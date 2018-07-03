KÄ°Tâ€™lerdeki taÅŸeron iÅŸÃ§iler â€˜istihdam edilebilirâ€™ insafÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu Ã‡erkezoÄŸlu, tÃ¼m taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin ayrÄ±msÄ±z ÅŸartsÄ±z kadroya alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, “KÄ°T’lerde çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçilere kadro” adÄ± altÄ±nda çÄ±karÄ±lan düzenlemenin yaratacaÄŸÄ± maÄŸduriyete dikkat çekerek “Kararname kriterleri karÅŸÄ±lamalarÄ± halinde bütün taÅŸeron iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ±nÄ± emretmiyor, bunun yerine ‘Ä°stihdam edilebilirler’ ifadesini kullanÄ±yor” dedi. TaÅŸeron iÅŸçilerin maÄŸduriyetinin devam edeceÄŸini dile getiren ÇerkezoÄŸlu, tüm taÅŸeron iÅŸçilerin ayrÄ±msÄ±z ÅŸartsÄ±z kadroya alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

50 BÄ°N Ä°ÅžÇÄ°YÄ° KAPSIYOR

DÄ°SK Yönetim Kurulu adÄ±na açÄ±klama yapan ÇerkezoÄŸlu 30 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayÄ±mlanan Bakanlar Kurulu kararÄ± ile kamu iktisadi teÅŸebbüsleri (KÄ°T) ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ±nda taÅŸeron iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin yeni bir düzenleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. “YapÄ±lan düzenleme gecikmiÅŸ ve yeni sorunlara yol açacak nitelikte olup taÅŸeron iÅŸçiler için yeni maÄŸduriyetler yaratacaktÄ±r” uyarÄ±sÄ±nda bulunan ÇerkezoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti: “Konfederasyonumuz DÄ°SK taÅŸeron iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda hiçbir ayrÄ±m yapÄ±lmamasÄ±nÄ± savunmuÅŸ ve kamuya alÄ±nan bütün taÅŸeron iÅŸçilerin ayrÄ±msÄ±z kadroya alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Ancak hükümet bu uyarÄ±lara kulak asmamÄ±ÅŸ ve KÄ°T’lerde çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçiler baÅŸta olmak üzere on binlerce taÅŸeron iÅŸçisi kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ°T’lerde çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçilere dönük yeni Bakanlar Kurulu kararnamesi ciddi sorunlar içermektedir. Öncelikle vurgulamak gerekir ki bu kararname KÄ°T’lerde çalÄ±ÅŸan 50 bin civarÄ±ndaki taÅŸeron iÅŸçiyi ilgilendirmekte olup, kadro alamayan ve sayÄ±larÄ± on binlerle ifade edilen diÄŸer maÄŸdur taÅŸeron iÅŸçilerin sorunlarÄ±na çözüm getirmemiÅŸtir.”

SON KARAR HAZÄ°NENÄ°N

Kararnamenin, çok sayÄ±da kriteri karÅŸÄ±lamasÄ± durumunda taÅŸeron iÅŸçilerin kamuda ‘istihdam edilebileceÄŸini’ öngördüÄŸünü belirten ÇerkezoÄŸlu, “DiÄŸer bir ifade ile kararname kriterleri karÅŸÄ±lamalarÄ± halinde bütün taÅŸeron iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ±nÄ± emretmiyor, bunun yerine ‘istihdam edilebilirler’ ifadesini kullanÄ±yor. Kararname KÄ°T’lerde ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarda çalÄ±ÅŸan tüm taÅŸeron iÅŸçilere kadro güvencesi vermiyor. Kadroya alÄ±nacak iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n ilgili kamu iktisadi teÅŸebbüsü ve hazine müsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenmesi öngörülüyor. Son karar ise hazineye ait olacak” dedi.

KRÄ°TERLER AÄžIR

Kriterlerin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çeken ÇerkezoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± belirtti:

“-Kararname ile kadro için 4 AralÄ±k 2017 tarihi itibarÄ±yla en az 2 yÄ±l ‘kesintisiz’ ilgili KÄ°T ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarda çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve halen çalÄ±ÅŸmaya devam ediyor olmak ÅŸartÄ± getirildi. (YÄ±llÄ±k izin, doÄŸum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç.) Ancak bu kriterin taÅŸeron iÅŸçiler tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ± oldukça zor. KÄ°T’lerde çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçilerin sürekli çalÄ±ÅŸamamalarÄ±, iÅŸe giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlar ve boÅŸluklar nedeniyle bu kriteri karÅŸÄ±lamada büyük zorluk yaÅŸayacaklar.

-KÄ°T’lerdeki taÅŸeron iÅŸçilerden aranan ÅŸartlardan bir diÄŸeri Devlet MemurlarÄ± YasasÄ±’ndaki memuriyet için aranan ÅŸartlarÄ± yerine getirmeleri. Bu ÅŸartlar içinde güvenlik soruÅŸturmasÄ± da yer alÄ±yor.

-Kadroya alÄ±nacak iÅŸçilerden daha önceki kadro uygulamasÄ±nda olduÄŸu gibi açtÄ±klarÄ± davalardan feragat etmeleri de istenecek.

-KÄ°T’lerdeki taÅŸeron iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ± için daha önce kadroya alÄ±nan taÅŸeron iÅŸçiler için aranan koÅŸullar neredeyse aynen isteniyor. Bu nedenle yeni maÄŸduriyetler ortaya çÄ±kacak. Ä°ÅŸçilerin önemli bir bölümü yine kadro dÄ±ÅŸÄ± kalacak; sayÄ± sÄ±nÄ±rÄ±, sÄ±nav, güvenlik soruÅŸturmasÄ± gibi yöntemlerle iÅŸçilerin önemli bir bölümü elenebilecek.”

Hükümetin geçmiÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸlarda Ä±srar ettiÄŸini ifade eden ÇerkezoÄŸlu, “Oysa bu yolun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu en baÅŸta söylemiÅŸtik. KÄ°T’lerde çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçilere dönük ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa dikkat çekmiÅŸtik. Hükümet ÅŸimdi bir yanlÄ±ÅŸtan kÄ±smen dönerken temel yanlÄ±ÅŸlarda Ä±srar etmektedir. Tekrar edelim kamudaki tüm taÅŸeron iÅŸçilere ayrÄ±msÄ±z ve koÅŸulsuz kadro verilmeli, kadroya alÄ±nan taÅŸeron iÅŸçiler halen kadrolu çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerle eÅŸit haklara sahip olmalÄ±dÄ±r” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 18:01

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