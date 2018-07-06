ABD, Ã‡in'e ek vergi uygulamasÄ±na resmen baÅŸladÄ±

ABD, Ã‡in'den ithal edilen 800'den fazla Ã¼rÃ¼ne ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamaya resmen baÅŸladÄ±.

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar deÄŸerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen baÅŸladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "teknoloji hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile adaletsiz ticaret uygulamalarÄ±" nedeniyle Çin menÅŸeli teknoloji ürünlerine uygulama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± 50 milyar dolarlÄ±k gümrük vergilerinin ilk bölümü, daha önce açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± gibi Washington yerel saatiyle 00.01'de resmen hayata geçti.

Çin'in savunma, havacÄ±lÄ±k ve imalat sektörlerini hedef alan yüzde 25'lik ek gümrük vergisi, nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± makineler, fÄ±rÄ±nlar ve ticari bulaÅŸÄ±k makineleri gibi 34 milyar dolar deÄŸerindeki 818 ürünü kapsÄ±yor.

Beyaz Saray, 16 milyar dolar deÄŸerindeki 300'e yakÄ±n ürünü içeren ikinci bölümün ise bu ayÄ±n üçüncü haftasÄ±nda yürürlüÄŸe girmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

'ÇÄ°N KARÅžILIK VERMEYE MECBUR KALACAKTIR'

Pekin yönetiminin, Washington'Ä±n yürürlüÄŸe koyduÄŸu gümrük vergilerine eÅŸ deÄŸer misilleme tarifeleri bugün uygulamaya baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

Çin Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Gao FÄ±ng, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD yönetiminin 34 milyar dolar tutarÄ±ndaki Çin teknoloji ürününe yönelik gümrük vergisi uygulamasÄ±na hazÄ±rlanmasÄ±na iliÅŸkin, "Çin asla ilk ateÅŸ eden taraf olmayacak ancak ABD vergi tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ± takdirde, Çin de kendi ülkesinin ve halkÄ±nÄ±n temel çÄ±karlarÄ±nÄ± korumak için buna karÅŸÄ±lÄ±k vermeye mecbur kalacaktÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

ÇÄ°N'Ä°N MÄ°SÄ°LLEMESÄ°NE 200 MÄ°LYAR DOLARLIK YENÄ° HAMLE

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ise Çin'in tarifelerine misillemeyle karÅŸÄ±lÄ±k vermesi halinde ülkeye 200 milyar dolarlÄ±k daha gümrük vergisi getirilmesinin talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings ise dün yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, ABD'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n giderek büyümesi halinde küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon dolarÄ± bulabileceÄŸini söylemiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

ABD ile Çin arasÄ±nda bir ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olarak görülen geliÅŸmeler, Trump yönetiminin mart ayÄ±nda ithal çelik ve alüminyuma sÄ±rasÄ±yla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle baÅŸladÄ±.

Çin, Washington'Ä±n çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menÅŸeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±.

Bu geliÅŸmenin hemen ardÄ±ndan ABD yönetimi, Çin'in, AmerikalÄ± ÅŸirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aÅŸkÄ±n Çin menÅŸeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarÄ±ndaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceÄŸini bildirdi.

,Bu açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Çin'e daha önce açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± tarifelere misillemeyle karÅŸÄ±lÄ±k vermesi halinde 200 milyar dolarlÄ±k daha gümrük vergisi uygulanmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi. (AA)

Trump 1.5 trilyon dolarlÄ±k vergi indirim paketini imzaladÄ±

Trumpâ€™Ä±n vergilerine 33 Ã¼lkeden misilleme

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 08:07

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