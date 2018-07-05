Haziranda 149 iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼

Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisinin verilerine gÃ¶re, yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda 907 iÅŸÃ§i iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisinin verilerine göre haziran ayÄ±nda 149 iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Böylece yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda 907 iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Grafik: Ä°SÄ°G

Ä°SÄ°G verilerine göre 149 emekçinin 119’u iÅŸçi ve memur, 30’u kendi nam ve hesabÄ±na çalÄ±ÅŸanlardan (çiftçi ve esnaf) oluÅŸtu. Ölenlerin 9’u kadÄ±n iÅŸçi, 140’Ä± erkek iÅŸçi. KadÄ±n iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m, ticaret ve konaklama iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

2’si 14 yaÅŸ ve altÄ±nda olmak üzere 6 çocuk iÅŸçi can verdi. Çocuk iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m ve ticaret iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

6 mülteci iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Mülteci iÅŸçilerin 2’si Suriyeli, 2’si GürcistanlÄ±, 1’i ÖzbekistanlÄ± ve 1’i AzerbaycanlÄ±.

Ölümler en çok tarÄ±m, inÅŸaat, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, ticaret, belediye, metal ve enerji iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti. En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazasÄ±, yüksekten düÅŸme ve ezilme/göçük.

2018’DE 33 ÇOCUK ÇALIÅžIRKEN ÖLDÜ

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 907 emekçinin 728’i ücretli (iÅŸçi ve memur), 179’u kendi nam ve hesabÄ±na çalÄ±ÅŸanlardan (çiftçi ve esnaf) oluÅŸuyor.

Ölenlerin 49’u kadÄ±n iÅŸçi, 858’i erkek iÅŸçi. KadÄ±n iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m, tekstil, ticaret, büro, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, konaklama ve ev iÅŸçiliÄŸi iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

11’i 14 yaÅŸ ve altÄ±nda olmak üzere 33 çocuk iÅŸçi can verdi. Çocuk iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m, ticaret, metal, inÅŸaat, konaklama ve genel iÅŸler iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti...

YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 47 mülteci iÅŸçinin 20’si Suriyeli, 11’i AfganistanlÄ±, 5’i PakistanlÄ±, 2’si AzerbaycanlÄ±, 2’si GürcistanlÄ±, 2’si UkraynalÄ±, 1’i IraklÄ±, 1’i KÄ±rgÄ±zistanlÄ±, 1’i MacaristanlÄ±, 1’i ÖzbekistanlÄ± ve 1’i TacikistanlÄ±.

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