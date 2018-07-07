6 ayda 142 milyon kiÅŸi metrobÃ¼s kullandÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi verilerine gÃ¶re 2018â€™in ilk 6 ayÄ±nda 142 milyon 350 bine yakÄ±n kiÅŸi toplu ulaÅŸÄ±mda metrobÃ¼s kullandÄ±.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB), ÅŸehir içi toplu ulaÅŸÄ±m aracÄ± metrobüsün, bu yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda, 2017'nin aynÄ± dönemine göre 4 milyon 148 bin 664 artarak 142 milyon 349 bin 777 kiÅŸi tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°stanbul'da Beylikdüzü-SöÄŸütlüçeÅŸme arasÄ±nda 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsün yolcu taÅŸÄ±ma miktarÄ± belli oldu. Ä°BB'nin verilerine göre; 2017'nin ilk 6 ayÄ±nda, 138 milyon 201 bin 113 kiÅŸi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan metrobüs, bu yÄ±lÄ±n ilk 6 aylÄ±k döneminde 4 milyon 148 bin 664 artarak 142 milyon 349 bin 777 yolcu tarafÄ±ndan tercih edildi.

EN BÜYÜK ARTIÅž OCAK AYINDA YAÅžANDI

Bu yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±ndaki yolcu sayÄ±sÄ±nda, geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 3'lük bir artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti. Metrobüsü bu yÄ±l Ocak ayÄ±nda 23 milyon 384 bin 79, Åžubat ayÄ±nda 22 milyon 303 bin 61, Mart ayÄ±nda 25 milyon 666 bin 229, Nisan ayÄ±nda 25 milyon 241 bin 627, MayÄ±s ayÄ±nda 24 milyon 533 bin 116 ve Haziran ayÄ±nda 21 milyon 221 bin 665 kiÅŸi tercih etti. GeçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre en büyük artÄ±ÅŸ ise yüzde 8,50 ile Ocak ayÄ±nda gerçekleÅŸti. Onu yüzde 5,54 ile Nisan ve yüzde 3,16 ile Haziran aylarÄ± izledi. Yolcu sayÄ±sÄ±ndaki en az artÄ±ÅŸ ise yüzde 0,03 ile MayÄ±s ayÄ±nda yaÅŸandÄ±.

GÜNDE ORTALAMA 790 BÄ°N 832 KÄ°ÅžÄ° KULLANDI

2017'nin ilk 6 ayÄ±nda günde ortalama 767 bin 783 kiÅŸi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan metrobüs, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde ise günde ortalama 23 bin artarak 790 bin 832 kiÅŸi tarafÄ±ndan tercih edildi. Metrobüsü tam tarifeden kullananlar 1-3 durak için 1,95 lira, 4-9 durak için 3 lira, 10-15 durak için 3,25 lira, 16-21 durak için 3,40 lira, 22-27 durak için 3,50 lira, 28-33 durak için 3,60 lira, 34-39 durak için 3,85 lira, 40 ve daha fazla durak için 3,85 lira ödüyor. ÖÄŸrenci tarifesini kullananlar ise 1-3 durak için 1,10 lira, 4-9 durak için 1,20 lira, 10 duraktan fazlasÄ± için sabit 1,25 lira ödüyor.

Metrobüs sistemi ilk olarak TopkapÄ±-AvcÄ±lar hattÄ±nda hizmete baÅŸladÄ±. YapÄ±mÄ±na 2007 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda baÅŸlanan 18,3 kilometrelik hat, 17 Eylül 2007'de açÄ±ldÄ±. Metrobüsün ikinci etabÄ± olan Zincirlikuyu ayaÄŸÄ± 8 Eylül 2008 Pazartesi günü yeni eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda hizmete alÄ±ndÄ±. HattÄ±n tamamlanmasÄ±yla durak sayÄ±sÄ± 25'e yükseldi. Metrobüs hattÄ±nÄ±n üçüncü etabÄ± olan SöÄŸütlüçeÅŸme, 3 Mart 2009 tarihinde hizmete alÄ±ndÄ±. HattÄ±n AvcÄ±lar-Beylikdüzü güzergâhÄ±nÄ±n temeli 15 Mart 2011’de atÄ±ldÄ±. HattÄ±n resmî açÄ±lÄ±ÅŸÄ± 19 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleÅŸti. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 14:53

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