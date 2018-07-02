Ciner Medyaâ€™dan HabertÃ¼rk aÃ§Ä±klamasÄ±: 5 Temmuz'da kapatÄ±yoruz

Ciner Medya YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kenan TekdaÄŸ, HabertÃ¼rk gazetesinin kapatÄ±lmasÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸanlara bilgilendirme mesajÄ± gÃ¶nderdi.

Habertürk Gazetesi için 'kapatÄ±lacak' iddialarÄ±na Ciner Medya Yönetim Kurulu'ndan açÄ±klama geldi. Ä°ddialar, Ciner Medya Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kenan TekdaÄŸ tarafÄ±ndan doÄŸrulanarak, çalÄ±ÅŸanlarÄ±na bilgilendirme mesajÄ± gönderildi.

5 TEMMUZ 2018 PERÅžEMBE SON BASKI

Gazetenin kaÄŸÄ±t baskÄ±sÄ±na 5 Temmuz 2018 PerÅŸembe itibariyle son verileceÄŸini belirten TekdaÄŸ, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bir bölümünün ise internet portalÄ±na kaydÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ÇalÄ±ÅŸanlara gönderilen açÄ±klama ÅŸöyle:

"BildiÄŸimiz gibi, 20. yüzyÄ±lÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunda en önemli kitle iletiÅŸim aracÄ± gazetelerdi. Bununla birlikte kitle iletiÅŸim araçlarÄ± teknolojisinde meydana gelen olaÄŸanüstü geliÅŸmeler (televizyon ve internetin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±, mobil iletiÅŸim teknolojisindeki baÅŸ döndürücü eriÅŸim artÄ±ÅŸÄ± ve hÄ±zÄ±) medya endüstrisinde gazetelerin yazÄ±lÄ± baskÄ±sÄ±nÄ±n 21. yüzyÄ±lda sürdürülebilir bir geleceÄŸi olup olmadÄ±ÄŸÄ±n konusunu gündeme getirdi. Özellikle son on yÄ±llÄ±k geliÅŸmeler Dünyada medya endüstrisiyle ilgili çevrelerde bu soruya olumsuz yanÄ±t verenlerin sayÄ±sÄ±nda belirgin bir artÄ±ÅŸa yol açtÄ±. Nitekim, öncelikle demografik olarak genç kuÅŸaÄŸÄ±n yazÄ±lÄ± basÄ±mdan uzaklaÅŸmasÄ± ve iletiÅŸimi mobilden yapmaya yönelmesi sonucunda meydana gelen önlenemez tiraj düÅŸüÅŸleri, diÄŸer taraftan medya ekosisteminde yazÄ±lÄ± basÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± reklam payÄ±nÄ±n düzenli olarak kayba uÄŸramasÄ± gibi sebepler, Amerika ve Kanada baÅŸta olmak üzere Ä°ngiltere Fransa Almanya gibi Avrupa ülkelerinde Singapur Malezya gibi uzakdoÄŸu ülkelerinde yerel bölgesel ve ulusal nitelikte yüzlerce gazeteyi yazÄ±lÄ± baskÄ±larÄ±nÄ± sonlandÄ±rmak mecburiyetinde bÄ±raktÄ±. (Google'da yapÄ±lacak basit bir araÅŸtÄ±rma bu olgunun sayÄ±sal dökümünü verecektir.)

Elbette ülkemiz de bu geliÅŸmelerin dÄ±ÅŸÄ±nda kalmadÄ±. Son on yÄ±lda internet eriÅŸimi nüfusumuzun ve coÄŸrafyamÄ±zÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ± kapsadÄ± aynÄ± ÅŸekilde internet ve mobil iletiÅŸiminde dünyada en hÄ±zlÄ± büyüme ve en uzun süreli zaman geçirme oranlarÄ±nda ülkemiz dünya sÄ±ralamasÄ±nda en üst sÄ±ralara yerleÅŸti. YaÅŸanan bu geliÅŸmeler ülkemizde de kitle iletiÅŸiminin doÄŸasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi gibi Medya endüstrisinin parametrelerini de sarsÄ±cÄ± deÄŸiÅŸimlere zorladÄ±. Son beÅŸ yÄ±lda ülkemizde de gazetelerin yazÄ±lÄ± baskÄ±larÄ±nÄ±n tirajÄ± düzenli olarak düÅŸmekte, reklamdan aldÄ±ÄŸÄ± pay düzenli olarak azalmakta buna mukabil baskÄ± maliyetleri sürekli olarak artmakta iken televizyon ve Ä°nternet mecralarÄ±nÄ±n eriÅŸimi ve reklam payÄ± düzenli olarak yükselmektedir. Bu geliÅŸmelerin ve deÄŸiÅŸimlerin sonucunda dünyada olduÄŸu gibi ülkemizde de yazÄ±lÄ± basÄ±nÄ±n bir endüstri kolu olarak geleceÄŸinin olup olmadÄ±ÄŸÄ± bir tartÄ±ÅŸma konusudur.

DeÄŸerli ÇalÄ±ÅŸma ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z;

Ciner Medya Grubu olarak, dünyada ve ülkemizdeki kitle iletiÅŸiminin doÄŸasÄ±nda meydana gelen bu olaÄŸanüstü teknolojik ve ticari deÄŸiÅŸimleri gözönüne alarak ve bu geliÅŸmelere paralel olarak haber medyamÄ±zda stratejik dönüÅŸüm kararÄ± vermiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Buna göre, yazÄ±lÄ± basÄ±n faaliyetlerimizi 5 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sonlandÄ±rmaya, buna mukabil gazetecilik faaliyetlerimizi televizyonlarÄ±mÄ±z Show Haber, Habertürk TV, Bloomberg HT ile entegre bir vaziyette Habertürk com baÅŸta olmak üzere internet mecralarÄ±mÄ±z odaklÄ± olarak daha da güçlü bir ÅŸekilde devam ettirmeye karar verdik. Bu kararÄ±mÄ±zÄ±n sonucunda yazÄ±lÄ± basÄ±n endüstrisinden çekilmenin yaratacaÄŸÄ± ilave imkanlarla elektronik ve dijital habercilikte daha da güçlü bir ÅŸekilde yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapmaya devam edeceÄŸiz.

