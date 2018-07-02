Ä°nce: SeÃ§im gecesi susturulduÄŸum, kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m yalandÄ±r

Twitter Ã¼zerinden 24 Haziran gecesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan Muharrem Ä°nce 'SeÃ§im gecesi susturulduÄŸum, tehdit edildiÄŸim, kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m yalandÄ±r' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce sosyal medya hesabÄ±ndan seçim gününe iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. "Seçim gecesi susturulduÄŸum, tehdit edildiÄŸim, kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m, açÄ±klama yapamayacak durumda olduÄŸum yönünde söylenen/yazÄ±lan/paylaÅŸÄ±lan her ÅŸey yalandÄ±r" diyen Ä°nce'nin açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

"Seçim günü Yalova’da oyumu kullandÄ±m ve Ankara’ya geldim. Saat 16.50 sÄ±ralarÄ±nda YSK’nÄ±n önüne gittim ve 17.00’de YSK önünde bir açÄ±klama yaptÄ±m. Bütün kampanya boyunca YSK’nÄ±n 16 Nisan referandumunda mühürsüz oylarÄ± kanuna aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde geçerli saymasÄ± gibi bir karar alÄ±rsa 50 bin avukatla YSK önünde olurum dedim. YSK böyle bir karar almadÄ±, YSK’nÄ±n o gün aldÄ±ÄŸÄ± kararlar sonuca etki edecek ve bizi kuÅŸkuya düÅŸürecek kararlar deÄŸildi. O nedenle seçim gecesi YSK önüne gitmedim, gidilmesi yönünde çaÄŸrÄ±da bulunmadÄ±m.

YSK önünde benim kulaÄŸÄ±ma fÄ±sÄ±ldayarak konuÅŸan kiÅŸi CHP’nin yÄ±llardÄ±r YSK TemsilciliÄŸini yapan ve milletvekili adayÄ± olan Mehmet Hadimi YakupoÄŸlu idi. Sosyal medyada YSK temsilcimizin seçimle ilgili bana söyledikleri bile komplo teorisi üretilmesine neden oldu.

Seçim sonuçlarÄ±nÄ± eÅŸim, oÄŸlum, kardeÅŸlerim, yeÄŸenlerim, Ä°stanbul Milletvekilimiz ve Grup BaÅŸkanvekilimiz SayÄ±n Engin Altay ve Bilecik Milletvekilimiz SayÄ±n YaÅŸar Tüzün ile birlikte takip ettik. Seçim gecesi susturulduÄŸum, tehdit edildiÄŸim, kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m, açÄ±klama yapamayacak durumda olduÄŸum yönünde söylenen/yazÄ±lan/paylaÅŸÄ±lan her ÅŸey yalandÄ±r. “ArkadaÅŸlar maalesef bilmediÄŸiniz ÅŸeyler var” diye baÅŸlayan tweet benim hesabÄ±mdan atÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu ÅŸekilde baÅŸlayan tweet ekran görüntüsü sahtedir, düzmecedir. Seçim sonuçlarÄ±nÄ± takip ettiÄŸim yerden kaçÄ±rÄ±lmadÄ±m, eÅŸim kaçÄ±rÄ±lmadÄ±, açÄ±klama yapmayÄ± Pazartesi saat 12.00’ye bÄ±raktÄ±m ve o açÄ±klamayÄ± Pazartesi saat 12:00’de CHP Genel Merkezi’nde yaptÄ±m.

Ben, ekibim, CHP, diÄŸer siyasi partiler seçim sonuçlarÄ±nÄ± etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varÄ±m.

Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir ÅŸekilde sürdürüldüÄŸünü söyleyemem ancak seçim sonrasÄ±nda üretilen komplo teorilerinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek için bu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±m.

Bizim verdiÄŸimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele deÄŸildir, Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek mücadelemiz sürecektir. Åžimdi yapÄ±lacak iÅŸ hatalarÄ±mÄ±zÄ±, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazÄ±rlanmak olmalÄ±dÄ±r. Bunun için ÇarÅŸamba günü Erzurum’dan yola çÄ±kÄ±yoruz."

1- Seçim günü Yalova’da oyumu kullandÄ±m ve Ankara’ya geldim. Saat 16.50 sÄ±ralarÄ±nda YSK’nÄ±n önüne gittim ve 17.00’de YSK önünde bir açÄ±klama yaptÄ±m. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

2- Bütün kampanya boyunca YSK’nÄ±n 16 Nisan referandumunda mühürsüz oylarÄ± kanuna aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde geçerli saymasÄ± gibi bir karar alÄ±rsa 50 bin avukatla YSK önünde olurum dedim. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

3- YSK böyle bir karar almadÄ±, YSK’nÄ±n o gün aldÄ±ÄŸÄ± kararlar sonuca etki edecek ve bizi kuÅŸkuya düÅŸürecek kararlar deÄŸildi. O nedenle seçim gecesi YSK önüne gitmedim, gidilmesi yönünde çaÄŸrÄ±da bulunmadÄ±m. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

4- YSK önünde benim kulaÄŸÄ±ma fÄ±sÄ±ldayarak konuÅŸan kiÅŸi CHP’nin yÄ±llardÄ±r YSK TemsilciliÄŸini yapan ve milletvekili adayÄ± olan Mehmet Hadimi YakupoÄŸlu idi. Sosyal medyada YSK temsilcimizin seçimle ilgili bana söyledikleri bile komplo teorisi üretilmesine neden oldu. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

5-Seçim sonuçlarÄ±nÄ± eÅŸim, oÄŸlum, kardeÅŸlerim, yeÄŸenlerim, Ä°stanbul Milletvekilimiz ve Grup BaÅŸkanvekilimiz SayÄ±n Engin Altay ve Bilecik Milletvekilimiz SayÄ±n YaÅŸar Tüzün ile birlikte takip ettik. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

6- Seçim gecesi susturulduÄŸum, tehdit edildiÄŸim, kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m, açÄ±klama yapamayacak durumda olduÄŸum yönünde söylenen/yazÄ±lan/paylaÅŸÄ±lan her ÅŸey yalandÄ±r. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

7- “ArkadaÅŸlar maalesef bilmediÄŸiniz ÅŸeyler var” diye baÅŸlayan tweet benim hesabÄ±mdan atÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu ÅŸekilde baÅŸlayan tweet ekran görüntüsü sahtedir, düzmecedir. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

8- Seçim sonuçlarÄ±nÄ± takip ettiÄŸim yerden kaçÄ±rÄ±lmadÄ±m, eÅŸim kaçÄ±rÄ±lmadÄ±, açÄ±klama yapmayÄ± Pazartesi saat 12.00’ye bÄ±raktÄ±m ve o açÄ±klamayÄ± Pazartesi saat 12:00’de CHP Genel Merkezi’nde yaptÄ±m. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

9- Ben, ekibim, CHP, diÄŸer siyasi partiler seçim sonuçlarÄ±nÄ± etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varÄ±m. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

10- Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir ÅŸekilde sürdürüldüÄŸünü söyleyemem ancak seçim sonrasÄ±nda üretilen komplo teorilerinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek için bu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±m. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

11- Bizim verdiÄŸimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele deÄŸildir, Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek mücadelemiz sürecektir. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

12- Åžimdi yapÄ±lacak iÅŸ hatalarÄ±mÄ±zÄ±, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazÄ±rlanmak olmalÄ±dÄ±r. Bunun için ÇarÅŸamba günü Erzurum’dan yola çÄ±kÄ±yoruz. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018

(HABER MERKEZÄ°)

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu akÅŸam Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 18:19

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