8 maddede Kemal Sunal: Her ÅŸey â€˜OÄŸlum sen de gÃ¼lâ€™ ile baÅŸladÄ±

HayatÄ± boyunca 82 filmde rol alan tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal, Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lÄ±yor. Hakan GÃ¼ngÃ¶r, Sunal'Ä± 8 maddede yazdÄ±.

Hakan GÜNGÖR

1) KeÅŸfedilmesinde komikliÄŸi kadar uzun boyunun da etkisi vardÄ±. Zeki Alasya ve Metin AkpÄ±nar’la birlikte DevekuÅŸu Kabare’de “Dün-Bugün” oyununda rol alÄ±yordu. HayatÄ±nÄ±n kökünden deÄŸiÅŸeceÄŸi gün, seyirciler arasÄ±nda Arzu Film’in sahibi, Yönetmen Ertem EÄŸilmez de vardÄ±. EÄŸilmez, “TatlÄ± Dillim” filmi için kollarÄ± sÄ±vamÄ±ÅŸtÄ±. Filmde TarÄ±k Akan bir basketbolcuyu canlandÄ±racaktÄ±. Haliyle TarÄ±k Akan’Ä±n takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ± canlandÄ±racak uzun boylu oyunculara ihtiyaç vardÄ± ve EÄŸilmez bu oyuncularÄ±n tiyatro kökenli olmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Kemal Sunal’Ä± sahnede izleyince, yeteneÄŸi kadar boyunu da göz önünde bulundurarak ekibe dahil etti.

2) TatlÄ± Dillim’de onun için özel olarak yazÄ±lmÄ±ÅŸ replikler yoktu. Bir sahnede basketbolcularÄ±n söylemesi gereken replikler oyunculara daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken Kemal Sunal’a söyleyecek laf kalmamÄ±ÅŸ, EÄŸilmez de ona, “OÄŸlum sen de gül” demiÅŸti. O gülüÅŸ hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecekti. Film Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±ndaki bölgelerde gösterilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸ, izleyen arkadaÅŸlarÄ±, “Senin film oynuyor, çok gülüyorlar sana” demiÅŸti. Film Ä°stanbul’da vizyona girer girmez Saray SinemasÄ±na gitti ve en arka sÄ±radaki koltuÄŸa oturup filmi izledi. Kendi ifadesiyle, perdede 8 kere ancak gözüküyordu ama her görünüÅŸünde izleyiciler kahkahaya boÄŸuluyordu. “SuratÄ±mÄ± görür görmez büyük alkÄ±ÅŸ ve gülmeler… LaflarÄ± duymuyorlardÄ±. SuratÄ±m enteresan geldi seyirciye. SÄ±cak ve kendinden biri buldu sanÄ±yorum. O zaman ÅŸöyle arkama yaslanÄ±p, ‘Bu iÅŸ tamamdÄ±r’ dedim.”

3) Unutulmaz filmler birbiri ardÄ±na sÄ±ralandÄ±. Arzu Film’in geniÅŸ kadrolu filmlerinde irili ufaklÄ± rollerde ama hep akÄ±lda kalÄ±cÄ± performanslar sergiledi. Rolleri gün geçtikçe büyüdü. Oh Olsun’da, YalancÄ± Yârim’de, Mavi Boncuk’ta ve nicesinde seyirciyi güldürmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Hababam SÄ±nÄ±fÄ±’ndaki Ä°nek Åžaban karakteri ile artÄ±k yÄ±ldÄ±zlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°nek Åžaban adÄ±yla birçok filmde rol aldÄ±. BazÄ±larÄ±nda “salak”, bazÄ±larÄ±nda kurnaz, bazÄ±larÄ±nda baskÄ±n, bazÄ±larÄ±nda ele avuca sÄ±ÄŸmaz tiplemelerle çÄ±ktÄ± seyirci karÅŸÄ±sÄ±na. Dikkatli bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Hababam SÄ±nÄ±fÄ± serisinde dahi “Ä°nek Åžaban”larÄ±n farklÄ± özellikleri olduÄŸu fark ediliyordu. Arzu Film’den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da bu Ä°nek Åžaban rollerinde yer almaya devam etti. Hatta “yapÄ±mcÄ± dehasÄ±” olsa gerek, Niyazi karakterini canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± film, vizyona “Atla Gel Åžaban” diye girmiÅŸti.