Böylelikle bir 20. yüzyÄ±l iletiÅŸim aracÄ± olan yazÄ±lÄ± basÄ±n yerine 21. yüzyÄ±lÄ±n kitle iletiÅŸim aracÄ± olan televizyon, internet, elektronik, dijital ve mobil mecralarÄ±ndaki markalarÄ±mÄ±za yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±z. Bir baÅŸka deyiÅŸle gazeteciliÄŸimiz kaÄŸÄ±da matbaaya deÄŸil televizyona elektroniÄŸe mobile ve internete dayalÄ± olarak daha da güçlü bir ÅŸekilde yoluna devam edecektir. Bu alanlarda önümüzdeki süreçlerde gerek organik büyüme ve gerekse yeni mecralar kurma ve edinme yoluyla büyüme ve sektörde liderlik iddiamÄ±zÄ± hayata geçirmeyi hedefliyoruz .Bugüne kadar olduÄŸu gibi bugünden sonra da en güçlü habercilerle en güçlü yorumcularla mücehhez olarak Haber Türk markasÄ±, “doÄŸru ve tarafsÄ±z haber” “güçlü ve çoÄŸulcu yorum” ilkesi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda daha da güçlü bir ÅŸekilde Türk medyasÄ±nda yer almaya devam edecektir.

YukarÄ±da duyurusunu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararÄ±mÄ±zÄ±n çalÄ±ÅŸma iliÅŸkilerimizde bazÄ± deÄŸiÅŸmeler ve sonuçlara yol açmasÄ± doÄŸaldÄ±r ve kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. Bu konudaki kararlarÄ±mÄ±z ve uygulamalarÄ±mÄ±z kÄ±sa süre içerisinde insan kaynaklarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan deÄŸerli çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Ancak ÅŸu kadarÄ±nÄ± belirtelim ki, sektörde meydana gelen deÄŸiÅŸimlere ekonomik olarak zorunlu yanÄ±t niteliÄŸindeki bu dönüÅŸüm kararÄ±mÄ±zla nitelik ve nicelik olarak uygun özelliklere sahip olduÄŸunu deÄŸerlendirdiÄŸimiz çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla grubumuz bünyesinde yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± devam ettirme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mevcuttur. Bu konuda da yönetim düzeyinde yapÄ±lan ve yapÄ±lacak deÄŸerlendirmeler en kÄ±sa sürede insan kaynaklarÄ± Birimimiz tarafÄ±ndan çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r.

DeÄŸerli ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z;

HayatÄ±n her alanÄ±nda olduÄŸu gibi iÅŸ hayatÄ±nda da her stratejik kararÄ±n belirgin etkilerinin ve sonuçlarÄ±nÄ±n olmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. Bu etkilerden bir kÄ±smÄ± ise duygusaldÄ±r. HaberTürk Gazetemizin 1 Mart 2009 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan print yolculuÄŸunu 10 yÄ±l sonra sonlandÄ±rÄ±ken elbette duygusal olarak hüzünlüyüz. Geriye dönüp baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Türkiye’de yazÄ±lÄ± basÄ±nda ses getiren iz bÄ±rakan yenilikler, tarafsÄ±z, doÄŸru habercilik ve çoÄŸulcu bir fikir ortamÄ± yaratmak açÄ±sÄ±ndan HaberTürk’ün özel ve saygÄ±n bir yer edinmiÅŸ olduÄŸuna yürekten inanÄ±yoruz. Ancak duygusal olarak burada takÄ±lÄ±p kalmak ve verimsiz bir ÅŸekilde faaliyet sürdürmek yerine gazeteciliÄŸimizi çaÄŸÄ±n gerektirdiÄŸi mecralarÄ±mÄ±zda daha da güçlü bir ÅŸekilde sürdürmenin daha rasyonel ve sürdürülebilir bir karar olduÄŸunu deÄŸerlendirmekteyiz. Bu kararÄ±mÄ±zÄ±n grubumuz ve tüm çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z için hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz.

Bu duygu ve düÅŸüncelerle yolculuÄŸumuzun baÅŸÄ±ndan bu yana bize desteklerini esirgemeyen baÅŸta deÄŸerli okur ve paydaÅŸlarÄ±mÄ±za ve emekleriyle Türk basÄ±nÄ±nda pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l on yÄ±llÄ±k Habertürk gazetesi yaratan tüm deÄŸerli çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za içtenlikle teÅŸekkür ediyoruz."

10 GÜNLÜK KAÄžIT STOÄžU KALDIÄžI BELÄ°RTÄ°LÄ°YOR

Habertürk'ün bir süredir mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar çektiÄŸi bilinirken, son günlerdeki dolardaki yükseliÅŸin kapanma sürecini hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bir süredir ekonomik sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen ve Anadolu'da bulunan baskÄ± tesisleriyle bürolarÄ±nÄ± kapatan Habertürk'ün 10 günlük kaÄŸÄ±t stoÄŸu kaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Habertürk televizyonunun ve internet sitesinin yayÄ±na devam edeceÄŸi açÄ±klandÄ±.Habertürk, 1 Mart 2009'dan bu yana yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sürdürüyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 12:28

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