ABD, 'Ticaret savaşı'nı başlattı, Çin de misilleme yaptı

ABD, Çin'den ithal edilen 800'den fazla ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı. Çin de, 'misilleme tarifelerini' yürürlüğe soktu.

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı. Çin, ABD'nin ithal mallarına getirdiği ilave gümrük tarifelerine "misillemeyle" karşılık verileceğini bildirdi. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'ye misilleme tarifelerinin yürürlüğe girdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle Çin menşeli teknoloji ürünlerine uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin ilk bölümü, daha önce açıklandığı gibi Washington yerel saatiyle 00.01'de resmen hayata geçti.

Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan yüzde 25'lik ek gümrük vergisi, nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürünü kapsıyor.

Beyaz Saray, 16 milyar dolar değerindeki 300'e yakın ürünü içeren ikinci bölümün ise bu ayın üçüncü haftasında yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME

Çin Ticaret Bakanlığından, yeni gümrük tarifelerinin dün gece yarısı yürürlüğe girmesinin ardından yapılan açıklamada, "Çin tarafı (ticaret savaşında) ilk kurşunu atmayacağına dair söz vermiş fakat ülkesinin ve halkının temel çıkarlarını koruyacağını belirtmişti. Bu durumda bir misilleme zorunlu hale gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamanın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı "Tek taraflılığa, ticarette korumacılığa her zaman karşıyız. Çin'in çıkarları etkilendiğinde, buna karşılık veririz. ABD mallarına bazı tarifeler uygulanmaya başlandı" dedi.

Pekin yönetimi, daha önce ABD'nin açıkladığı 34 milyon dolar değerindeki teknoloji ürünlerine yönelik gümrük tarifelerine karşı ABD'den ithal edilen 50 milyar dolarlık teknoloji ürünlerine gümrük vergisi getirebileceğini açıklamıştı.

ÇİN'İN MİSİLLEMESİNE 200 MİLYAR DOLARLIK YENİ HAMLE

ABD Başkanı Trump ise Çin'in tarifelerine misillemeyle karşılık vermesi halinde ülkeye 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin talimatını vermişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise dün yayımladığı raporda, ABD'nin başlattığı ticaret savaşının giderek büyümesi halinde küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon doları bulabileceğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

,Bu açıklamanın ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 10:56

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