4) Arzu Film’den ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± sektördeki bazÄ± taÅŸlarÄ± yerinden oynatmÄ±ÅŸtÄ±. DahasÄ± o sürece dair birtakÄ±m iddialar da atÄ±ldÄ± ortaya. Ä°ddialarda “mafya”, “kabadayÄ±”, “senet” vs. kelimelerinin geçmesi iÅŸleri daha da çetrefilli hale getiriyordu. Ertem EÄŸilmez’in oÄŸlu Ferdi EÄŸilmez, Sevim Gözay’a verdiÄŸi bir röportajda, “Mafya gelmiÅŸtir Kemal Sunal’Ä± almÄ±ÅŸtÄ±r Ertem EÄŸilmez’in elinden” demiÅŸti. Memduh Ün ise anÄ±larÄ±nda olayÄ± ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: “Dündar KÄ±lÄ±ç, Kemal Sunal’Ä±n da koruyucusuydu. Kemal korkak bir insandÄ±, kuÅŸtan bile korkardÄ±. Dündar, tarih isteyince vermek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±dan bir baskÄ± geldiÄŸi zaman da Dündar KÄ±lÄ±ç ona yardÄ±mcÄ± oluyordu. Ertem EÄŸilmez keÅŸfetmiÅŸti Kemal’i. Ama Kemal meÅŸhur olduktan sonra kendisini bÄ±rakÄ±p gitmesin diye boÅŸ senetler imzalatmÄ±ÅŸtÄ± kendisine. Kemal haftada sadece 2 bin 500 lira alÄ±yordu o günlerde EÄŸilmez’den. Fatma (Girik) birlikte ÅŸirket kurmalarÄ±nÄ± önermiÅŸ. PeÅŸin olarak 500 bin liralÄ±k çek vermiÅŸti. Kemal birden dehÅŸete düÅŸtü. Ayda 10 bin nerede, 500 bin neredeydi... Can Film (Kemal Sunal-Fatma Girik ortaklÄ±ÄŸÄ±) iÅŸte böyle kuruldu. Dündar KÄ±lÄ±ç’a da Ertem’deki imzalÄ± boÅŸ senetleri almak kalmÄ±ÅŸtÄ±.” Bugün ne Kemal Sunal ne Ertem EÄŸilmez ne de Memduh Ün hayatta… Haliyle iddialarÄ± birinci elden doÄŸrulatma imkanÄ± yok. Ve fakat her halükarda anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki, büyük miktarda paralarÄ±n döndüÄŸü bu sektörde her ÅŸey tozpembe ilerlemiyordu.

5) TutmuÅŸ bir formülü tekrar tekrar sinemada denemek Ertem EÄŸilmez’in alameti farikasÄ±ydÄ±. Kemal Sunal’Ä±n Arzu Film ekolü içinde yarattÄ±ÄŸÄ± tiplemeler ve baÅŸta “Ä°nek Åžaban” baÅŸka yapÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan da deÄŸerlendirilmek istendi. Filmlerinin pek çoÄŸunun özgün bir yanÄ± yoktu. BazÄ±larÄ± Amerikan filmlerinden uyarlamaydÄ±. Mesela “En Büyük Åžaban” filmi Charlie Chaplin’in “City Lights” filminin tekrar çevrimiydi. Kemal Sunal’Ä±n ilk filmlerinden olan “Oh Olsun” da, yine bir baÅŸka EÄŸilmez filmi olan “Sev KardeÅŸim”e çok benziyordu. “Sev KardeÅŸim” ise bir Frank Capra filmi olan “You Can’t TakeIt With You”nun yeniden çevrimiydi. Bir noktadan sonra Kemal Sunal filmleri, Kemal Sunal filmlerinin tekrar çevrimi haline geldi. Kemal Sunal’Ä±n yüzünü eskitmekten korktuÄŸu dönemler de oldu. Ancak yine de suyunun suyu iÅŸlerde rol almaktan geri durmadÄ±.

6) Ertem EÄŸilmez ve Memduh Ün dÄ±ÅŸÄ±nda Natuk Baytan, Kartal Tibet, Osman Seden, AtÄ±f YÄ±lmaz, Zeki Ökten, Åžerif Gören gibi yönetmenlerle de çalÄ±ÅŸtÄ± Kemal Sunal. Tam da bu nedenle bütünlüklü bir Kemal Sunal sinemasÄ±ndan bahsetmek mümkün olmadÄ±. KuÅŸkusuz bir noktadan sonra rol arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da yönetmenleri de senaristleri de kendisi seçer hale gelmiÅŸti ancak Hanzo’yla Kibar Feyzo, Sakar Åžakir’le Düttürü Dünya, hatta bir “kral” serisi gibi görünse de Bekçiler KralÄ±’yla KapÄ±cÄ±lar KralÄ± arasÄ±nda ciddi fark vardÄ±. Bu da ortaya “Hangi Kemal Sunal?” sorusunu çÄ±karÄ±yordu.

