GerÃ§ek GÃ¼ndemâ€™de yÃ¶netim deÄŸiÅŸti

Haber sitesi GerÃ§ek GÃ¼ndem'de sitenin kurucusu ve sahibi, CHP Eski Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, yÃ¶netimi site Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na devretti.

Ä°nternet haber sitesi GercekGundem.com’da Sitenin Kurucusu ve Sahibi, CHP Eski Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ yönetimden ayrÄ±ldÄ±. Sitenin yönetimini ise editörlere ve Yeni Genel YayÄ±n Yönetmeni Ozan Buz’a devretti.

1 Temmuz’da gerçekleÅŸen devir sonrasÄ±, Gerçek Gündem yeni bir kadroyla yoluna devam edecek. YarkadaÅŸ, gazetedeki yazÄ±larÄ±na da son verdi.

Öte yandan, sitenin yönetimini editör arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte devralan Ozan Buz ise, “Gazetemiz, laik, Atatürkçü, demokrat, insan haklarÄ± savunucusu çizgisinde yoluna devam edecek” dedi.

YarkadaÅŸ’Ä±n ise önümüzdeki dönemde TV programlarÄ±, aktif siyaset ve kitap çalÄ±ÅŸmalarÄ±na yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± ifade edildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 11:22

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