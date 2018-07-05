ToplantÄ±, gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler iÃ§in emsal karar

Antep BÃ¶lge Adliye Mahkemesi, HDPâ€™li Nursel AydoÄŸanâ€™a yerel mahkemenin verdiÄŸi hapis cezasÄ±nÄ±, emsal bir gerekÃ§eyle kaldÄ±rarak beraat kararÄ± veridi.

Antep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP’li Nursel AydoÄŸan’a yerel mahkemenin verdiÄŸi 1 yÄ±l 3 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±, emsal bir gerekçeyle kaldÄ±rarak beraat kararÄ± verdi. Mahkeme izinsiz de olsa toplantÄ± gösteri yürüyüÅŸüne katÄ±lmanÄ±n suç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, olaysÄ±z daÄŸÄ±lan toplantÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n üzerine atÄ±lÄ± suçu iÅŸlemediÄŸine hükmetti.

KesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle milletvekilliÄŸi düÅŸürülen HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve beraberindeki çok sayÄ±da kiÅŸi, Silopi ilçesinde öldürülen DBP PM ve KJA Yürütme Meclisi Üyesi Sêvê Demir, Silopi Halk Meclisi EÅŸ Sözcüsü Pakize NayÄ±r ve KJA Aktivisti Fatma Uyar’Ä±n cenazelerini almak için 7 Ocak 2016’da ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesi morgu önüne geldi. Cenazelerin ailelere verilmemesi üzerine hastane önünde açÄ±klama yapÄ±ldÄ±ktan sonra AydoÄŸan ve beraberindeki yüzlerce kiÅŸi daha sonra ayrÄ±ldÄ±. AydoÄŸan hakkÄ±nda ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, tarafÄ±ndan “Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri düzenleme bunlarÄ±n hareketine katÄ±lma” suçunu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla 1.5 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rladÄ±. ÅžÄ±rnak Asliye Ceza Mahkemesi 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± vererek bu cezayÄ± erteledi. AydoÄŸan’Ä±n AvukatÄ± Abdulkadir Güleç Antep Bölge Asliye Mahkemesine istinaf talebinde bulundu. MA’nÄ±n haberine göre; Ä°stinaf talebini inceleyen Antep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, YargÄ±tay temyiz yolu açÄ±k olmak üzere verdiÄŸi kararda yerel mahkemenin AydoÄŸan’a verdiÄŸi mahkumiyet hükmünü, emsal olabilecek bir gerekçeyle kaldÄ±rarak beraat kararÄ± verdi.

‘ORTADA SUÇ YOKTUR’

Oy birliÄŸiyle alÄ±nan kararda, YargÄ±tay Ceza Genel Kurulunun benzer suçlamaya iliÅŸkin 2015 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir karara atÄ±fta bulunan Mahkeme, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Kararda açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± üzere barÄ±ÅŸçÄ±l toplantÄ± ve gösteri yapma hakkÄ±nÄ±n Anayasa’nÄ±n 34’üncü, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesinin 20’nci, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Medeni ve Siyasal Haklar SözleÅŸmesinin 11’inci, Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesinin 15’inci ve 2911 sayÄ±lÄ± Yasa’nÄ±n 3’üncü maddesi gereÄŸince ‘Herkesin silahsÄ±z, saldÄ±rÄ±sÄ±z toplanma hakkÄ±’ olarak teminat altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan izinsiz de olsa silahsÄ±z ve saldÄ±rÄ±sÄ±z toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü yapma, bu toplantÄ± ve gösteriye katÄ±lma halinde suç sayÄ±lmayacaktÄ±r” denildi. Mahkeme, kararÄ±n devamÄ±nda, olaysÄ±z daÄŸÄ±lan toplantÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n üzerine atÄ±lÄ± suçu iÅŸlemediÄŸine hükmetti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:41

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