ABD Ankara MaslahatgÃ¼zarÄ±: YPG yeni duruma gÃ¶re iÅŸbirliÄŸi yapacak

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Philip Kosnett, Menbic mutabakatÄ±na iliÅŸkin 'YPG, yeni duruma gÃ¶re iÅŸ birliÄŸi yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±' dedi.

ABD'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 242. yÄ±l dönümünde büyükelçilik konutunda davet veren Ankara BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ± Philip Kosnett, "YPG'nin durumu anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. YPG yeni duruma göre iÅŸ birliÄŸi yapacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±" dedi.

Philip Kosnett ve eÅŸinin davetine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Büyükelçi Ümit YalçÄ±n, Ankara'da görev yapan çok sayÄ±da büyükelçi, diplomat ve gazeteci katÄ±ldÄ±. Kosnett, YPG ile geldikleri nokta ve Washington-Ankara iliÅŸkilerine dair önemli açÄ±klamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n vardÄ±ÄŸÄ± Menbic mutabakatÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Kosnett, ''YPG'nin durumu anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. YPG yeni duruma göre iÅŸ birliÄŸi yapacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±'' dedi.

ABD MaslahatgüzarÄ±, Ankara'daki boÅŸ koltuk için ''BaÅŸkan Donald Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor'' deÄŸerlendirmesinde bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 21:40

www.evrensel.net