgeneral Dündar, 1955 yÄ±lÄ±nda Manisa'da doÄŸdu. 1975 yÄ±lÄ±nda Kara Harp Okulu'ndan asteÄŸmen rütbesiyle, aynÄ± yÄ±l Ä°stihkam Okulu'ndan da teÄŸmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yÄ±lÄ±na kadar Kara Kuvvetleri'nde çeÅŸitli istihkam birliklerinde takÄ±m ve bölük komutanlÄ±ÄŸÄ± ile mal saymanlÄ±ÄŸÄ± görevi yaptÄ±.

Kara Harp Akademisi'nden 1985 yÄ±lÄ±nda mezun olarak kurmay subay olan Dündar, sÄ±rasÄ±yla 4. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda Mekanize Piyade Bölük KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Lojistik Åžube MüdürlüÄŸü, Kara Kuvvetleri Genel SekreterliÄŸi'nde plan subaylÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi'nde Plan ve Program SubaylÄ±ÄŸÄ±, 41. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda Piyade Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Londra Kara AtaÅŸeliÄŸi, 3. Ordu Harekat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda Plan ve Harekat Åžube MüdürlüÄŸü ve 5. Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevlerini yürüttü.

2001 yÄ±lÄ±nda tuÄŸgeneral rütbesine terfi eden Dündar, bu rütbede sÄ±rasÄ±yla Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°nÅŸaat Emlak Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°nÅŸaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile 28. BarÄ±ÅŸ Gücü Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevlerinde bulundu.

Dündar, 2005 yÄ±lÄ±nda tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sÄ±rasÄ±yla Genelkurmay Ä°stihkam Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°stihkam Okulu ve EÄŸitim Merkezi KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevlerini yürüttü, 2009 yÄ±lÄ±nda ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na atandÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±'na atandÄ±.

2013'te orgeneral rütbesine terfi eden Dündar, 3. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na atandÄ±.

Dündar, 28 Temmuz 2016'da gerçekleÅŸtirilen Yüksek Askeri Åžura kararÄ±yla Genelkurmay 2. BaÅŸkanÄ± oldu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 17:15

www.evrensel.net