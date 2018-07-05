AvrupalÄ± komÃ¼nist partiler: ABâ€™nin savaÅŸ politikalarÄ±na hayÄ±r

UluslararasÄ± Marksist Leninist Parti ve Ã–rgÃ¼tler KonferansÄ± (CIPOML) Ã¼yesi AvrupalÄ± komÃ¼nist partiler: NATOâ€™ya hayÄ±r, Avrupa savaÅŸ siyasetine hayÄ±r.

Belçika’nÄ±n baÅŸkenti Brüksel, 11-12 Temmuz tarihlerine dünyadaki en büyük savaÅŸ koalisyonu olan ABD önderliÄŸindeki NATO’nun yÄ±llÄ±k zirvesine ev sahipliÄŸi yapacak. 29 devletin temsilcileri Brüksel’deki NATO KarargahÄ±nda buluÅŸacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan da zirveye katÄ±lacaklar arasÄ±nda.

UluslararasÄ± Marksist Leninist Parti ve Örgütler KonferansÄ± (CIPOML) üyesi AvrupalÄ± komünist partiler, ortak bir açÄ±klama yayÄ±nlayarak “NATO’ya hayÄ±r, Avrupa savaÅŸ siyasetine hayÄ±r!” dediler.

ABD DAYATMASIYLA MÄ°LÄ°TARÄ°ZASYON ARTIYOR

Obama’nÄ±n siyasetini kendi provokatif tarzÄ±yla devam ettiren ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n, savaÅŸ bütçelerinin milli gelirin yüzde ikisi seviyesine çÄ±karÄ±lmasÄ± konusunda baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± müttefiklerine bu talebini kabul ettirdiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, NATO’nun tüm üye ülkelerinde hükümetler eÄŸitime, saÄŸlÄ±ÄŸa ve sosyal ihtiyaçlara ayrÄ±lmasÄ± gereken on milyarlar tutarÄ±ndaki bütçeyi yeni silahlara ayÄ±rdÄ±klarÄ± belirtildi. “Devletlerin ve ekonomilerin militaristleÅŸme süreci hÄ±zla sürüyor” denilen açÄ±klamada, “Kuzey ülkeleri ABD, NATO ve AB’nin Rusya’yÄ± çevreleme stratejisi kapsamÄ±na daha çok girerek bu stratejik bölgeyi binlerce askerin, tankÄ±n, uçaÄŸÄ±n ve geminin, elektronik casusluÄŸun dev radarlar ve uydular aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yönlendirilen füzelerin eÄŸitim kampÄ±na döndürmekteler. AynÄ± zamanda Almanya Ulm da kurulan yeni lojistik kumanda merkezinin idare ve denetiminde AB ülkeleri içindeki tüm tesisler serbest dolaÅŸÄ±m için NATO birlikleri ve araçlarÄ±na devredilmektedir” denildi.

TRUMP, ABD’YÄ° HAKÄ°M KILMAYA ÇALIÅžIYOR

Emperyalist güçler arasÄ±ndaki uzlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, “Trump mevcut emperyalist düzeni ve buna baÄŸlÄ± çokuluslu kurumlarÄ±n kural ve anlaÅŸmalarÄ±nÄ± istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rarak ABD hegemonyasÄ±nÄ± hakim kÄ±lmayÄ± hedeflemektedir. ABD ve AvrupalÄ± büyük emperyalist güçler arasÄ±ndaki ortak çÄ±karlar, Rusya karÅŸÄ±sÄ±nda üstün geldiÄŸi ÅŸartlarda NATO ve AB arasÄ±ndaki iliÅŸkilerden de görüleceÄŸi gibi NATO dahi darbe alabilmektedir” denildi.

MÄ°LÄ°TARÄ°ZASYON Ä°ÇÄ°N MÄ°LYARLARCA AVRO

AçÄ±klama ÅŸöyle devam etti: “AB FransÄ±z ve Alman emperyalist güçlerinin baskÄ±sÄ± ile KalÄ±cÄ± YapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ä°ÅŸbirliÄŸi Savunma AnlaÅŸmasÄ± PESCO, Avrupa Savunma Fonu vb. gibi çeÅŸitli kurumlarla ortak bir savunma politikasÄ± geliÅŸtirmektedir. Milyarlarca avro önce Avrupa piyasasÄ± için yeni silahlarÄ±n geliÅŸtirilmesi ve uluslararasÄ± silah pazarÄ±nda daha fazla pay kazanÄ±lmasÄ± amacÄ±yla akÄ±tÄ±lmaktadÄ±r. MÄ±sÄ±r, Ä°srail, Türkiye vb OrtadoÄŸulu gerici yönetimler izledikleri siyasetler ‘Avrupa’nÄ±n demokratik deÄŸerleri’yle zerre uyuÅŸmasa bile ‘iyi’ müÅŸterilerdir. AslÄ±nda Avrupa egemen sÄ±nÄ±fÄ± bu ‘deÄŸerlerini’ yine aynÄ± emperyalistler tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan savaÅŸlardan kaçmaya çalÄ±ÅŸan mültecilere karÅŸÄ± ayaklar altÄ±na almaktadÄ±r.

Bir tür Avrupa sÄ±nÄ±r polisi olan Frontex’in teçhizatlandÄ±rÄ±lmasÄ± Akdeniz’de NATO ile iÅŸbirliÄŸine gidilmesiyle eÅŸzamanlÄ± gerçekleÅŸtirilmektedir. Sonucu ise mülteciler için daha çok zorluk ve tehlike, sürekli polis tacizi ve daha çok can kaybÄ±dÄ±r.”

