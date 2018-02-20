İşten atılan MAPP işçileri, Ankara'da eylem yaptı

MAPP’te çalışırken Tez-Koop-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçiler, MAPP Ankara Ofisi önünde eylem yaptı. Coca Cola, Efes Pilsen, Doğadan, Samsung, Shell gibi dünya çapında markalara hizmet veren MAPP işçilerinin eylemine Belediye-İş ve Basın-İş de destek verdi.

Sendikalaştıkları için farklı illerde çalışan ve işten atılan 38 MAPP işçisi, Ankara MAPP Ofisi önünde bir araya geldi. İşçiler adına açıklama yapan Tez Koop-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Uyar, Bölge Müdürleri ve Supervisiorlar aracılığıyla işçilerin e-devlet şifrelerinin istendiğini ve üyelik durumlarının sorgulanarak istifaya zorlandığını ifade etti. İşverenin suç işlediğine dair ellerinde ses kayıtları gibi hukuki delillerin olduğunu söyleyen Uyar, tüm MAPP işveren vekilleri hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

MAPP patronunun OHAL'i fırsata çevirerek işçileri işten attığını söyleyen Uyar, işveren vekillerinin işçilere “Nasıl olsa OHAL var, sendika herhangi bir şey yapamaz” dediğini aktardı. Bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacaklarını ifade eden Uyar, “Türkiye'nin dört bir yanında sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçiler, işleri ve ekmekleri için direnmektedir. MAPP işçilerinin işten çıkarılmasında MAPP kadar Coca Cola da sorumludur. Dünyanın en büyük alkolsüz içecek şirketi olmakla övünen Coca Cola'nın tanıtım ve dağıtımını MAPP işçileri yapmaktadır. Coca Cola işçilerin geri alınması için aktif rol oynamalıdır”dedi. Uyar, bu konuda üst örgütleri olan UNİ aracılığıyla baskıyı yapacaklarını bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 18:16

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