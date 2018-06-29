Trump’ın vergilerine 33 ülkeden misilleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı 'ticaret savaşı'na 33 ülke vergi misillemesiyle karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı “ticaret savaşı”, gümrük tarifelerinin dünya genelinde artmasına yol açtı. AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra Kanada, Meksika, Çin, Hindistan ve Türkiye, ABD’nin çelik ve alüminyum vergilerine misillemeyle karşılık verdi.

Trump yönetiminin şu ana kadar en fazla tepki toplayan adımı ithal çelik ve alüminyuma getirilen ek gümrük vergileri oldu. Dünyada sadece Arjantin, Avustralya, Güney Kore ve Brezilya olmak üzere 4 ülkenin muaf tutulduğu söz konusu vergiler, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de uygulanmaya başladı.

AB MİSİLLEMESİ 28 HAZİRAN’DA BAŞLADI

Bunun karşısında 28 AB üyesi ülke, ABD’nin çelik ve alüminyum vergilerine karşılık motosiklet, yat, tekne, tüp, mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör ve çelik gibi yüzlerce Amerikan menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya 22 Haziran’da başladı. AB’nin “Devamını getirmekle” tehdit ettiği ilk gümrük tarifelerinin 3.2 milyar dolarlık ürünü etkileyeceği bildirildi.

KANADA’NIN EK VERGİLERİ 1 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Kanada ise, ABD yapımı çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisiyle yetinmeyip, bulaşık makinelerinden, tuvalet kağıdına kadar 120 tüketim malına daha 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 10 tarife uygulama kararı aldı. Kanada’nın ABD menşeli ürünlerine yönelik gümrük vergileri, toplamda 13 milyar dolarlık vergi yükü oluşturacak.

Meksika hükümeti ise haziran ayının ilk haftasından bu yana ABD’den ithal edilen elma, üzüm, yaban mersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ve çelik ürünlerine ek gümrük vergileri uygulamaya devam ediyor. Yüzde 15 ila 25 arasında değişen gümrük vergilerinin uygulanacağı ürün değerinin toplam 3 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

ÇİN, HİNDİSTAN VE TÜRKİYE DE KATILDI

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin, Washington’ın korumacı tedbirlerine en sert karşılık veren ülke oldu. Pekin hükümeti, ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila 25 tarife getirdi. Nisan başında hayata geçirilen tarifelerin, 3 milyar dolar değerindeki ürünü etkileyeceği bildirilmişti.

Türkiye, ABD’nin 8 Mart’ta yürürlüğe giren gümrük vergilerine, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) yaptığı müracaatla 21 Haziran’dan itibaren değeri yaklaşık 270 milyon dolara ulaşan 22 adet ABD menşeli ürüne yüzde 5 ila 70 arasında ek vergi getirdi. Söz konusu ürünlerin arasında alkollü içecek, kozmetik, otomobil, pirinç, kağıt, yaprak tütün, plastik ve kömür öne çıktı.

Hindistan da ABD’den ithal ettiği ceviz, badem, elma gibi gıda ürünlerinin yanı sıra bazı kimyasal ve metal ürünlere 21 Haziran itibarıyla ek vergi uygulamaya başladı.

Hindistan’ın ek gümrük vergisine tabi tutacağı 240 milyon dolarlık ABD menşeli ürün listesine motosiklet ve başka bazı ürünlerin de dahil edebileceği belirtiliyor.

Özellikle, Trump’ı destekleyen eyaletleri hedef alan misilleme tarifelerinden etkilenecek ABD menşeli ürünlerin değeri ise 23 milyar dolara yaklaştı.

,Rusya ve Japonya da Amerikan ürünlerine ek gümrük tarifesi uygulayabileceklerini bildirmişti. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 19:39

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