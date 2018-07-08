Rejim katÄ±laÅŸÄ±rken buharlaÅŸan

'HalkÄ±n talepleriyle aÃ§Ä±kÃ§a karÅŸÄ±laÅŸma zorunluluÄŸunun, rejimin zayÄ±f yanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmek zor deÄŸil. KatÄ± olanÄ±n buharlaÅŸacaÄŸÄ± yerdir burasÄ±.'

Nuray Sancar

Referandumda “tek adam rejimine hayÄ±r” diyen, yüzde ellinin sÄ±nÄ±rÄ±ndaki seçmene, sonradan aymÄ±ÅŸ olanlarÄ± da dahil etmeyi hedefleyerek seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüten Millet Ä°ttifakÄ± partilerinin görünürdeki uzlaÅŸma noktasÄ± parlamenter sistemin devam etmesiydi. Ne var ki iktidarÄ±n çok önceden açmÄ±ÅŸ olduÄŸu rejim tartÄ±ÅŸmasÄ±na, dersini iyi çalÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ ittifak partilerinin bir dahli olamadÄ±.

Muharrem Ä°nce meydanlarda cumhurbaÅŸkanÄ± seçilirse kullanmayacaÄŸÄ± yetkileri açÄ±klamakla yetinirken aslÄ±nda çoktan beri alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz keyfiyeti yeniden üretmekten baÅŸka bir ÅŸey yapmadÄ±. KaramollaoÄŸlu Meclisle desteklenmiÅŸ baÅŸkanlÄ±k sistemine bir itirazlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyordu. Meral AkÅŸener parlamenter sisteme dönüÅŸ için bir protokol yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyordu ama aÅŸÄ±rÄ± yetkilendirilmiÅŸ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda parlamenter sistem onun için de bir deÄŸinmeden ibaretti. Özetle sanki hiçbir ÅŸey deÄŸiÅŸmiyormuÅŸ, ortada bir rejim sorunu yokmuÅŸ gibi suyun kÄ±yÄ±sÄ±nda gezinen Millet Ä°ttifakÄ±nÄ±n liderleri için yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seçim, herhangi bir seçim muamelesi gördü. Böylece rejim tartÄ±ÅŸmasÄ± gibi kÄ±lçÄ±klÄ± konuya hiç deÄŸinmeden, siyasetin nasÄ±l bir deÄŸiÅŸime maruz kalacaÄŸÄ±ndan hiç söz etmeyerek kendilerine oy veren seçmenleri yanÄ±lttÄ±lar. Buna hala devam ediyorlar.

Seçimden hemen sonra çÄ±kan KHK, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n sözüne bakÄ±lacak olursa OHAL’de çÄ±karÄ±lan son kararnamelerden. AÅŸÄ±rÄ± yetkilendirilmiÅŸ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± icraatÄ±nÄ± OHAL süresince fiili hale getiren, adÄ± sonradan konulmuÅŸ Cumhur Ä°ttifakÄ± elementleri zaten sonsuz bir OHAL uygulamaya olanak veren dönüÅŸümü önceden gerçekleÅŸtirmiÅŸlerdi. DolayÄ±sÄ±yla OHAL’in uzatmalÄ± varlÄ±ÄŸÄ±, süreklileÅŸtirilmesi sayesinde gereksizleÅŸecekti zaten.

