HDP, CHP ve Ä°YÄ° Parti Adana Milletvekilleri mazbatalarÄ±nÄ± aldÄ±

Adana Adliyesi'nde mazbatalarÄ±nÄ± alan HDP, CHP ve Ä°YÄ° Parti Adana Milletvekilleri, halkÄ±n talepleri konusunda mÃ¼cadele vereceklerini sÃ¶ylediler.

HDP, CHP ve Ä°YÄ° Parti Adana Milletvekilleri bugün mazbatalarÄ±nÄ± aldÄ±. Adliye çÄ±kÄ±ÅŸÄ± konuÅŸan HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ±, mazbatalarÄ±nÄ± alÄ±rken Türkiyedeki halklarÄ±n, iÅŸçilerin, emeklilerin, kadÄ±nlarÄ±n, gençlerin üzerlerine aÄŸÄ±r sorumluluk yüklediÄŸi belirterek "Demokrasi, hak ve hukuk, insan haklarÄ± için, adalet için mücadele görev ve sorumluluÄŸu ile bu mazbatayÄ± aldÄ±k" dedi.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, her alanda mücadeleleri sonucunda mazbatalarÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Biz mücadelenin sadece meclislerde sürdürülmediÄŸini bilen bir hareketiz. Bu yüzden halkla birlikte mücadeleyi alanlarda daha fazla sürdürmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Mücadelemiz bir günlük bir mücadele deÄŸil. YayÄ±larak geniÅŸleterek devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

Ä°YÄ° Parti Adana Milletvekili Ä°smail Koncuk da adliye çÄ±kÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Ä°YÄ° Parti Türkiyenin problemlerini çözme iddiasÄ± ve Türkiye’yi yönetme iddiasÄ± ile kurulmuÅŸ, merkeze oturmuÅŸ bir siyasal harekettir. Tüm imkansÄ±zlÄ±klar içerisinde tüm engellemelere raÄŸmen meclise girmemiz önemli"dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 20:37

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