7) Türlü “salaklÄ±k” ve sakarlÄ±klarla ilerleyip duran birtakÄ±m filmlerinin nostaljik etkisi mevcut olsa da sinematografik olarak çok deÄŸerli olduklarÄ± söylenemez. Öte yandan aralarÄ±ndan dramatik yapÄ±sÄ± saÄŸlam, üzerine kafa yorulmuÅŸ KapÄ±cÄ±lar KralÄ±, Çöpçüler KralÄ± gibi filmleri; siyasal ve sÄ±nÄ±fsal tespitleri, eleÅŸtirileri bulunan ve hâlâ yol gösterici, iÅŸaret edici yanÄ± bulunan Kibar Feyzo, Zübük gibi filmleri; skeç komedi sayÄ±labilecek Hababam SÄ±nÄ±fÄ± gibi filmleri; olgunluk döneminde rol aldÄ±ÄŸÄ± ve dramaya yaklaÅŸan Düttürü Dünya, Yoksul gibi filmleri tek bir “Kemal Sunal sinemasÄ±ndan” bahsetmeyi önlediÄŸi gibi, onun filmlerine “toptan” yorumlar yapmayÄ± da engelliyor haliyle.

8) DolayÄ±sÄ±yla Kemal Sunal filmlerini hangi yönetmenin çektiÄŸi, hangi senaristin yazdÄ±ÄŸÄ± üzerinden deÄŸerlendirmekte fayda var. BazÄ±larÄ± ona “eÅŸÅŸoÄŸlueÅŸÅŸek” dedirtip ona sakarlÄ±k yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±, bazÄ±larÄ± onun alameti farikasÄ± olan gülüÅŸü ve saf bir kimliÄŸe bürünebilen yüzünü toplumsal ve sÄ±nÄ±fsal çatÄ±ÅŸmalarÄ±n tam ortasÄ±na koymuÅŸtu, bazÄ±larÄ± ise yaÅŸ aldÄ±kça sertleÅŸen ve deÄŸiÅŸen yüz hatlarÄ±nÄ± güçlü bir dramatik yapÄ±yla birlikte deÄŸerlendirmeyi uygun görmüÅŸtü. BazÄ±larÄ± ise bunlarÄ±n hepsini birden farklÄ± filmlerde yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± ona… Ama unutmamak gerekir ki, filmlerinde 1 MayÄ±s MarÅŸÄ± da duymak mümkündü; feodalizm, devlet eleÅŸtirisi görmek de… Ä°ÅŸ cinayetleri de beyazperdeye taÅŸÄ±nabilirdi onun filmlerinde, reklam sektörü üzerinden liberal ekonominin çarpÄ±klÄ±klarÄ± da… Nihayetinde çok basit, tanÄ±dÄ±k hikayeler ve sakarlÄ±klar sürüp gitse de filmlerinin bir bölümünde bürokrasinin yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlar, yoksulluk, zamlar, grevler görülürdü. Tabii çoÄŸu filminde göstermekle yetinilirdi, filmlerinde bir mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± çok enderdi. Filmlerini izlediÄŸinizde kendi döneminin ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ±, halkÄ±n yoksulluÄŸunu, umutsuzluÄŸunu ya da her ÅŸeye raÄŸmen neÅŸesini görmek mümkündü. “Hangi Kemal Sunal?” ve “Kimle Kemal Sunal?” sorularÄ±nÄ± sormadan onu ve filmlerini deÄŸerlendirmek pek mümkün görünmüyor. Ama her durumda toplumsal bir deÄŸer ürettiÄŸi, filmlerinin birçoÄŸu ilerici sayÄ±lmasa bile mevcut koÅŸullar göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±k ileride kaldÄ±ÄŸÄ± bir gerçek. En az gülüÅŸü kadar etkileyici bir gerçek hem de…

Kemal Sunal kimdir, hangi filmlerde oynadÄ±?

Ä°nfografik: Muhammed Ali YiÄŸit/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 23:09

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