Yeni rejimde, yasa çÄ±karma, gensoru verme yetkisi, hükümetin uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± tartÄ±ÅŸma olanaÄŸÄ± elinden alÄ±nmÄ±ÅŸ olan parlamento, aslÄ±nda yok sayÄ±lÄ±r. BunlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iktidar partisi ya da partilerinin ve müstakbel hükümetin Meclisin diÄŸer unsurlarÄ± tarafÄ±ndan müzakere yoluyla ortalamaya çekilmesi imkanÄ±nÄ± toptan ortadan kaldÄ±rÄ±yor. Parlamentodan emdiÄŸi siyaseti kendi bünyesine aktaran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurumu, karar alÄ±rken siyasetin gelgitlerinden, Meclis aritmetiÄŸinin cilvelerinden azade, ortalamanÄ±n zorlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kapalÄ± bir Hükümet kurma “hakkÄ±na” da sahip. Hafta baÅŸÄ± açÄ±klanacak, önceden ilan edildiÄŸi gibi, aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± paramento dÄ±ÅŸÄ±ndan atanmÄ±ÅŸ isimlerin oluÅŸturacaÄŸÄ± bakanlar kurulunun, her birinin devlet ÅŸirketinin belirli bölümlerinin icrasÄ±ndan sorumlu olacaÄŸÄ± bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu aÅŸÄ±rÄ± teknokratlaÅŸmÄ±ÅŸ hükümetin bakanlarÄ± yani bir bakÄ±ma CEO’larÄ±nÄ±n birlikte çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bürokratlarÄ±n, bakanla gelip bakanla gideceÄŸi göz önüne alÄ±nÄ±rsa, CB’nin bünyesinde merkezileÅŸmiÅŸ, katÄ± bir hükümet etme/hükmetme rejiminin, kendi bekasÄ±nÄ± bürokrasi ve devlet kurumlarÄ±ndaki istihdamÄ±n esnekleÅŸtirilmesine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± söylenebilir. ErdoÄŸan’Ä±n seçim öncesinde kamuoyuna sunduÄŸu yönetim ÅŸemasÄ± aslÄ±nda bir ÅŸirket resmidir. Sokaktaki hak ve talep mücadelelerinin, grevlerin, boykotlarÄ±n yaptÄ±rÄ±m gücüne kapalÄ± ve katÄ±, meclis içindeki ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki müzakereye baÄŸÄ±ÅŸÄ±k, kendi dÄ±ÅŸÄ±ndaki siyasi tekliflere ve denetime olanak tanÄ±mayan böyle bir yönetim mantÄ±ÄŸÄ± devlet yönetimini ÅŸirket yönetimiyle özdeÅŸleÅŸtirir.

Umulandan fazla oy aldÄ±klarÄ± için sevinen MHP kurmaylarÄ±nÄ±n bile kendilerini, erkenden kilit parti olarak ilan ederken pek anlamadÄ±klarÄ± bir mevzudur bu. Böyle bir rejim bu partiye de hala “fikri iktidarda olmak”la yetinme rolü oynamaktan fazlasÄ±nÄ± sunmaz. Çünkü iktidar partisi yöneticileri, Cumhur Ä°ttifakÄ± için “seçim sonrasÄ±nda da sürecektir” demelerine raÄŸmen bu söz aslÄ±nda boÅŸ gösteren sayÄ±lÄ±r. Meclis’te oya sunulacak her konu için ayrÄ± bir ittifak kurmaya meyyal olan yasa yapÄ±cÄ± için MHP’nin çekiÅŸtirmelerinin, kilit parti oluÅŸunun da sÄ±nÄ±rlarÄ± var. Meral AkÅŸener’in partisi bunu hemen anladÄ±ÄŸÄ± için Millet Ä°ttifakÄ±nÄ± bitirerek, sÄ±nÄ±r ötesi operasyonlar ve terörizmle mücadele gibi konularda esnek ittifaka müsait olduklarÄ±nÄ± boÅŸuna açÄ±klamadÄ±.

Sadece parlamentodan deÄŸil kendi partisinden bile özerkleÅŸen ve böylece her ÅŸeyin esasÄ± haline gelen CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n hala baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüttüÄŸü partinin vekilleri ise, öyle görünüyor ki, merkezi politikalarÄ± belirlemekten çok, asÄ±l olarak merkezden yerele doÄŸru kurulan aÄŸÄ±n sürekliliÄŸini saÄŸlamakla mükellef. Siyaset deÄŸil gönül adamÄ± filan olacaklar, etrafÄ± toparlayacaklar! Ä°ktidar siyasetini sahada tercüme ederek popülerleÅŸtirici propaganda görevlileri olma misyonu vekillere verildi. Partililerin elitleÅŸerek (sÄ±nÄ±fsal ayrÄ±ÅŸmayÄ± göze sokan) tabandan ayrÄ±ÅŸma eÄŸilimini tersine çevirmekle meÅŸgul olacaklar.

