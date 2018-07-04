Yeni KHK ile Bakanlar Kurulunun yetkileri CumhurbaÅŸkanÄ±na devredildi

'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne yÃ¶nelik ilk KHK yayÄ±mlandÄ±. KHK ile Bakanlar Kurulunun yetkileri CumhurbaÅŸkanÄ±na devredildi.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 477 SayÄ±lÄ± Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldÄ±.

477 sayÄ±lÄ± kanun ile bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±, 7142 sayÄ±lÄ± kanunun verdiÄŸi yetkiye dayanÄ±larak 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Söz konusu KHK'de yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazÄ± kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazÄ± görev ve yetkileri CumhurbaÅŸkanÄ±na devredildi.

Yeni KHK ile 1924 yÄ±lÄ±ndan 1960'a kadar çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ bazÄ± kanunlarda yer alan "Ä°cra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile 1963-2017 yÄ±llarÄ±ndaki bazÄ± kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "BaÅŸbakanlÄ±k" ibareleri, "CumhurbaÅŸkanÄ±" ve "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" olarak deÄŸiÅŸtirildi.

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'lerle 10 MayÄ±s 2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± kanuna dayanÄ±larak yürürlüÄŸe konulan KHK'lerin yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.

Bu KHK'nin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce, deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan kanunlarÄ±n ilgili maddeleri gereÄŸince yürürlüÄŸe konulmuÅŸ tüzükler, nizamnameler, BaÅŸbakanlÄ±k ve Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan yönetmelikler ile diÄŸer iÅŸlemler yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmadÄ±kça geçerliliÄŸini sürdürecek.

YENÄ° DÜZENLEME YEMÄ°N TÖRENÄ°YLE YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RECEK

Yeni KHK'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'ne iliÅŸkin düzenlemeler, 24 Haziran'da birlikte yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yemin ederek göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihte yürürlüÄŸe girecek.

Bu arada, KHK'de yer alan bir baÅŸka düzenleme ile BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nda "uzman yardÄ±mcÄ±sÄ±" kadrolarÄ±nda görev yapan ve iki yÄ±llÄ±k süre sonunda hazÄ±rladÄ±klarÄ± uzmanlÄ±k tezi kabul edilenler, en az üç yÄ±l çalÄ±ÅŸma ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n yeterlilik sÄ±navÄ±na girmeye hak kazanacak.(AA)

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi iÃ§in Ã§Ä±karÄ±lan 698 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

697 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni: 1823 kiÅŸi gÃ¶reve iade edildi

695-696 sayÄ±lÄ± KHK'lerin tam metni: TaÅŸeron ve tek tip var

693 ve 694 sayÄ±lÄ± KHK'lerin tam metni

692 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

691 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 09:27

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