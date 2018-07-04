Denize atlarken sakat kalmayÄ±n!

Beyin ve Sinir CerrahÄ± DoÃ§. Dr. AÅŸkÄ±n Åžeker, derinliÄŸi bilinmeyen veya derinliÄŸi az olan sulara balÄ±klama atlamaya karÅŸÄ± uyarÄ±larda bulundu.

Denize gidildiÄŸinde arkadaÅŸlar arasÄ±ndaki en büyük eÄŸlencelerden olan ‘balÄ±klama dalma’ çok tehlikeli boyutlara varabiliyor. Özellikle gençler eÄŸlenmek ya da kendilerini kanÄ±tlamak için yüksek yerlerden suya balÄ±klama atlÄ±yor. Yüksekten ve kafa üzeri bu atlama ÅŸekli genellikle 12-25 yaÅŸ civarÄ±ndaki erkekler tercih ediyor. Beyin ve Sinir CerrahÄ± Doç. Dr. AÅŸkÄ±n Åžeker, “DerinliÄŸi ve taban yapÄ±sÄ± tam olarak bilinmeyen sulara dalarak girmekten kaçÄ±nmalÄ±yÄ±z. BulanÄ±k göl sularÄ± ve sonradan doldurulan kÄ±yÄ±larda risk oldukça yüksektir. Özellikle taÅŸ ve kaya gibi zemin yapÄ±sÄ± düzensiz olan sulara balÄ±klama atlamak büyük risk oluÅŸturur” diyerek ÅŸu uyarÄ±larda bulundu.

SU BULANIKSA UZAK DURUN

DerinliÄŸi bilinmeyen veya derinliÄŸi az olan sulara balÄ±klama atlamak, omurlarÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±na, omurilik felcine hatta dolaylÄ± olarak hayat kaybÄ±na bile neden olabilir. DiÄŸer bir atlama ÅŸekli de çivileme atlama diye tabir edilen iki ayak üzerinde suya dikey olarak atlama da topuk, ayak, bacak ve omurlarda yaralanmaya, kÄ±rÄ±lmaya ve sinir hasarlarÄ±na yol açabilir. Suyun derinliÄŸi kÄ±yÄ±dan veya yukarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tahmin edilemez. Suyun altÄ±nda kaya ve benzeri bir cisim de olabilir. Bu sebeple; bulanÄ±k, dibi görünmeyen sulara, derinliÄŸi bilinmeyen havuzlara ve sahil kÄ±yÄ±larÄ±ndaki yÄ±kÄ±k iskele kenarlarÄ±na balÄ±klama atlayÄ±ÅŸlar büyük riskler taÅŸÄ±r.

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DERÄ°NLÄ°K EN AZ 2 METRE OLMALI

Türkiye Omurilik Felçlileri DerneÄŸince yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara göre, güvenli su derinliÄŸi 2 metre ve üzeridir. SÄ±ÄŸ suya atlama vakalarÄ± sÄ±klÄ±kla 12-25 yaÅŸ arasÄ±ndaki genç erkeklerde görülür çünkü balÄ±klama atlama bu yaÅŸ grubu erkeklere göre genellikle cesaret gerektiren bir davranÄ±ÅŸ ve kendini ispatlama göstergesidir. Suya yüksekten atlama omurga kemiÄŸinin kÄ±rÄ±lmasÄ±na, ardÄ±ndan da omurilik yaralanmasÄ±na neden olabilir. BalÄ±klama atlamak, su derinliÄŸi iki metreden az ise oldukça tehlikelidir. BaÅŸÄ±n elden önce suyun tabanÄ±na çarpmasÄ± nedeniyle boyun kemiklerinde kÄ±rÄ±lmalar oluÅŸabilir. KÄ±rÄ±k, omurga içinden geçen omuriliÄŸi zedeleyebilir ve çoÄŸu zaman kopartabilir. Omurilik hasarlarÄ±nÄ±n en tehlikeli olduÄŸu yer boyun bölgesinde olanÄ±dÄ±r. Kol veya bacaklarda kuvvet kaybÄ±, hareketsizlik, duyu kayÄ±plarÄ±, yataÄŸa ya da tekerlekli sandalyeye baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k, idrar ve büyük abdest problemleri, cinsel fonksiyon bozukluklarÄ± geliÅŸebilir.

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YARALININ BOYNUNU SAKIN OYNATMAYIN!

YaralÄ±nÄ±n önce solunum yolunun açÄ±k olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmalÄ±, açÄ±k deÄŸilse boyun omuru kÄ±rÄ±klarÄ±nda çene göÄŸüsten yavaÅŸça arkaya doÄŸru hareket ettirilerek (KalÄ±n bez ya da havlu ile rulo yapÄ±larak sarÄ±labilir) önce solunum yolu açÄ±lmalÄ±. YaralÄ±nÄ±n nefes almasÄ±nÄ± engelleyen yabancÄ± cisim varsa aÄŸzÄ±ndan çÄ±karÄ±lmalÄ±. BaÅŸ aÅŸaÄŸÄ± çevrilerek silkeleme ÅŸeklinde su çÄ±karma yöntemleri asla uygulanmamalÄ±. YaralÄ± boyun, sÄ±rt ve bel omurlarÄ± bükülmeyecek ÅŸekilde taÅŸÄ±nmalÄ±. BaÅŸ-boyun-gövde ekseni bozulmamalÄ± ve gerekirse bunun için tahta parçasÄ± üzerinde yaralÄ± taÅŸÄ±nmalÄ±. YaralÄ± 3 veya 4 kiÅŸi tarafÄ±ndan taÅŸÄ±nmalÄ±. BaÅŸ ve boyundan, sÄ±rt ve kalçadan, bacak ve ayak bileÄŸinden tutularak aynÄ± anda kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. YaralÄ± kesinlikle ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lmamalÄ± ve oturtulmamalÄ±. TÄ±bbi yardÄ±m gelinceye kadar beklenmeli. (HABER MERKEZÄ°)

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