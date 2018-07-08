2 yaÅŸÄ±ndaki Sami Yusuf'un cansÄ±z bedeni bulundu

Bitlis'te dÃ¼n sabah saatlerinde dedesinin evinin Ã¶nÃ¼nde oynarken kaybolan 2 yaÅŸÄ±ndaki Sami Yusuf Marangoz'un cansÄ±z bedeni bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesine YuvadamÄ± köyünde, dün dedesinin evinin önünde oynarken kaybolan 21 yaÅŸÄ±ndaki Sami Yusuf Marangoz'un, bu sabah yaklaÅŸÄ±k 4 kilometre uzaklÄ±ktaki aÄŸaçlÄ±kta cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

AÄŸrÄ±'da Ramazan BayramÄ±'nÄ±n 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiÄŸi dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir'in acÄ± haberi, hafÄ±zalardaki tazeliÄŸini korurken, bir acÄ± haber de Bitlis'ten geldi. Ahlat ilçe merkezine yaklaÅŸÄ±k 12 kilometre uzaklÄ±kta bulunan YuvadamÄ± köyünde yaÅŸayan Marangoz ailesinin en küçük çocuÄŸu Sami Yusuf Marangoz, dün saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda evin önünde oynarken, ortadan kayboldu. Sami Yusuf'un olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden aile fertleri, akrabalarÄ± ve köylüler arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Sami Yusuf'un çevrede aranmasÄ±na raÄŸmen bulunamamasÄ± üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Sami Yusuf için arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Van'dan gelen AFAD ekiplerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla köpekler de kullanÄ±larak yapÄ±lan aramalar, bugün sabah saatlerine kadar sürdü.

Aramalar sonucu saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda köye yaklaÅŸÄ±k 4 kilometre uzaklÄ±kta bulunan aÄŸaçlÄ±kta Sami Yusuf Marangoz'un cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Marangoz ailesine acÄ± haber verilirken Sami Yusuf'un cenazesi, otopsi yapÄ±lmak üzere Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Bitlis/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 12:25

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