SÄ°LAH TEKELLERÄ° Ä°ÇÄ°N DEV KÂRLAR

Militarizasyonun Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel tarafÄ±ndan Avrupa entegrasyonu için yeni bir adÄ±mÄ± hayata geçirmenin en etkili yolu olarak sunulmakta olduÄŸuna dikkat çeken AvrupalÄ± komünist partilerin açÄ±klamasÄ±nda, “Ve bu gerçek AB’nin gerici tabiatÄ±nÄ± göstermektedir. Silah endüstrisinin özellikle de Alman ve FransÄ±z büyük tekelleri uzun yÄ±llarÄ± baÄŸlayan garantili dev kâr anlamÄ±na gelen milyar avrolar tutarÄ±ndaki sözleÅŸmelere sahiptir . Bu durum tabii ki ABD li ve AB üyesi tekeller arasÄ±ndaki sürtüÅŸmeye baÄŸlÄ± bir durumdur. HalklarÄ±n savaÅŸa, militarizasyona, NATO ve AB savaÅŸ siyasetine yönelik büyüyen muhalefetini destekliyoruz. HalklarÄ±n bu savaÅŸ politikalarÄ±na karÅŸÄ± duruÅŸu yerel , ulusal, bölgesel ve uluslararasÄ± alanda geliÅŸmektedir. Bu muhalefeti tüm ülkelerimizde tüm gücümüzle destekliyor ve ‘NATO’ya HayÄ±r, AB SavaÅŸ PolitikasÄ±na HayÄ±r!’ slogan ile bu hareketler arasÄ±nda uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸmayÄ± ve ortak çalÄ±ÅŸmayÄ± güçlendirmek için çabalÄ±yoruz.”

SAVAÅžA DEÄžÄ°L SOSYAL HAKLARA BÜTÇE!

“Bombaya deÄŸil, savaÅŸa deÄŸil, eÄŸitime, saÄŸlÄ±ÄŸa ve sosyal haklara bütçe!” ÅŸiarÄ±yla savaÅŸ bütçelerine karÅŸÄ± muhalefetin desteklendiÄŸinin belirtiltiÄŸi açÄ±klamada NATO ve savaÅŸ politikalarÄ±na karÅŸÄ± mücadelenin önemine deÄŸinilerek ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

“DeÄŸiÅŸik ülkelerde kurulu ABD ve NATO üslerine karÅŸÄ± bu ülkelerde yürürtülen mücadeleyi destekliyor ve hava üslerinde bulunan tüm nükleer füzelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz.

NATO’nun laÄŸvedilmesi konusundaki tavrÄ±mÄ±z nettir. Bu mücadelemizi ABD’nin sÄ±nÄ±r ötesi askeri üslerinin, özellikle NATO üye ülkelerindeki üslerin, Afrika’daki FransÄ±z üslerinin ve bu kÄ±tada Mali’den OrtadoÄŸu’ya Avrupa ülkelerinin askeri operasyonlarÄ±nÄ±n sona erdirilmesi noktasÄ±nda geniÅŸletmekteyiz. Suriye’ye yönelik tüm bölgeye yayÄ±lan saldÄ±rÄ±ya ve Ä°ran’ a yönelik her türlü müdahaleye hayÄ±r demeye devam ediyoruz. Filistin HalkÄ±’nÄ±n ulusal haklarÄ± için mücadelesini destekliyor ve Ä°srail politikalarÄ±nÄ± savaÅŸ suçlusu Netanyahu’yu ve uluslararasÄ± destekçilerini suçlu ilan ediyoruz: Ä°srail ABD ve NATO ile yakÄ±n iliÅŸki içindedir ve ortak askeri tatbikatlarÄ±n birçoÄŸuna katÄ±lmaktadÄ±r.

ABD Emperyalizmi tarafÄ±ndan teÅŸvik edilen Fransa, Ä°ngiltere vb tarafÄ±ndan da desteklenen ‘Nükleer silahlarÄ±n modernizasyonu’ ve ‘ilk saldÄ±rÄ±’ doktrininin güncellenmesi politikalarÄ±na karÅŸÄ± durmaya devam ediyoruz.”

TÜM EMPERYALÄ°ST PLANLARA KARÅžI ORTAK MÜCADELE

“Kuzey ülkelerinde militarizasyona ve bölgenin bir yanda ABD, NATO, AB diÄŸer yanda Rusya tarafÄ±ndan savaÅŸ alanÄ± haline getirilmesine karÅŸÄ± yürütülen halk muhalefetini detekliyoruz. HalklarÄ±n hareketinin bir emperyalist odak karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸka bir emperyalistin yoluna girmeyen, dünya çapÄ±nda pasifist, demokratik, savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ±, enternasyonalist, anti emperyalist ve devrimci hareketlerle baÄŸlarÄ± güçlendirmeyi amaçlayan net antiemperyalist bir temelde geliÅŸip yayÄ±lacaÄŸÄ±na olan inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r. SavaÅŸ, ve militarizasyon karÅŸÄ±tÄ± bu geniÅŸ cephede özgürlük için, sosyal kazanÄ±mlar için iÅŸçilerin hareketi içinde, sendikal hareketin, kadÄ±n ve gençlik hareketlerinin içinde durmakta Ä±srarlÄ±yÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 13:05

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