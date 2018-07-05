Ã‡epeÃ§evre YaÅŸam: JES'ler AydÄ±n'da hayatÄ± yok ediyor

Germencik Alangüllü'de Jeotermal Enerji Santrali (JES) yakÄ±nÄ±ndaki 1500 zeytin ve incir aÄŸacÄ± kurudu. Yörede hayvanlarda da sakat ve ölü doÄŸum oranlarÄ±nÄ±n büyük rakamlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade edilirken, Germencik Ä°lçe TarÄ±m'Ä±n aÄŸaç kurumalarÄ± ile ilgili "HastalÄ±k" açÄ±klamasÄ±nÄ± Zeytincilik AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü yalanladÄ±.

Alangüllü’deki jeotermal santrale ait sÄ±fÄ±r noktasÄ±ndan 1000 metre kadar uzak mesafedeki alanda, yaklaÅŸÄ±k 250-300 dönümlük arazide yer alan 1500 kadar zeytin ve incir aÄŸacÄ± kurudu. KurumuÅŸ incir ve zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± alandan sonraki 500 metrelik mesafede de zeytin ve incir aÄŸaçlarÄ±nda yapraklarÄ± sararmaya baÅŸladÄ±.

Çiftçiler alanda var olan incir ve zeytin aÄŸaç kurumalarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda jeotermale yakÄ±n yeni ekilen incir aÄŸaçlarÄ±nÄ±n da 2-3 yÄ±ldÄ±r büyümediÄŸini söylüyor. Alangüllü mezarlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan çam aÄŸaçlarÄ± da kururken, yörede hayvancÄ±lÄ±k yapanlar da JES'ler yüzünden onlarca hayvanlarÄ±nÄ±n öldüÄŸünü anlatÄ±yor.

Özer Akdemir'in hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu Çepeçevre YaÅŸam'Ä±n bu bölümünde Germencik Alangüllü'de kuruyan incir ve zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n olduÄŸu bölgede çiftçiler ve hayvancÄ±lÄ±k yapan yurttaÅŸlarÄ±n görüÅŸleri var. (EVRENSEL WEBTV)

Uzundere mahalle sakinleri: JESâ€™e karÅŸÄ± mÃ¼cadeleye devam

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:53

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