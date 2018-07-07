CHP'li Candan YÃ¼ceer: Ä°ktidar idam diyorsa iyi niyeti yoktur

'Ã‡ocuklara yÃ¶nelik cinsel istismar idam ve hadÄ±m tartÄ±ÅŸmalarÄ±na hapsediliyor, Ã¶nleyici Ã§Ã¶zÃ¼mden bahsedilmiyor.'

Devletin çocuÄŸa yönelik istismar konusunda toplumu idam ve hadÄ±m tartÄ±ÅŸmalarÄ±na hapsetmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) KadÄ±n ve Çocuk HaklarÄ± Ä°zleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± Candan Yüceer, “Ä°ktidar idam diyorsa iyi niyeti yoktur” dedi.

Çocuklara yönelik kaçÄ±rma ve istismar vakalarÄ±yla birlikte iktidar cephesinin yeniden gündeme getirdiÄŸi kimyasal kastrasyon (hadÄ±m) ve idama tepkiler sürüyor. CHP TekirdaÄŸ Milletvekili KadÄ±n ve Çocuk HaklarÄ± Ä°zleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± Candan Yüceer, çocuÄŸa dönük istismarÄ±n artmasÄ±nÄ±n en büyük nedenlerinden birinin iktidarÄ±n hayata geçirdiÄŸi politikalar ve cezasÄ±zlÄ±k sistemi olduÄŸunu belirtti.

‘ÖNLEYÄ°CÄ° ÇÖZÜMDEN BAHSEDÄ°LMÄ°YOR’

Yüceer, devletin görevini yapmasÄ± gerekirken, toplumu idam ve hadÄ±m tartÄ±ÅŸmalarÄ±na hapsetmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, “Bu alanda çalÄ±ÅŸma yürüten uzmanlar var; ama yok sayÄ±lÄ±yorlar. Uzmanlar bu iÅŸin hadÄ±m ve idamla çözülemeyeceÄŸini söylüyor. Önleyici çözümden bahsetmeyen, 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± boyunca bu konuda hiç bir ÅŸey yapmayan iktidar idam diyorsa iyi niyeti yoktur” dedi.

‘ÇOCUKLAR TARÄ°KATLARA TERK EDÄ°LÄ°YOR’

CezalarÄ±n aÄŸÄ±r olmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu; ancak özellikle çocuÄŸa dönük istismar ve kadÄ±na yönelik ÅŸiddet vakalarÄ±nda yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Yüccer, “Önemli olan bir daha yaÅŸanmasÄ±n diye önleyici ve koruyucu tedbirlerin alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Devletin sorumluluÄŸunu yerine getirmesi gerekir. Bunun için de samimi olmak gerekir. Devlet, korumasÄ± gereken çocuklarÄ± koruyamÄ±yor. YurtlarÄ±n, tarikatlarÄ±n insafÄ±na terk ediyor” diye konuÅŸtu.

Çocuklara yönelik istismarÄ±n önlenmesi konusunda parti olarak çalÄ±ÅŸmalar yürüttüklerini ifade eden Yüceer, “Bizler bu iÅŸin uzmanlarÄ±nÄ± dinleyerek, evrensel hukuk çerçevesinde bu sorunun yok edilmesini gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. CHP olarak, iktidar gibi ‘bu bizdendir’ deyip sarÄ±p sarmalamayacaÄŸÄ±z. Mazlumun yanÄ±ndayÄ±z”

dedi.

'ENSAR Ä°ÇÄ°N GENSORU VERDÄ°K, AKLANDI’

ENSAR VakfÄ±’nda yaÅŸanan çocuk istismarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Yüceer, ÅŸöyle devam etti: “Faile aÄŸÄ±r ceza verildi; ama olayda cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gereken o kadar çok sorumlu vardÄ± ki. Devleti yönetenler öz eleÅŸtiri yapmalÄ±ydÄ±. BakanÄ±ndan, il milli eÄŸitim müdürüne, kaymakamÄ±na, okulun yöneticilerine kadar herkesin kendi payÄ±na sorumluluklarÄ± ve cezalarÄ± vardÄ±; ama üstü örtüldü. Biz gensoru vermiÅŸtik; ama aklandÄ±. Ä°ktidara yakÄ±n vakÄ±f olduÄŸu için olayÄ±n üstü örtüldü. Demek ki burada bir samimiyet yok.” (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 14:07

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