27. dÃ¶nem milletvekilleri yemin ediyor

27. DÃ¶nem Parlamentosu, milletvekillerinin ant iÃ§me tÃ¶reni iÃ§in saat 14.00'te toplandÄ±. Vekiller yemin etmeye baÅŸladÄ±.

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama YÄ±lÄ± baÅŸladÄ±. TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu nedeniyle ikinci en yaÅŸlÄ± üye sÄ±fatÄ±yla Ä°YÄ° Parti Ankara Milletvekili DurmuÅŸ YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nda Meclis'in en genç milletvekillerinden AKP Ä°stanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, birleÅŸim açÄ±lÄ±rken locadaki yerini aldÄ±. ErdoÄŸan'a, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini devreden Ä°smail Kahraman, TBMM Geçici BaÅŸkanvekili olarak AKP Kastamonu Milletvekili HakkÄ± Köylü eÅŸlik etti. Genel Kurula CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile selamlaÅŸtÄ±.

Genel Kurul'da daha sonra Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal, stenogroflara karanfil verdi.

Genel Kurulda daha sonra yemin törenine geçildi. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 550’den 600’e çÄ±kmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla meclis tarihinin en uzun yemin töreninin en az 12 saat süreceÄŸi tahmin ediliyor.

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi 12 Temmuz PerÅŸembe günü yapÄ±lacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n üçte iki (400 oy) çoÄŸunluÄŸu, üçüncü turda ise salt çoÄŸunluk (301 oy) aranacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 15:18

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