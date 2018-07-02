ErdoÄŸan'Ä± Gollum'a benzeten Doktor Ã‡iftÃ§i gÃ¶revine dÃ¶necek

ErdoÄŸan ile YÃ¼zÃ¼klerin Efendisi'ndeki 'Smeagol/Gollum' karakterini birbirine benzettiÄŸi iÃ§in ihraÃ§ edilen Doktor Bilgin Ã‡iftÃ§i gÃ¶revine iade edildi.

Metehan UD

Ä°zmir

AydÄ±n'da, Yüzüklerin Efendisi'ndeki "Smeagol/Gollum" karakterinin ErdoÄŸan ile benzerliÄŸine iliÅŸkin bir görsel paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sebebiyle görevinden ihraç edilen Doktor Bilgin Çiftçi, istinaf mahkemesinin kararÄ± ile görevine iade edildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’a, baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook’ta yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸrafla hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla memuriyetten men edilen Dr. Bilgin Çiftçi için verilen karar bozuldu.

Efeler ilçesindeki Dalama Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'nde çalÄ±ÅŸan Çiftçi hakkÄ±nda, 2014 yÄ±lÄ±nda paylaÅŸÄ±mÄ±ndan ötürü ErdoÄŸan’a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla adli ve idari soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Çiftçi hakkÄ±nda açÄ±lan 'kamu görevlisine hakaret' davasÄ± beraat sonuçlanÄ±rken Türkiye Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu ise aldÄ±ÄŸÄ± kararlar Çiftçi'yi görevinden ihraç etmiÅŸti.

Çiftçi'nin kararÄ±n iptaline karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ± dava yerel idare mahkeme dönerken dosya istinafa taÅŸÄ±ndÄ±. DosyayÄ± inceleyen Ä°zmir Bölge Ä°dare Mahkemesi AltÄ±ncÄ± Dava Dairesi, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nin bu yönde verdiÄŸi kararlara atÄ±fta bulunarak yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± bozdu.

'Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜNE YÖNELÄ°K MÜDAHALE'

Kararda "Dava konusu iÅŸlemin, her ne kadar kamu görevlisi olan davacÄ±nÄ±n bu statüsü nedeniyle görev aldÄ±ÄŸÄ± kamu hizmetinin gereÄŸi gibi yerine getirilmesini saÄŸlamak üzere konulan yasaklara aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n disiplin cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bir iÅŸlem olduÄŸu görülmekle birlikte, davacÄ±nÄ±n dava konusu iÅŸlemle siyasi bir aktör olan BaÅŸbakana yönelik kanaat ve düÅŸüncelerini paylaÅŸmasÄ± nedeniyle cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor olmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda, dava konusu iÅŸlemin davacÄ±nÄ±n 'ifade özgürlüÄŸüne' yönelik bir müdahale sonucunu doÄŸurduÄŸunun da kabulü gerekmektedir. Bu nedenle, iÅŸlemin ifade özgürlüÄŸüne müdahale niteliÄŸinin de hukuka uygunluk denetiminin yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir" denildi.

'SÄ°YASETÇÄ°LERE YÖNELÄ°K ELEÅžTÄ°RÄ°'

Kararda ayrÄ±ca ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizdeki siyasetçilere yönelik eleÅŸtirel kanaatlerini internet ortamÄ±nda bir sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde arkadaÅŸlarÄ±yla paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle disiplin cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan ise davanÄ±n ifade özgürlüÄŸüne yönelik müdahalenin demokratik bir toplumda acil bir toplumsal gereksinime karÅŸÄ±lÄ±k gelmemesi, fiil ile ceza arasÄ±nda 'orantÄ±lÄ±lÄ±k' bulunmamasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda 'amaç' yönünden hukuksal uyarlÄ±k, aksi yöndeki baÅŸvuruyu konu kararda hukuksal isabet bulunmamaktadÄ±r."

'MÜVEKKÄ°LÄ°MÄ°N BERAAT ETMESÄ°YLE GOLLUM'UN Ä°TÄ°BARINI DA KURTARMIÅžTIK'

KararÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Çiftçi'nin avukatÄ± Hicran DanÄ±ÅŸman "Ceza yargÄ±lamasÄ± sonucunda müvekkil suçsuz bulunmuÅŸ ve beraat etmiÅŸti, aynÄ± zamanda Gollum'un itibarÄ±nÄ± da kurtarmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu beraat kararÄ±na raÄŸmen idare mahkemesi müvekkili devlet memurluÄŸuna geri almamÄ±ÅŸtÄ±. Neyse ki bu yanlÄ±ÅŸtan istinaf aÅŸamasÄ±nda dönüldü ve müvekkilin ifade özgürlüÄŸünü kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir kez daha altÄ± çizildi. Hukuk tarihimiz açÄ±sÄ±ndan komik olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸ trajik hale gelmiÅŸ bir süreç yaÅŸadÄ±k, bu davalarla aslÄ±nda tarihe not düÅŸülüyor. Hukukun farklÄ± sesleri muhalif sesleri susturmak için nasÄ±l bir silah gibi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n trajikomik bir örneÄŸi bu dava. Gelinen noktada en nihayetinde aklÄ±n galip gelmesi sevindirici" dedi.

TÃ¼rkiyeâ€™yi alay konusu yapan davada bilirkiÅŸi: Gollum Ã¶zÃ¼nde iyi, kÃ¶tÃ¼ olan yÃ¼zÃ¼k

'Gollum' beraat etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 20:37

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