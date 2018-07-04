Ä°skenderun'da iÅŸ makinesinin altÄ±nda kalan 2 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°skenderun'da iÅŸ makinesinin altÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 2 iÅŸÃ§inin sinir krizi geÃ§iren ailesine polis saldÄ±rÄ±.

Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilçesinde lojistik firmasÄ±nda iÅŸ makinesinin altÄ±nda kalan 2 kiÅŸi, kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hastanede sinir krizi geçiren ölenlerin yakÄ±nlarÄ±na polis saldÄ±rdÄ±.

Olay akÅŸam saatlerinde Ä°skenderun - Adana karayolu üzerinde özel bir lojistik firmasÄ±nda meydana geldi. Mesai bitimine yakÄ±n bir saatte Muhammet Keser ile Oktay Keser iÅŸ makinesinin altÄ±nda kaldÄ±. Kazada aÄŸÄ±r yaralanan 2 kiÅŸi ambulansla Ä°skenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ä°ki kiÅŸi tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

FotoÄŸraf: Ufuk AÄŸtuÄŸ/DHA

Hastaneye gelen Muhammet Keser ile Oktay Keser'in yakÄ±nlarÄ± ölüm haberini alÄ±nca sinir krizi geçirdiler. Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler, gerginlik akrabalarÄ±na müdahale ederek aileleri sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°skenderun/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 21:02

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