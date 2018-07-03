Busra el Åžamâ€™daki cihatÃ§Ä±lar silahlarÄ±nÄ± teslim ediyor

Busra el Åžam kentindeki silahlÄ± gruplar kentte devam eden uzlaÅŸma sÃ¼reci baÄŸlamÄ±nda aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± Suriye ordusuna teslim etmeye baÅŸladÄ±.

Rusya el Youm Haber sitesi, Busra el Åžam’deki silahlÄ± gruplarÄ±n aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± Suriye Ordusuna teslim etmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± yazdÄ±.

Habere göre DoÄŸu Dera kÄ±rsalÄ±nda Busra el Åžam kentindeki silahlÄ± gruplar kentte devam eden uzlaÅŸma süreci baÄŸlamÄ±nda aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± Suriye ordusuna teslim etmeye baÅŸladÄ±.

Suriye’nin resmi haber ajansÄ± SANA, ÅŸimdiye kadar ordu birimlerinin silahlÄ± gruplardan BMB arabalarÄ±, bir tank ve 160 kalibrelik havan topu teslim aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Kalan silahlarÄ±n tesliminin bugün tamamlanmasÄ± bekleniyor.

Suriye ordusunun Dera kÄ±rsalÄ±nÄ± kontrol eden silahlÄ± gruplara karÅŸÄ± askeri harekat baÅŸlatmasÄ±ndan iki hafta sonra Busra el Åžam’daki militanlar silahlarÄ±nÄ± teslim etmeye baÅŸladÄ±lar.

Bu geliÅŸmeler, Güney Suriye’de silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolü altÄ±ndaki alanlarÄ±n Suriye ordusuna teslim edilmesini saÄŸlamak için Rus yetkililer ve Güney Suriye’deki silahlÄ± gruplarÄ±n temsilcileri arasÄ±nda devam eden müzakereler eÅŸliÄŸinde yaÅŸanÄ±yor.

Öte yandan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler, iki haftadÄ±r artan çatÄ±ÅŸmalarÄ±n bir sonucu olarak güneybatÄ± Suriye’de evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 270 bine yükseldiÄŸini söyledi.

Bu nedenle Ürdün DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayman Safadi mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile görüÅŸmek üzere bugün Moskova’ya gitti. Safadi pazartesi günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Moskova’da yapÄ±lacak Ürdün-Rus görüÅŸmelerinin Güney Suriye’de ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ±, sivillerin korunmasÄ± ve insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na odaklanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 13:14

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