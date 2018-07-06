Ãœnal'dan bedelli askerlik aÃ§Ä±klamasÄ±: Gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlayacaktÄ±r

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, bedelli askerlikten seÃ§ime kadar pek Ã§ok konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "CHP'nin demokratik siyasetten yana tavÄ±r almasÄ±nÄ± istiyoruz. Biz sadece CHP'yi Türkiye karÅŸÄ±tÄ±, Türkiye düÅŸmanÄ± yapÄ±larÄ±n aÄŸzÄ±nÄ±, dilini, söylemini kullanmamaya, bu konuda özenli ve hassas olmaya, siyasete, siyaset kurumuna, milletin seçtiÄŸine saygÄ± duymaya davet ediyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Ünal, A Haber canlÄ± yayÄ±nÄ±nda, gündeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

CHP'de Muharrem Ä°nce'nin kurultay talebinin reddedilmesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinin sorulmasÄ±na üzerine Ünal, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun CHP'sinin son 8 yÄ±lÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda meÅŸruiyet krizlerinden beslendiÄŸini, yenilgiyi kabul etmek yerine yenilgiye bahaneler aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Ünal, CHP'nin her yenilgiden sonra suçu baÅŸkasÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "24 Haziran seçimlerinde '600 bin müÅŸahitle, bütün sandÄ±klara sahip çÄ±kÄ±yoruz, muhteÅŸem bir sistem kurduk. Bizi izlemeye devam edin.' diyen CHP'nin 'kurduk' dedikleri muhteÅŸem sistemi çalÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±klarÄ±nÄ± gördük. Yani sandÄ±k baÅŸÄ±nda her siyasi partinin müÅŸahidinin sandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ±ndan teslim aldÄ±ÄŸÄ± Ä±slak imzalÄ± tutanaÄŸÄ± bile genel merkezine taÅŸÄ±maktan aciz kalmÄ±ÅŸ ve bunu konuÅŸmak yerine, maalesef Yüksek Seçim Kurulunu konuÅŸan, Anadolu AjansÄ±nÄ± konuÅŸan ve yenilgisinin sebebini baÅŸka yerlerde arayan bir dil." dedi.

CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce'nin seçim akÅŸamÄ± Ä±slak imzalÄ± tutanaklarla CHP teÅŸkilatÄ±nÄ±n tutanaklarÄ±nÄ±n uyduÄŸunu söylemesini demokratik bir tutum olarak nitelendiren Ünal, AK Partinin, Ä°nce'nin tutumunu kutlamasÄ±nÄ±n CHP'liler tarafÄ±ndan eleÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.

Ünal, "Biz sadece CHP'nin demokratik siyasetten yana tavÄ±r almasÄ±nÄ± istiyoruz. Biz sadece CHP'yi Türkiye karÅŸÄ±tÄ±, Türkiye düÅŸmanÄ± yapÄ±larÄ±n aÄŸzÄ±nÄ±, dilini, söylemini kullanmamaya, bu konuda özenli ve hassas olmaya, siyasete, siyaset kurumuna, milletin seçtiÄŸine saygÄ± duymaya davet ediyoruz." ifadesini kullandÄ±.

'KILIÇDAROÄžLU'NUN Ä°ÇÄ°NDE BÄ°R DÄ°KTATÖR YATTIÄžINI GÖRÜYORUZ'

"KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun manipülatif dilinin Türk siyasetini uzunca bir süre zehirlediÄŸini" söyleyen Ünal, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Åžimdi siz diyeceksiniz ki 'Partinin içerisinde koltuk sevdasÄ± olanlarÄ± ben barÄ±ndÄ±rmayacaÄŸÄ±m, bu partide koltuk sevdasÄ± olanlara yer yok.' diyeceksiniz ama siz 9'uncu kez kaybettiÄŸiniz seçimin sonucunda hala Ä±srarla o koltuÄŸa adeta yapÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ gibi tutunacaksÄ±nÄ±z. Bunu yaparken Türkiye'de 16 yÄ±ldan beri bütün seçimleri kazanan, milletin adamÄ± olarak görülen Recep Tayyip ErdoÄŸan'a 'diktatör' diyeceksiniz, 'tek adam' diyeceksiniz. Bu dil ve söylem, Türk siyasetini zehirleyen dil ve söylem olarak devam etti ama artÄ±k bu söylem insanlar tarafÄ±ndan komik bulunuyor. Bugün içlerindeki kavganÄ±n da sebebi bu."

Ünal, Türk milletinin gerçeÄŸi gördüÄŸünü belirterek, "KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun seçmenle partiyle kurduÄŸu iliÅŸkiye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun içinde bir diktatör yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz." dedi.

'ERKEN SEÇÄ°M DÜÅžÜNMÜYORUZ'

Yerel seçimlerin erkene alÄ±nmasÄ±nÄ±n parti olarak gündemlerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ünal, "Türkiye ÅŸu anda öncelikli olarak kendi gündemine odaklanmÄ±ÅŸ durumda, yeni hükümet sistemiyle birlikte Türkiye hÄ±zla yoluna devam ederken yeniden erken seçim atmosferine sokmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bizim de gündemimizde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, böyle bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±k. Biz hiçbir ÅŸekilde ÅŸu anda bir erken seçim düÅŸünmüyoruz." diye konuÅŸtu.

BEDELLÄ° ASKERLÄ°K AÇIKLAMASI

Ünal, "Bedelli askerlik noktasÄ±nda çalÄ±ÅŸmalar ne aÅŸamada?" ÅŸeklindeki soruya, "Åžu anda hem Meclis ayaÄŸÄ±nda hem de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ayaÄŸÄ±nda seçim sonrasÄ± bir yeni durumun ÅŸekillenmesi süreci var. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z seçimlerden önce ifade etmiÅŸti 'Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak.' demiÅŸti. Åžimdi bu konuda gerekli çalÄ±ÅŸmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandÄ±ktan sonra çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaktÄ±r." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 00:51

www.evrensel.net