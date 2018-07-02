Sivas KatliamÄ±, 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde lanetleniyor

25 yÄ±l Ã¶nce Sivas'taki MadÄ±mak Oteli'nde gerÃ§ekleÅŸen katliama siyasi parti, meslek Ã¶rgÃ¼tleri ve demokratik kitle Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan tepkiler geldi.

2 Temmuz Sivas KatliamÄ±'nÄ±n 25. yÄ±l dönümü lanetlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanÄ±nda düzenlenen anma törenlerinin yanÄ± sÄ±ra siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve meslek örgütlerinden de açÄ±klamalar geldi. HDP, katliamÄ±n yaralarÄ±nÄ±n hâlâ sarÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken Emek Partisi, açÄ±lan yaranÄ±n daha da derinleÅŸtiÄŸini ifade etti.

HDP: KATLÄ°AMLARA KARÅžI ORTAK MÜCADELE

HDP yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, aradan bunca yÄ±l geçmesine raÄŸmen hâlâ yaralarÄ±n sarÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SorumlularÄ±n bu insanlÄ±k suçundan dolayÄ± almalarÄ± gereken cezaya çarptÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, kimi saldÄ±rganlarÄ±n devlet kurumlarÄ±nca kollandÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rganlarÄ± koruyanlarÄ±n ödüllendirildiÄŸi kaydedildi. Devletin sadece 2 Temmuz günü katliama seyirci kalmadÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± zamanda yargÄ± sürecinin adil bir ÅŸekilde sonuçlanmasÄ±na da engel olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, “Alevi toplumu kendi kültürüne ve kimliÄŸine sahip çÄ±kmaktan dolayÄ± hep ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±, türlü saldÄ±rÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Bu katliam hafÄ±zamÄ±zda ve vicdanlarÄ±mÄ±zda kolay kolay kapanmayacak bir yara açtÄ±. Bu katliam farklÄ± inançlarÄ±n, kültürlerin ve kimliklerin eÅŸit koÅŸullarda birlikte yaÅŸamalarÄ±na, yani demokrasiye karÅŸÄ± olanlarÄ±n marifetiydi. YaÅŸanan tüm katliamlarÄ±n hesabÄ±nÄ± sormak için demokrasi, özgürlük, barÄ±ÅŸ, eÅŸitlik ve adalet hedefiyle mücadele edenlerin güçlerini ortaklaÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n önemini bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

EMEP: MADIMAK TARÄ°H OLMADI, O GÜN AÇILAN YARA BUGÜN DERÄ°NLEÅžMÄ°ÅžTÄ°R

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan Sivas KatliamÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “MadÄ±mak yangÄ±nÄ± asla tarih olamamÄ±ÅŸ; o gün açÄ±lan yara bugün derinleÅŸmiÅŸtir” dedi.

25 yÄ±l önce Sivas’ta MadÄ±mak Otelinin ateÅŸe verilmesiyle sebep olunan katliamÄ±n, sadece o zamanÄ±n Türkiyesi’nin fotoÄŸrafÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan DoÄŸan: “Dünün Türkiyesi’nde var olan bu tip katliam ve ölümler Suruç, Ankara Tren GarÄ± patlamasÄ±yla bugünün Türkiyesi’nde de devam etmektedir. YÄ±llarca süren dava boyunca delil karartan, faillerin kaçmasÄ±na göz yuman siyaset biçimi bugün de hüküm sürüyor. Bugün Ankara Tren GarÄ± KatliamÄ±’nda 102 kiÅŸinin ölümüne sebep olan canlÄ± bomba katliamÄ±nda da faillerin kaçmasÄ±na göz yumulurken, katliamda sorumluluÄŸu bulunan kamu görevlilerinin yargÄ±lanmasÄ± ve gerçek sorumlularÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± engellenmektedir” dedi.

