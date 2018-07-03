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Aysel TuÄŸluk ve Sabahat Tuncel'in duruÅŸmasÄ± ertelendi
Abdullah Ã–calan'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±klarÄ± iÃ§in yargÄ±lanan Sabahat Tuncel ve Aysel TuÄŸluk'un duruÅŸmasÄ± ertelendi.
Abdullah Öcalan'Ä±n doÄŸum günü etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±klarÄ± için yargÄ±lanan DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sabahat Tuncel ve HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk'un duruÅŸmasÄ± 2 Ekim'e ertelendi.
Kocaeli KandÄ±ra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sabahat Tuncel ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) eski EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk'a, 2013 yÄ±lÄ±nda Abdullah Öcalan'Ä±n doÄŸum günü etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±klarÄ± için açÄ±lan davanÄ±n 6’ncÄ± duruÅŸmasÄ± görüldü.
Urfa 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya, TuÄŸluk ve Tuncel katÄ±lmazken, avukatlarÄ± duruÅŸma salonunda hazÄ±r bulundu. Avukatlar dosyadaki eksiklerin giderilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, dosyada eski milletvekilleri Özdal Uçar ve Demir Çelik hakkÄ±nda çÄ±karÄ±lan yakalama kararÄ±nÄ±n ertelenmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± 2 Ekim tarihine erteledi. (Urfa/MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 18:15