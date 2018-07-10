Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, MAPP'taki iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±na tepki gÃ¶sterdi

Coca Cola, Efes Pilsen, Samsung, Shell gibi dev firmalara hizmet veren MAPP Merchandising Group ÅŸirketi, sendikalaÅŸan 50'yi aÅŸkÄ±n iÅŸÃ§iyi iÅŸten attÄ±.

Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, sendikaya üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerle birlikte Ankara'da bulunan Coca Cola Bölge MüdürlüÄŸü önünde eylem yaptÄ±. Birçok uluslararasÄ± markaya hizmet veren MAPP ÅŸirketi, iÅŸten atmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÅŸe yeni giren iÅŸçilerin sendikaya üye olmasÄ±nÄ± engellemek için de baskÄ±larÄ± arttÄ±rdÄ±.

Coca Cola, Efes Pilsen, Samsung, Shell gibi birçok markaya hizmet veren MAPP Merchandising Group Åžirketi, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için 50'yi aÅŸkÄ±n iÅŸçiyi iÅŸten attÄ±. Türk-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± iÅŸten atmalara karÅŸÄ± Ankara'da bulunan Coca Cola Bölge MüdürlüÄŸü önünde eylem yaptÄ±. Burada konuÅŸan Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel Örgütlenme Sekreteri ÇaÄŸdaÅŸ Duyar, Coca Cola gibi dünya çapÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ markalara hizmet veren MAPP Merchandising Group Åžirketi bünyesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin, insan onuruna yakÄ±ÅŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve yaÅŸanabilir bir ücret düzeyine eriÅŸebilmek için sendikalarÄ±na üye olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Birçok ilde örgütlenme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken MAPP iÅŸvereninin sendika düÅŸmanÄ± bir tavÄ±rla onlarca iÅŸçiyi çeÅŸitli bahanelerle iÅŸten attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Duyar, iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin iÅŸlerine iade edilmesi için hukuki süreç baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

MAPP patronunun ne yaparsa yapsÄ±n iÅŸçilerin anayasal ve yasal haklarÄ±nÄ± kullanmalarÄ±nÄ±n önüne geçemeyeceÄŸini belirten Duyar, “Bir diÄŸer yandan iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin iÅŸ yükleri, çalÄ±ÅŸmaya devam eden iÅŸçilere devredilmiÅŸtir. MAPP iÅŸçilerinin sorumlu olduklarÄ± maÄŸazalarÄ±n sayÄ±larÄ± arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, tanzim teÅŸhir elemanÄ± olarak çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za sipariÅŸ alma görevleri de eklenmiÅŸtir. MAPP Ä°ÅŸçilerinin iÅŸ yükleri her geçen gün aÄŸÄ±rlaÅŸmakta, az iÅŸçiyle çok iÅŸ yapÄ±lmaktadÄ±r. Emek sömürüsü giderek derinleÅŸmektedir” dedi.

'YENÄ° Ä°ÅžÇÄ°LERE 'SENDÄ°KAYLA GÖRÜÅžMEYÄ°N' DÄ°YORLAR'

MAPP patronunun iÅŸçiler üzerindeki baskÄ±larÄ± pervasÄ±zca arttÄ±rarak bu baskÄ±larÄ± iÅŸveren temsilcisi süpervizörlere* de yönelttiÄŸini anlatan Duyar, Ankara’da süpervizörleri iÅŸten çÄ±karan Coca Cola’nÄ±n ÅŸeflerini yetkilendirip maÄŸaza denetimlerini keyfine göre sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Patronun iÅŸe yeni baÅŸlayan iÅŸçilere “Sendikadan gelen olursa konuÅŸmayacaksÄ±nÄ±z, görüÅŸmeyeceksiniz” diyerek MAPP'ta sendikalaÅŸmayÄ± önlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Duyar, iÅŸçilerin sendika hakkÄ±nÄ± asla engelleyemeyeceklerini ifade etti.

COCA COLA DA SORUMLU

MAPP iÅŸçilerinin sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ±ndan MAPP kadar Coca Cola'nÄ±n da sorumlu olduÄŸunu belirten Duyar, “DünyanÄ±n en büyük alkolsüz içecek ÅŸirketi olmakla övünen Coca Cola’nÄ±n tanÄ±tÄ±m ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± MAPP iÅŸçileri yapmaktadÄ±r. Bu nedenle Coca Cola üzerine düÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirmeli, iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin iÅŸe geri alÄ±nmalarÄ± konusunda aktif rol üstlenmelidir. Bizler Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak iÅŸten çÄ±karÄ±lan MAPP iÅŸçileri iÅŸe geri alÄ±nana, MAPP sendikalÄ± bir iÅŸyeri olana kadar mücadele etmeye devam edeceÄŸiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

*Süpervizör: Marketçilik sektöründe, maÄŸazalarda aktif olarak çalÄ±ÅŸan personeli denetleyerek sunduklarÄ± raporlarÄ± derleyip amirlerine ulaÅŸtÄ±ran görevli.

SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan MAPP iÅŸÃ§ilerinden eylem

Ä°ÅŸten atÄ±lan MAPP iÅŸÃ§ileri, Ankara'da eylem yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 14:15

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