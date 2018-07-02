10 araÃ§lÄ±k askeri konvoy Kilis'ten Suriye'ye geÃ§ti

10 zÄ±rhlÄ± araÃ§lÄ±k konvoy, Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geÃ§iÅŸ yaptÄ±. Ã–te yandan TSK Menbic'de 4. kez devriyeye Ã§Ä±ktÄ±.

Kilis'te bulunan tank, obüs ve kirpi denilen zÄ±rhlÄ± araçlardan oluÅŸan 10 araçlÄ±k askeri konvoy, akÅŸam saatlerinde ÖncüpÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na geldi.

Askeri araçlarÄ±n bulunduÄŸu ve üzeri brandayla kaplÄ± çekiciler, yoÄŸun güvenlik önlemleri arasÄ±nda Suriye tarafÄ±na geçti.

Askeri araçlarÄ±n, Afrin Operasyonu'nun sürdürüldüÄŸü bölgede konuÅŸlanarak görev yapacaÄŸÄ± belirtildi.

TSK'DEN MENBÄ°C'DE DEVRÄ°YE GÖREVÄ°

Öte yandan TSK unsurlarÄ±, Menbic'de dördüncü devriye görevini gerçekleÅŸtirdi.

AA muhabirinin bildirdiÄŸine göre, TSK'ye ait zÄ±rhlÄ± araçlar, Suriye'nin kuzeyinde Cerablus ile Menbic hattÄ±ndaki Sacu ÇayÄ± civarÄ±nda ABD ile koordineli ÅŸekilde dördüncü devriye faaliyetini tamamladÄ±.

Ä°lk devriye faaliyeti 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da, üçüncüsü ise önceki gün yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 00:16

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