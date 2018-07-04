Uzundere mahalle sakinleri: JESâ€™e karÅŸÄ± mÃ¼cadeleye devam

KarabaÄŸlar'Ä±n Uzundere mahallesinde JESâ€™e karÅŸÄ± tepkilerini dile getiren mahalleliler, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n tehdit altÄ±nda olduÄŸunu belirtti.

Ä°zmir’in KarabaÄŸlar ilçesine baÄŸlÄ± Uzundere mahallesinde AKP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Adem Petrol ÅŸirketinin açmak istediÄŸi 3 adet jeotermal kaynak kuyusuna mahallede yaÅŸayan yurttaÅŸlardan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Ä°zmir ValiliÄŸi’nin proje hakkÄ±nda Çevre Etki DeÄŸerlendirme (ÇED) raporunun gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki yanÄ±tÄ±na karÅŸÄ± yurttaÅŸlar oturma eylemi ile tepkilerini dile getirirken, 271 kiÅŸinin imzasÄ± ile Ä°zmir Bölge Ä°dare Mahkemesi’ne “Yürütmenin durdurulmasÄ±” talebiyle dava açÄ±ldÄ±.



TarÄ±m ile uÄŸraÅŸan bölge halkÄ±, geçimlerini çoÄŸunlukla zeytin çiftçiliÄŸiyle saÄŸlÄ±yor. Bölgede ise 300 yaÅŸÄ±ndan da daha büyük zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan söz ediliyor. YapÄ±lacak olan Jeotermal Elektrik Santrali (JES) ile tüm bu tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n tahrip edileceÄŸi ve mahsul veremeyecek düzeye gelinecekken, diÄŸer bitki türlerinin ise yok olacaÄŸÄ± ifade edildi.

FotoÄŸraf: MA

'ZEYTÄ°N AÄžAÇLARI TEHDÄ°T ALTINDA'

6 gündür sabahÄ±n erken saatlerden itibaren oturma eylemi yapan 60 yaÅŸÄ±ndaki Cemal Çetin, jeotermal kuyusunun açÄ±lmak istendiÄŸi bölgenin etrafÄ±ndaki zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n çoÄŸunun büyüklerinin mirasÄ± olduÄŸunu aktardÄ±. Kentin tamamÄ±nÄ±n tarÄ±mdan geçimini karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Çetin, kendisinin de çiftçilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çetin, “MallarÄ±mÄ± tamamen doÄŸal bir ÅŸekilde üretiyorum. Bu bölgede yetiÅŸen ürünler tamamen kalburüstü insanlara gidiyor. EÄŸer bu jeotermal açÄ±lÄ±rsa, AydÄ±n’da da gördük, tüm insanlÄ±k tehdit altÄ±ndadÄ±r. Buradan arsenik, sülfürik asit çÄ±kacak ve yöneticiler artÄ±k çok duyarsÄ±z. EÄŸer önlem almazlarsa zeytin aÄŸaçlarÄ± ile beraber birçok aÄŸaç çeÅŸitliliÄŸini öldürecekler. Firma yetkilileri sürekli buradan çÄ±karacaklarÄ± enerjinin toplum için olduÄŸunu söylüyor. Ama öyle deÄŸil, insanlÄ±ÄŸÄ±n asla iÅŸine yaramaz. Birçok insan zarar görecek” ifadelerini kullandÄ±.

‘KIZIM Ä°ÇÄ°N TEDÄ°RGÄ°NÄ°M’

YÄ±llardan beri Uzundere mahallesi pazarÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve daha önceki JES’e karÅŸÄ± oturma eyleminde önlerde yer alan 45 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Åžekerci de, jeotermal kuyusu kesinlikle istemediklerini ifade etti. TarÄ±m arazilerinin yok olmasÄ±nÄ± istemediklerini kaydeden Åžekerci, 5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± için tedirgin olduÄŸunu kaydetti. Åžekerci, doÄŸada yaÅŸayan hayvanlarÄ±nda zarar görebileceÄŸini belirterek, “Bu güzelliklerin, bu zeytinliklerin, bu yetiÅŸtirdiÄŸimiz sebze ve meyveler yok olacak. Sonuna kadar burada direneceÄŸiz, hiçbir ÅŸekilde yÄ±lmayacaÄŸÄ±z. Biz burada oteller, katlÄ± binalar istemiyoruz. Kendi halimizde, kendi evimizde barkÄ±mÄ±zda yaÅŸayÄ±p gitmek istiyoruz. ‘Bize otel yapacaÄŸÄ±z, istemez misiniz?’ diyorlar, hayÄ±r hiçbir ÅŸekilde istemiyoruz, köylü de istemiyor. Bu güzelliÄŸi bozmasÄ±nlar istiyoruz” dedi.

‘BÄ°ZÄ°M MÜCADELEMÄ°Z TÜM Ä°NSANLIÄžIN MÜCADELESÄ°DÄ°R’

Santralin hemen yakÄ±nÄ±nda zeytin bahçelerinin olduÄŸunu söyleyen 43 yaÅŸÄ±ndaki Melda Türkeli ise, zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n çocuklarÄ±n geleceÄŸi olduÄŸunu yineledi. Adaletin üstünlüÄŸüne inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Türkeli, “Adaletin doÄŸrudan yana olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. O yüzden mücadelemize devam ediyoruz. Hükümetin adil olmalarÄ±nÄ± diliyoruz. Bu projeyi durdurma konusunda kim bizimle olursa baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, buna kim izin verirse de umarÄ±m hak ettiÄŸini bulur. Bizim buradaki mücadelemiz tüm insanlÄ±ÄŸÄ±n mücadelesidir, tüm Ä°zmir’i de yanÄ±mÄ±zda görmek istiyoruz” ÅŸeklinde tepkisini dile getirdi. (Ä°zmir/MA)

Uzundere halkÄ±nÄ±n JESâ€™lere karÅŸÄ± nÃ¶bet 6. gÃ¼nÃ¼nde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 20:10

www.evrensel.net