Tayland'da maÄŸarada mahsur kalan Ã§ocuklarÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Tayland'da ziyaret ettikleri maÄŸarada mahsur kalan 12 futbolcu Ã§ocuk ve antrenÃ¶rlerini kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Tayland'Ä±n kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takÄ±m olarak ziyaret ettikleri maÄŸara kompleksinde 9 gün önce kaybolduktan sonra saÄŸ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bildirildi. Arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± koordine eden Tayland ordusundan Arpakorn Yookongkaew, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, aralarÄ±nda doktor ve hemÅŸirenin de bulunduÄŸu 7 kiÅŸilik ekibin, kaybolan grubun yanÄ±nda olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Ekibin, çocuklara kolay sindirilebilen yüksek enerjili gÄ±dalar ve yeterli mineraller verdiÄŸini belirten Arpakorn, "12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin dÄ±ÅŸarÄ±ya nasÄ±l çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±na dair seçenekleri deÄŸerlendiriyoruz. Onlara dalma eÄŸitimi vererek dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±karmak da seçeneklerin arasÄ±nda. Ancak bunun tatbikatlarla yüzde 100 emin olunduktan sonra yapÄ±lmasÄ± gerekiyor" ifadelerini kullandÄ±.

Arpakorn Yookongkaew, grubu dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmak için acele etmeyeceklerini, çocuklarÄ±n saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n ve güvenliklerinin önemli olduÄŸunu söyledi.

Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn da ekiplerin çocuklarÄ± belirli süre maÄŸarada tutup, yüzme ve tüplü dalÄ±ÅŸ eÄŸitimi vererek maÄŸaradan güvenli ÅŸekilde çÄ±kabilecek yeterliliÄŸe ulaÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Grubun bulunduÄŸu noktanÄ±n, profesyonel dalgÄ±çlarÄ±n dahi birkaç saatte ulaÅŸabildiÄŸi, sel sularÄ± altÄ±ndaki dar geçit galerilerden oluÅŸtuÄŸu belirtiliyor.

Öte yandan, su seviyesinin kendiliÄŸinden düÅŸmesini beklemek ise muson mevsimindeki bölgenin gelecek 2 ayda sürekli yaÄŸÄ±ÅŸ altÄ±nda kalacaÄŸÄ± için pek öngörülmüyor.

Narongsak, maÄŸaradaki suyun drenaj pompalarÄ±yla tahliye edilerek su seviyesinin düÅŸürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca maÄŸara dÄ±ÅŸÄ±nda alternatif çÄ±kÄ±ÅŸ saÄŸlayabilecek hava boÅŸluklarÄ± bulmak için arazi taramasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

YaÅŸlarÄ± 11 ile 16 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 12 çocuk ile 25 yaÅŸÄ±ndaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non MaÄŸarasÄ±'na yaptÄ±klarÄ± gezide kaybolmuÅŸ ve 9 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafÄ±ndan saÄŸ olarak bulunmuÅŸtu. (Mae Sai/AA)

Tayland'da 9 gÃ¼n Ã¶nce maÄŸarada kaybolan Ã§ocuklar bulundu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 00:32

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