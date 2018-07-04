Victor Jara cinayetinde eski askerlere 15 yÄ±l hapis cezasÄ±

Åžili'de Devrimci MÃ¼zisyen Victor Jara'nÄ±n askeri darbe sonrasÄ± iÅŸkenceyle katledilmesine dair davada eski askerlere 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Åžili’nin devrimci halk müzisyeni Victor Jara’nÄ±n askeri darbenin ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak öldürülmesine iliÅŸkin davada karar açÄ±klandÄ±. 8 eski askere 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

11 Eylül 1973’te Latin Amerika ülkesi Åžili’de Sosyalist Salvador Allende hükümetini devirmek için General Augusto Pinochet liderliÄŸinde askeri darbe düzenlendi. Darbenin hemen ardÄ±ndan ilk gözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda devrimci müzisyen Victor Jara da vardÄ±. Jara, binlerce Åžilili ile birlikte baÅŸkent Santiago’daki stadyuma götürülmüÅŸ ve burada iÅŸkence edilerek 16 Eylül’de katledilmiÅŸti. AynÄ± zamanda tiyatro yönetmeni ve üniversitede profesör olan Victor Jara öldürüldüÄŸünde 40 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Jara’yla birlikte öÄŸrencileri, meslektaÅŸÄ± olan akademisyenler de gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

CÄ°NAYETTEN 45 YIL SONRA GELEN CEZA

Ceza ise cinayetten 45 yÄ±l sonra geldi. Guardian’Ä±n haberine göre Åžilili hakim Miguel Vázquez, uzun süren soruÅŸturma ve dava sürecinin ardÄ±ndan kararÄ± açÄ±klayarak 8 emekli askeri 15 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

Jara’nÄ±n öldürüldüÄŸü stadyumdan saÄŸ kurtulanlar askerlerin Jara’nÄ±n ellerini parçaladÄ±klarÄ±nÄ± ve kötü ÅŸekilde dövüldüÄŸünü söylemiÅŸti. Jara’nÄ±n günler sonra bir mezarlÄ±kta bulunan bedeninde ise 44 kurÅŸun yarasÄ± olduÄŸu tespit edilmiÅŸti.

EÅŸi Joan Jara ve kÄ±zÄ± Amanda Jara uzun yÄ±llardÄ±r gerçek adaletin saÄŸlanmasÄ± için mücadele ediyor ve kampanya yürütüyorlardÄ±. Jara’nÄ±n cenazesi, 2009 yÄ±lÄ±nda yeniden otopbi yapÄ±lmak üzere mezarÄ±ndan çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Pinochet’in 1990 yÄ±lÄ±na kadar süren askeri diktatörlüÄŸü döneminde Åžili’de en az 3 bin 300 kiÅŸi öldürüldü ve 28 bin kiÅŸiye iÅŸkence yapÄ±ldÄ±.

ASKERLERÄ°N Ä°SÄ°MLERÄ°

15 yÄ±l ceza alan 8 askerin isimleri ÅŸöyle: Hugo Hernán Sánchez Marmonti, Raúl Aníbal Jofré González, Edwin Armando Roger Dimter Bianchi, Nelson Edgardo Haase Mazzei, Ernesto Luis Bethke Wulf, Juan Renán Jara Quintana, Hernán Carlos Chacón Soto ve Patricio Manuel Vásquez Donoso. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 14:45

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