UtanÃ§ MÃ¼zesi yapÄ±lmayan MadÄ±mak hÃ¢lÃ¢ yanÄ±yor

KatliamlarÄ±n arkasÄ±ndaki gerçekler açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmadÄ±kça MadÄ±maklarÄ±n yanmaya, ülkenin karanlÄ±kta kalmaya devam edeceÄŸini belirten DoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi; “MadÄ±mak yangÄ±nÄ± asla tarih olamamÄ±ÅŸ; o gün açÄ±lan yara bugün derinleÅŸmiÅŸtir. Bir daha asla olmaz dediÄŸimiz insanlÄ±k suçlarÄ±nÄ±n misliyle iÅŸlendiÄŸi günümüzde MadÄ±mak kendisini sürekli hatÄ±rlatmaktadÄ±r.”

24 Haziran sonrasÄ± “tek adam, tek parti rejimi”nin kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmaya ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu’nun konuÅŸmalarÄ±na da yansÄ±yan haliyle, hükümetten yana olmayan tüm güçlerin gayrimilli ve düÅŸman ilan edildiÄŸine dikkat çeken DoÄŸan; “Hükümet temsilcilerinin, Meclisteki muhalefet partilerinin temsilcilerini tehdit ve dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± tutumu da bu günün paramiliter güçlerine yeni linç ve katliamlar için yol açabilecek bir siyasi ortam saÄŸlamaktadÄ±r.

Emekçiler; yanmaktan, yakÄ±lmaktan, katliamlara maruz kalmaktan ancak birleÅŸik bir mücadele yürüterek kurtulabilir. Ä°nsanlarÄ± diri diri yakarken kÄ±lÄ±nÄ± bile kÄ±pÄ±rdatmayan gericiliÄŸin, buna politikalarÄ±yla yol açan rejimin, kibriti el altÄ±ndan uzatan paramiliter güçlerin dize getirilmesi ancak bu yolla mümkündür. Sivas KatliamÄ±’nÄ± unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z” dedi.

DÄ°NSELLEÅžTÄ°RME HER ALANDA HAKÄ°M KILINIYOR

TMMOB Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz, “Ülke tarihimiz insanlÄ±ÄŸÄ±n ilerici deÄŸerlerine yönelik gerici, faÅŸist saldÄ±rÄ±lar ve katliamlar ile doludur. Ankara’da gerçekleÅŸtirilen 10 Ekim KatliamÄ± bütün acÄ±sÄ± ile beraber bunun en yakÄ±n örneÄŸidir” dedi. Türkiye’de dinselleÅŸtirmenin eÄŸitimde, kamusal ve toplumsal yaÅŸamda hakim kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Koramaz, “Din, mezhep, inanma-inanmama farklÄ±lÄ±klarÄ±, düÅŸmanlÄ±k ve çatÄ±ÅŸma tohumlarÄ± ekmeye varacak tarzda kullanÄ±lmaktadÄ±r. Gerici zihniyet ve yapÄ±lanmalar, emperyalizmin bölgemiz üzerinde uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalar içerisinde özel olarak geliÅŸtirilmekte ve örgütlenmektedir. Günümüz Türkiyesi’nde demokrasi, laiklik, eÅŸitlik, özgürlük ve adalet istemleri her zamankinden daha fazla önem taÅŸÄ±maktadÄ±r” dedi.

FAÄ°LLER KORUNDUKÇA ACI SÜRECEK

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, üzerinden çeyrek asÄ±r geçtiÄŸi halde MadÄ±mak KatliamÄ±’nÄ±n yüreklerde yarattÄ±ÄŸÄ± acÄ±nÄ±n ilk günkü kadar aÄŸÄ±r ve yakÄ±cÄ± olmaya devam ettiÄŸini söyledi. AydÄ±nlarÄ±n, sanatçÄ±larÄ±n, masum insanlarÄ±n hunharca yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu katliamÄ±n faillerinin hiçbir zaman hak ettikleri cezalara çarptÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n MadÄ±mak’Ä±n acÄ±sÄ±nÄ± diri tuttuÄŸunu ifade eden TanrÄ±kulu, “MadÄ±mak’Ä±n failleri korundukça, ödüllendirildikçe bu acÄ± deÄŸil çeyrek asÄ±r, bir asÄ±r bile geçse diri kalmaya devam edecek. 2 Temmuz 1993 tarihi sadece Sivas’ta yapÄ±lan katliamÄ±n deÄŸil aynÄ± zamanda 1990’lar boyunca devam eden korkunç olaylarÄ±n da baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r. MadÄ±mak’tan sonra ülkedeki hukuksuzluk, faili meçhul cinayetler, aÄŸÄ±r hak ihlalleri, yargÄ±sÄ±z infazlar, gözaltÄ±nda iÅŸkenceler alÄ±p baÅŸÄ±nÄ± yürümüÅŸ, devlet içinde mafyalaÅŸma, çeteleÅŸme ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