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Tek adam rejiminde sadece siyaset merkezileÅŸmez aynÄ± zamanda bölüÅŸüm sistemi de bir kiÅŸinin kontrolü altÄ±na girer. UluslararasÄ± sermaye kurumlarÄ±yla ortak iÅŸlerinde, sermaye ve mal transferinde hukuk ve hakkaniyet gözetmeyen AKP devletinin piyasaya siyasi müdahalesinden rahatsÄ±z, ihale ve rant daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sürecinde kardan zarar eden büyük sermaye gruplarÄ± ile AKP döneminde serpilen yandaÅŸ sermaye gruplarÄ± arasÄ±ndaki; bir kesimin Millet Ä°ttifakÄ± diÄŸerinin Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ± desteklemek biçiminde ortaya çÄ±kan eÄŸilim farklÄ±lÄ±klarÄ± ve aralarÄ±ndaki çeliÅŸki, seçim sonucuyla birlikte yatÄ±ÅŸacak nitelikte görünmüyor. Ama bir TÜSÄ°AD toplantÄ±sÄ±nda sermayedarlara aralarÄ±ndan birinin bakan bile olabileceÄŸini söylediÄŸine tanÄ±k olduÄŸumuz ErdoÄŸan, yeni sistemden alabilecekleri payÄ± da bu grubun önüne koymuÅŸ oldu. AçÄ±k bir sÄ±nÄ±f iktidarÄ± olarak kurgulanan rejimin etrafÄ±nda kenetlenmeleri için burjuvaziye OHAL’de verilen grevleri engelleme teminatÄ±, zaten toplumsal sÄ±nÄ±flarÄ±n sözleÅŸme ve müzakere taleplerinin bastÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸaretiydi. Kararlar ve yasalar toplumsal taleplerin çekiÅŸtirmesiyle doÄŸan bir ortalamanÄ±n baskÄ±sÄ± ötelenerek alÄ±nacak.

Tek adam piyasa hareketlerinin trafiÄŸini denetleme, devlet olanaklarÄ±nÄ±n taksimi, ÅŸirket sübvansiyonlarÄ± ve borç yapÄ±landÄ±rmalarÄ±nÄ± düzenleme iÅŸini, yap-iÅŸlet-devret ihalelerinin kimlere verileceÄŸinin belirleyiciliÄŸini de kendisinde merkezileÅŸtirmiÅŸ durumda. Bunun burjuvazinin çeÅŸitli kanatlarÄ±nÄ± bu merkezi iktidara nasÄ±l kenetleyeceÄŸini veya ne gibi ayrÄ±ÅŸmalara yol açacaÄŸÄ±nÄ± zaman gösterecek.

Ama bu yeni bölüÅŸüm rejiminde, kendilerine, hilelerin yapÄ±labildiÄŸi seçimden seçime oy kullanmak dÄ±ÅŸÄ±nda hesap sorma seçeneÄŸi bÄ±rakÄ±lmamÄ±ÅŸ emekçilere en az payÄ±n düÅŸeceÄŸi gayet açÄ±k. Enflasyonun resmi açÄ±klamaya göre yüzde 15 düzeyinde seyrettiÄŸi, ardÄ± ardÄ±na zam ve vergilerin gündeme geldiÄŸi, ekonomik dengesizliÄŸin yÄ±kÄ±cÄ± etkisinin ÅŸimdiden hissedildiÄŸi göz önünde bulundurulursa finans krizinin bütün yükünü onlar taÅŸÄ±yacaklar. Milyonlarca dolarlÄ±k iç ve dÄ±ÅŸ borç emekçilere ödetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lacak.

Her fÄ±rsatta taÅŸeronluÄŸun ve esnek çalÄ±ÅŸmanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen iÅŸçiler eskisinden daha katÄ± bir rejimle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. PazarlÄ±k ve müzakere imkanlarÄ±ndan ÅŸimdi daha aÄŸÄ±r bir biçimde yoksun bÄ±rakÄ±lan ezilenler için her talep, ister istemez bu yeni bölüÅŸüm rejimini siyaseten sorgulamanÄ±n da önünü açÄ±yor. Emekçilerin oy verdikleri muhalefet partilerinin iktidarla kolay uzlaÅŸan inisiyatifinde ötelenen halk siyasetinin kendi baÅŸÄ±nÄ±n çaresine bakacaÄŸÄ±, oradan özerkleÅŸebileceÄŸi bir dönem bu aynÄ± zamanda. Bütün sorumluluÄŸun aynÄ± bünyede toplandÄ±ÄŸÄ±, ara kademeleri devreden çÄ±karmÄ±ÅŸ bir rejim, toplumsal çeliÅŸkileri barÄ±ÅŸçÄ±l biçimde çözebilecek mercileri, küçük ödünler mekanizmasÄ±nÄ± da daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸ demektir. Bu yüzden halkÄ±n talepleriyle açÄ±kça karÅŸÄ±laÅŸma zorunluluÄŸunun böyle bir rejimin zayÄ±f yanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmek zor deÄŸil. Hangi partiye oy verdiÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak bütün emekçiler için açÄ±k bir yüzleÅŸme alanÄ±, katÄ± olanÄ±n buharlaÅŸacaÄŸÄ± yerdir burasÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 10:35

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