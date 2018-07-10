Ali Ä°smail Korkmaz katlediliÅŸinin 5. yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor

Gezi eylemleri sÄ±rasÄ±nda polis ve esnaf tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼lerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ali Ä°smail Korkmaz anÄ±lÄ±yor.

Gezi direniÅŸi sÄ±rasÄ±nda EskiÅŸehir’de polis ve esnaf tarafÄ±ndan dövülerek öldürülen 19 yaÅŸÄ±ndaki Ali Ä°smail Korkmaz, bu gün (10 Temmuz) doÄŸum yeri olan Antakya’da düzenlenecek çeÅŸitli etkinliklerle anÄ±lacak. ALÄ°KEV de etkinliÄŸe çaÄŸrÄ± yaptÄ±: “Ali’nin düÅŸleri ve umutlarÄ±yla umuda kucak açanlarÄ± bekliyoruz”. Ali Ä°smail Korkmaz sosyal medyada da gece saatlerinde itibaren #AliÄ°smailKorkmaz etiketiyle ilk sÄ±ralara yükseldi.

Gezi direniÅŸi sÄ±rasÄ±nda EskiÅŸehir’de polis ve esnaf tarafÄ±ndan dövülerek öldürülen 19 yaÅŸÄ±ndaki Ali Ä°smail Korkmaz, 10 Temmuz 2013'te hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Ali Ä°smail Korkmaz’Ä±n ölümünün 5. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla doÄŸum yeri olan Antakya’da Ali Ä°smail Korkmaz VakfÄ± (ALÄ°KEV) tarafÄ±ndan çeÅŸitli etkinlikler düzenlenecek.

Anma etkinliÄŸi saat 18.00’de Ekinci MezarlÄ±ÄŸÄ±’ndaki Korkmaz’Ä±n mezarÄ± ziyaret edilerek baÅŸlayacak. Saat 20.00’de ise Sümerler Amfi Tiyatro’da gerçekleÅŸecek anma etkinliÄŸinde ALÄ°KEV Müzik TopluluÄŸu, Ozbi ve Gülce Duru sahne alacak.

‘5 YILDA ADALETSÄ°ZLÄ°K VE HUKUKSUZLUK GÖRDÜK’

Evrensel'e konuÅŸan Ali Ä°smail Korkmaz’Ä±n aÄŸabeyi Gürkan Korkmaz, “Bu 5 yÄ±lda adaletsizliÄŸi, hukuksuzluÄŸu gördük” dedi. Korkmaz ÅŸunlarÄ± söyledi: “Katiller dÄ±ÅŸarÄ±da, serbest. Aleni bir ÅŸekilde cinayet iÅŸlendi. Ancak ciddi bir kamuoyu baskÄ±sÄ±na raÄŸmen, kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n, bilirkiÅŸi raporlarÄ±nÄ±n, otopsi sonuçlarÄ±nÄ±n burada kasten adam öldürme olduÄŸunu ortaya koymasÄ±na raÄŸmen katillerin basit cezalarla serbest kalmasÄ± 5 yÄ±lda bizi çok üzdü.”

Ali Ä°smail adÄ±na ALÄ°KEV’i kurduklarÄ±nÄ± anlatan Korkmaz, vakfÄ±n eÄŸitim, spor, sanat gibi alanlarda önemli iÅŸler yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Korkmaz, yapÄ±lacak anma etkinliklerine çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

NE OLMUÅžTU?-POLÄ°S VE ELÄ° SOPALI KÄ°ÅžÄ°LERCE DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜÅžTÜ

19 yaÅŸÄ±ndaki Ali Ä°smail Korkmaz, 10 Temmuz 2013’te EskiÅŸehir’de Gezi eylemlerine destek için yapÄ±lan yürüyüÅŸ sonrasÄ± polis ve sivil giyimli eli sopalÄ± kiÅŸilerce dövülerek öldürüldü. 21 Ocak 2015’teki karar duruÅŸmasÄ±nda mahkeme Mevlüt SaldoÄŸan’Ä± kasten insan öldürme suçundan sonuç aÄŸÄ±r olduÄŸu için 13 yÄ±l hapis cezasÄ±yla cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Ancak "geleceÄŸine etkisini" göz önünde bulundurarak cezayÄ± 10 yÄ±l 10 aya indirdi ve tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Tutuksuz sanÄ±k Polis YalçÄ±n Akbulut 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±, aynÄ± gerekçeyle, 1/6 indirimle 10 yÄ±l hapisle birlikte tutuklanmasÄ±na karar verildi. FÄ±rÄ±ncÄ±lar Ä°smail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever yaralama suçundan 6 yÄ±l 8’er ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±, tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi. Ebubekir Harlar’a 3 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± veren mahkeme, tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Polisler Åžaban Gökpunar ve Hüseyin Engin’in delil yetersizliÄŸinden beraatlerine karar verildi. YargÄ±tay 1’inci Ceza Dairesi hapis cezalarÄ±nÄ± onarken, Polis Memuru Hüseyin Engin ile FÄ±rÄ±ncÄ± Ebubekir Harlar hakkÄ±ndaki kararÄ± ise bozup yerel mahkemeye gönderdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Ali Ä°smail Korkmaz 23 yaÅŸÄ±nda

Ali Ä°smail Korkmaz davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 01:46

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