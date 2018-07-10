YargÄ± da gÃ¼venlik de artÄ±k 'tek adam'da!

Prof. Dr. YÃ¼cel Sayman, ErdoÄŸan'Ä±n yemin etmesiyle resmen hayata geÃ§en 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ni Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Türkiye dün resmen ‘yeni sistem’e geçti. Yemin töreni sonrasÄ± remen geçilen yeni sistemi Evrensel'e deÄŸerlendiren Ä°stanbul Barosu Eski BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yücel Sayman, yaÅŸanan sürecin 12 Eylül AnayasasÄ±yla, ‘61 AnayasasÄ±yla ya da ondan önceki devlet biçimlerinin anayasalarÄ±yla kÄ±yaslanamayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. ‘Milli Ä°rade Ä°deolojisinin Devleti’ resmen kuruldu diyen Sayman, yargÄ±dan eÄŸitime ve güvenliÄŸe kadar her ÅŸeyin buna göre dizayn edileceÄŸini vurguladÄ±.

‘MÄ°LLÄ° Ä°RADE Ä°DEOLOJÄ°SÄ°NÄ°N DEVLETÄ°’ KURULDU

Hükümetin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± uyum KHK’leriyle yeni sisteme geçiÅŸ için adÄ±mlar atmÄ±ÅŸtÄ±. Yasalardaki tüm ‘BaÅŸbakanlÄ±k’ ve ‘Bakanlar Kurulu’ ifadeleri ‘CumhurbaÅŸkanÄ±’yla deÄŸiÅŸtirildi. Tüm alanlarda bakanlÄ±klarÄ±n ve ilgili kurumlarÄ±n görüÅŸ ve önerisinin alÄ±nmasÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±, emniyet istihbarat, vergi oranlarÄ± gibi pek çok kritik konuda tek yetkili oldu.

Evrensel'e konuÅŸan Prof. Dr. Yücel Sayman ÅŸunlarÄ± söyledi:

“EÄŸer bir ÅŸeyi tanÄ±mlamak gerekirse, ben kendi payÄ±ma ÅŸöyle tanÄ±mlÄ±yorum: Yani uzun zamandan beri vaadedilen, söylenen bir ‘Milli Ä°rade Ä°deolojisinin Devleti’ kuruldu. Bu yeni bir devlet biçimi ‘Milli Ä°radenin Devleti’. Åžimdi ‘Milli Ä°rade’, herkesin sandÄ±ÄŸÄ± gibi çoÄŸunluÄŸun iradesi deÄŸil. Yani oy kullanan halkÄ±n çoÄŸunluk oyunun ifadesi deÄŸil, oya dayanan bir ÅŸey deÄŸil. Bu siyasi bir varsayÄ±msal olarak, toplumsal yapÄ±lanmanÄ±n, o toplumsal yapÄ±lanmayÄ± oluÅŸturan insanlarÄ±n varsayÄ±msal bir iradesi, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±. Bu varsayÄ±msal, sisyasi bir düÅŸüncedir, ideolojik bir anlatÄ±m biçimidir ve bunun üzerine bir devlet kuruluyor. Yeni olan bu."

YARGI, EÄžÄ°TÄ°M, GÜVENLÄ°K...

Sayman bu ‘Milli Ä°rade Devleti’nin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸini ise ÅŸöyle anlattÄ±:

“Peki bunun devleti nasÄ±l oluyor? ‘Milli Ä°radenin Devleti’nin ‘milli iradeye’ karÅŸÄ± çÄ±kacak, ona aykÄ±rÄ± olacak, onunla çatÄ±ÅŸmalÄ± olacak, onu tehlikeye sokacak her türlü akÄ±ma karÅŸÄ± bir tedbir almasÄ± gerekiyor. Bir kere ‘milli irade’ soyut bir ÅŸey olduÄŸu için somut olarak temsili gerekir. Onu temsil edecek olan kurul, kiÅŸi de CumhurbaÅŸkanÄ± esas olarak bizdeki sistemde. Åžimdi bütün yetkiler de onun üzerine verilmiÅŸ.

Yani milli iradeye karÅŸÄ± çÄ±kmayacak, onunla çatÄ±ÅŸmayacak bir yargÄ± sistemi, kurulacak. Onun için yargÄ±çlarÄ±n seçimi, yargÄ±çlarÄ± yürütecek olan, onlarÄ±n üst kurulu olan Hakimler SavcÄ±lar Kurulu ve Anayasa Mahkemesinin gerekli olup olmadÄ±ÄŸÄ±, Anayasa Mahkemesinin üyelerinin seçimi, hep buna uygun olarak, milli iradeyi temsil eden kiÅŸinin gücünde toplanÄ±yor.

Yine ‘milli irade’yle çatÄ±ÅŸmayacak, karÅŸÄ± çÄ±kmayacak, tam tersine ‘milli iradeyi’ koruyacak bir güvenlik anlayÄ±ÅŸÄ± ve güvenlik birimleri kurulacak. Ona uygun bir eÄŸitim sistemi kurulacak. Bu devletin anlayÄ±ÅŸÄ±, devletin anayasal ötgütleniÅŸ biçimi, yapÄ±sÄ± oluyor.”

12 EYLÜL ANAYASASI, 61 ANAYASASI Ä°LE KIYASLANAMAZ

Bu süreci, 12 Eylül AnayasasÄ±yla, ‘61 AnayasasÄ±yla, ya da ondan önceki devlet biçimlerinin anayasalarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ralamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Sayman "Bu yeni bir ÅŸey. Yepyeni bir devlet, ‘Milli Ä°rade Devleti’ kuruluyor. Ben tespit yapÄ±yorum, bu sistem budur, her ÅŸey buna göre düzenleneceketir artÄ±k. Onun için de memnun olmayanlar buna göre tavÄ±r alacaklardÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan: Ãœlkemize bedeller Ã¶deten sistemi artÄ±k geride bÄ±rakÄ±yoruz

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