DÄ°SK: SÄ°VAS’IN ATEÅžÄ° ÇEYREK ASIRDIR SÖNMEDÄ°

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Sivas KatliamÄ±’nÄ±n 25’inci yÄ±lÄ± nedeniyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda Sivas’Ä±n ateÅŸinin 25 yÄ±ldÄ±r sönmediÄŸini belirtti.“Bundan tam 25 yÄ±l önce, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaÅŸanan katliamÄ±n acÄ±sÄ± hala yüreklerimizde” diyen ÇerkezoÄŸlu “Sivas’Ä±n ateÅŸi sönmedi çünkü olayÄ±n gerçek yönlendiricileri yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lmadÄ±. Sivas’Ä±n ateÅŸi sönmedi çünkü MadÄ±mak’Ä±n yakÄ±lmasÄ±na göz göre göre müdahale etmeyenler, ettirmeyenler yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lmadÄ±.Sivas’Ä±n ateÅŸi sönmedi çünkü faillerinin bir bölümü de “zaman aÅŸÄ±mÄ±” ile ceza almaktan kurtarÄ±ldÄ±. Sivas’Ä±n ateÅŸi sönmedi çünkü insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarda zaman aÅŸÄ±mÄ± mümkün deÄŸil iken, bu yargÄ± kararÄ± ülkeyi yönetenler tarafÄ±ndan “hayÄ±rlÄ± olsun” denilerek karÅŸÄ±landÄ±.Sivas’Ä±n ateÅŸi sönmedi çünkü laikliÄŸin ve demokrasinin üzerine yükselmiÅŸ bir cumhuriyeti bu topraklarda var etme borcumuz sürüyor. Ölen canlarÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha saygÄ±yla anÄ±yor, emeÄŸin, barÄ±ÅŸÄ±n, laikliÄŸin ve demokrasinin hüküm sürdüÄŸü bir ülke için mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ediyoruz” dedi.

BUCA'DA ANMA: ÖRGÜTLÜ OLARAK ALANLARA ÇIKALIM

Sivas KatliamÄ±’nÄ±n 25. yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla Buca Belediyesi ile Alevi Kültür Dernekleri Buca Åžubesi ortak anma etkinliÄŸi gerçekleÅŸtirdi.

Buca Çevik MeydanÄ±’nda gerçekleÅŸen anma etkinliÄŸinde Alevi Kültür Dernekleri adÄ±na Yelda Karakoyun konuÅŸtu. Karakoyun, Alevilerin örgütlü olmalarÄ±nÄ±n önemine deÄŸinerek örgütlenme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Alevileri çirkin oyunlara karÅŸÄ± uyanÄ±k ve saÄŸduyulu olmaya çaÄŸÄ±ran Karakoyun, Alevi kurumlarÄ±na ve yöneticilerine sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rarak, “25 yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi bugün de Sivas ÅŸehitlerimiz için hak mücadelesini sürdüreceÄŸiz. Türkiye’nin her yerinde alanlarda olacaÄŸÄ±z’ dedi.

EtkinliÄŸe Alevi Kültür Dernekleri Gençlik KollarÄ±, Pir Sultan Abdal Dernekleri, EMEP Ä°lçe Örgütü, CHP Ä°l ve Ä°lçe Yöneticileri, Buca Belediyesi Meclis Üyeleri, Buca Belediyesi baÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Murat IÅŸÄ±k ve yüzlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Etkinlik semah ve sinevizyon gösterimi ile son bulurken, Sivas’ta yapÄ±lacak anma etkinliÄŸi için de otobüs kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 14:55

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