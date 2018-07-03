Ayhan Bilgen YSKâ€™ye sordu: 142 belgesiyle kaÃ§ kiÅŸi oy kullandÄ±

HDP'li Ayhan Bilgen, partilerini hedef gÃ¶steren Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu iÃ§in 'Mafya devletine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¶steriyor' dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, seçim sonuçlarÄ±na iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. YSK’ye yüklenen Bilgen, sandÄ±k taÅŸÄ±ma ve birleÅŸtirme kararlarÄ±na dair net bir sayÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, YSK’yi açÄ±klama yapmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Bilgen, “TaÅŸÄ±nan sandÄ±klar nedeniyle etkilenen seçmen sayÄ±sÄ± 140-170 bin arasÄ±nda. Bizim elimizdeki verilerde 300 bin üzerinden seçmen bundan etkilenmiÅŸ bulunuyor. Seçmen listelerinin neden ortaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair YSK açÄ±klama yapmalÄ±dÄ±r” dedi. Bilgen, YSK’nin sandÄ±k görevlileri ile güvenlik görevlilerine verdiÄŸi 142 belgesiyle kaç kiÅŸinin oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sordu.

Partisinin genel merkez binasÄ±nda konuÅŸan Bilgen, partilerini hedef gösteren Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya da yanÄ±t verdi. Bilgen, “Hem doÄŸrudan doÄŸruya EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Pervin Buldan aranarak gerçekleÅŸtirilen tehdit, hem de televizyon kanallarÄ±nda partimizi hedef gösteren mesajlar verilmeye devam ediyor. 16 Nisan referandumu ile Türkiye’nin parti devletine geçtiÄŸini biliyoruz. Ama bir haftadÄ±r verilen mesajlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda sadece parti devleti deÄŸil mafya devletine dönüÅŸtüÄŸümüzü gösteriyor. Ä°çiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n yasal parti olup olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± deÄŸerlendirmeye hakkÄ± yoktur” ifadelerini kullandÄ±.

SOYLU SALDIRILARI SORUÅžTURMALI

HDP’nin seçim sürecinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± onlarca saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlatan Bilgen, bu saldÄ±rÄ±larla ilgili yürütülen soruÅŸturmalara iliÅŸkin açÄ±klama yapmasÄ± gereken kiÅŸinin Soylu olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Bilgen, “Bunlarla ilgili ne kadar etkin soruÅŸturma iÅŸletilip iÅŸletilmediÄŸine dair açÄ±klama yapmasÄ± gerekenlerin bu görevi yerine getirmek yerine yeni saldÄ±rÄ±lara zemin hazÄ±rlayan açÄ±klamalarÄ±, bundan sonra olacaklarÄ±n sorumluluÄŸunu da üstlenmek anlamÄ±na geliyor” ifadelerini kullandÄ±.

“Racon kesmeyi marifet sayabilirler, bu onlarÄ±n siyaset tarzlarÄ±dÄ±r” diyen Bilgen, “Biz kimsenin ÅŸamar oÄŸlanÄ± deÄŸiliz. Kimse bakan olma heveslerini bizi hedef haline getirerek gerçekleÅŸtiremez” dedi.

YSK AÇIKLAMA YAPMALI

Seçim sonuçlarÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan Bilgen, YSK’nin 142 belgesiyle kaç kiÅŸinin oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n YSK tarafÄ±ndan açÄ±klamasÄ± gerektiÄŸini kaydetti. Bilgen, kendilerinin bu konuda çalÄ±ÅŸma yürüttüklerini ifade ederek, “Bizdeki verilere göre milletvekili çÄ±karma oranÄ±nÄ±n düÅŸük olduÄŸu illerde ciddi kaydÄ±rmalar söz konusu. Bu konuda açÄ±klama yapmak YSK’nin görevidir” dedi.

Yine sandÄ±k taÅŸÄ±ma ve birleÅŸtirme kararlarÄ±na dair net bir sayÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bilgen, bu konuda ciddi bir ÅŸaibenin bulunduÄŸunu belirterek, “140-170 bin arasÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen bizim elimizdeki verilerde birleÅŸtirme kararlarÄ±yla birlikte 300 bin üzerinden seçmen bundan etkilenmiÅŸ bulunuyor. Seçmen listelerinin neden ortaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair YSK açÄ±klama yapmalÄ±dÄ±r” dedi.

GEÇERSÄ°Z OY SORUSU

Geçersiz oylar konusunda da ciddi sorunlar olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Bilgen, “Bizim sÄ±fÄ±r oy aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 26 bin sandÄ±kta 118 bin geçersiz oy var. Bir üst kademe rakam toplam bir milyon civarÄ±ndaki oyun yarÄ±sÄ± bizim 1-10 arasÄ±nda oy aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sandÄ±klar. Bunlar tesadüf mü? En çok geçersiz oylarÄ±n bizim sÄ±fÄ±r aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sandÄ±klar olmasÄ± tesadüf mü? Bu tablo açÄ±klama gerektiriyor. Elbette ki YSK’nin ya da bakanlÄ±ÄŸÄ±n kasÄ±tlarÄ±, kusurlarÄ± muhalefetin eksikliÄŸini örtmez. Seçmen iradesine sahip çÄ±kÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için öz eleÅŸtirimizi yapmamÄ±z ve önümüzdeki dönem için aynÄ± yanlÄ±ÅŸlarÄ± yapmamak için daha ciddi çalÄ±ÅŸma yapmamÄ±zÄ± önümüze koyuyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘ERKEN SEÇÄ°MDEN ÖNCE GASBIN SONA ERMESÄ° GEREKÄ°R’

Bilgen, erken yerel seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin ise HDP olarak hafta sonu gerçekleÅŸtirilecekleri toplantÄ±larla bu konudaki tutumlarÄ±nÄ± belirleyeceklerini söyledi. Bilgen, “Ancak seçimi erken yapmanÄ±n gerekçesi seçmen iradesinin bir an önce netleÅŸmesi, siyasetin de buna göre ÅŸekillenmesi, yerel demokrasi kaygÄ±sÄ± taÅŸÄ±nÄ±yorsa son yerel seçimlerde ortaya çÄ±kan irade tanÄ±nmalÄ±dÄ±r. Bu demokrasi kültüründen yoksunluktur, yerel iradeyi yok saymaktÄ±r. Tarihten önce tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken bu gasbÄ±n sona ermesidir” dedi.

‘OHAL, YARATTIÄžI MAÄžDURÄ°YETLERLE SONLANMALI’

Son olarak gündeme gelen OHAL’in sonlanacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin konuÅŸan Bilgen, “OHAL’in uzatÄ±lmamasÄ± ekonomi, hukuk açÄ±sÄ±nda son derece önemlidir. Ama OHAL’i ÅŸeklen bitirmek anlamsÄ±zdÄ±r. Bir telafi sürecinin somut ÅŸekilde kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmasÄ± gerekir. KHK ile ortaya çÄ±kacak durum devam edecekse OHAL’in kalkmasÄ± ne anlam ifade edecektir. Bu haksÄ±zlÄ±klarÄ±n, maÄŸduriyetlerin giderileceÄŸi konusunda da bir irade beyanÄ± gerekir. Ä°ÅŸinden atÄ±lanlar, keyfi tutuklamalar bütün bunlar OHAL’in mirasÄ±dÄ±r ve bu miras taÅŸÄ±ndÄ±kça OHAL’in ÅŸeklen kaldÄ±rÄ±lmasÄ± demokratikleÅŸme anlamÄ±na gelmeyecektir” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 15:00

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