Osmaniye Ticaret OdasÄ±'na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Ã¶ldÃ¼

Osmaniye Ticaret OdasÄ±'na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Osmaniye'de silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ticaret ve Sanayi OdasÄ± (TSO) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hasan Ersoy yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, BaÅŸkan Devrim Murat Aksoy yaralandÄ±.

TSO binasÄ±na gelen S.K, BaÅŸkan Aksoy'a makamÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulundu.

SaldÄ±rÄ±da, Aksoy ve odada bulunan Ersoy yaralandÄ±.

MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un aÄŸabeyi Hasan Ersoy, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± özel hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

BacaÄŸÄ±ndan yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ZanlÄ± S.K. güvenlik güçlerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

'OLAYLA Ä°LGÄ°LÄ° 3 KÄ°ÅžÄ° GÖREVLENDÄ°RÄ°LDÄ°'

Osmaniye Valisi Ömer Faruk CoÅŸkun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yakalanan saldÄ±rganÄ±n yanÄ± sÄ±ra olayla baÄŸlantÄ±sÄ± olabileceÄŸi ÅŸüphesiyle gözaltÄ±na alÄ±nanlar olduÄŸunu söyledi.

SaldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sürdürüldüÄŸünü belirten CoÅŸkun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"OlayÄ±n baÄŸlantÄ±larÄ± tespit edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Olay çok sÄ±cak olduÄŸu için ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir deÄŸerlendirme yapma ÅŸansÄ±mÄ±z yok. SaldÄ±rgan yakalandÄ±. BaÄŸlantÄ±larÄ± ve diÄŸer hususlarla ilgili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yor. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcÄ±sÄ± görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye TSO'nun içinde gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸüpheli yaklaÅŸÄ±k 200 metre ileride yakalandÄ±. Görünürde olay, iÅŸ isteme sebebiyle olmuÅŸ gibi gözüküyor ama arka planÄ± farklÄ± olabilir. Onun da araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lÄ±yor."(AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 15:04

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